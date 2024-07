El fin de la era Tory. Cambio de poder en el Reino Unido

“Una aguda punzada de dolor casi físico. Una convicción hasta entonces subconsciente de que habíamos sido derrotados irrumpió y dominó mi mente” así comenzaría su día Winston Churchill en el ahora lejano 26 de Julio de 1945.

Aquella mañana, hace ya 79 años, la corazonada de Churchill resultaría cierta. Recién llegado de Potsdam, donde se encontraba reunido con Stalin y Truman perfilando los acuerdos que darían forma al mundo posguerra, Churchill había vuelto para recibir los resultados de la elección general celebrada el 5 de julio. Con una aprobación por encima del 80%, su confianza en el triunfo había sido tal que parte de su equipaje se habría quedado en Potsdam, a donde esperaba regresar.

No volvería. En aquella elección el partido Conservador sufriría una derrota tan dolorosa como la que, con toda probabilidad, estará viviendo este jueves 4 Julio. Winston Churchill, quien como Primer Ministro había cambiado el destino del Reino Unido y guiado a su país a la victoria frente a la Alemania nazi, terminaba vencido, incapaz de continuar liderando el destino de los británicos ahora en tiempos de paz. Los laboristas se llevarían una rotunda victoria con 393 escaños frente a 213 de los conservadores. Churchill, luego de cinco años en el poder, volvería a su escaño parlamentario como líder de la oposición.

Hoy, el Reino Unido lleva a cabo elecciones generales después de que hace casi 5 años los tories consiguieran mantenerse en el poder, en el que, podemos anticipar, será el fin de catorce años de gobierno conservador. Las encuestas muestran que pronto Keir Starmer ocupará el lugar de Rishi Sunak en el número 10 de Downing Street. No solo eso, de acuerdo con las encuestas, los laboristas podrían obtener una mayoría suficientemente sólida en el Parlamento, lo que les permitiría gobernar sin mayor oposición excepto por los propios fuegos internos con los que tenga que lidiar. Starmer tiene a su favor ser visto como alguien mucho más de centro, menos extremista que su antecesor Jeremy Corbyn.

Como futuro Primer Ministro, Starmer enfrenta al menos tres retos internacionales importantes: Ucrania, Gaza, y la migración y el futuro de Europa. En Ucrania, un gobierno laborista mantendrá el apoyo a Kiev prácticamente igual que el gobierno actual. Starmer continuará el suministro de armas, el entrenamiento a soldados ucranianos y el incremento del gasto militar hasta el 2.5% del PIB.

La guerra entre Israel y Hamas, sin embargo, será una historia distinta. Mientras que para los conservadores, el apoyo a Israel ha sido casi inamovible, para los laboristas representa un asunto que divide posiciones internas. El desacuerdo llega incluso a la discusión de un reconocimiento formal de Palestina, adoptar una mano más dura con Israel y mantener la coordinación con Washington, que muy probablemente implicaría a Trump en la Casa Blanca.

Finalmente, la migración. Si bien parece un tema más bien de política interna, es imposible dejar de lado el impacto que ha tenido en las elecciones en toda la Unión Europea y en el fortalecimiento de posiciones ultra-nacionalistas y anti-inmigrantes como las que recientemente ganaron mayoría en el Parlamento Europeo y barrieron en Francia, Italia y Alemania.

La derrota de Churchill ha sido motivo de múltiples análisis, interpretaciones y reinterpretaciones. Sin embargo, él mismo parecía tener clara la razón: “se me negaría el poder de moldear el futuro”, escribió sobre aquel día y así era. Los británicos no sólo deseaban poner fin a todo lo que les recordara a la guerra, también necesitaban a alguien capaz de convencerlos de que podía liderarlos en la paz, en temas más domésticos y en las preocupaciones más acuciantes de los electores. Ese no era Winston.

Son los partidos y candidatos que aciertan a proponer y dialogar con los electores sobre los temas que les preocupan los que ganan elecciones. Los laboristas han sabido hacerlo esta vez. Veremos por cuánto tiempo.

X: solange_