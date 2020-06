Resumen de noticias educativas (08-14 de junio)

Como cada lunes, ciertas noticias relevantes. La Educación es sociedad. Nos concierne a todos.

Alto riesgo de deserción escolar. La Organización Internacional del Trabajo alerta que por el COVID-19, miles de niños están en riesgo de abandono escolar, debido a la obligación de trabajar para contribuir a la economía familiar. El Secretario de Educación en México, Esteban Moctezuma, hizo un acertado llamado para que todos los profesores establezcamos contacto con los alumnos en mayor riesgo de esta situación. En efecto, los maestros podemos ser la pieza clave que asegure la permanencia de los niños en los estudios. Tomemos ese rol.

Cultura de separación de residuos. Por la pandemia, la IPN recomienda apartar los residuos sanitarios en los hogares, dada la excesiva generación de cubrebocas, guantes de látex, caretas y pañuelos. El problema es que en México no se tiene la costumbre, y será difícil que funcione como medida sistemática. Lo que lanza una obligada reflexión: la agenda ecológica tiene muchos pendientes, entre ellos, la separación de residuos en hogares, escuelas, centros de trabajo y vía pública. Con tal medida se puede hacer mucho por el reciclaje, pero ha sido relegada. Establezcamos dicha cultura, no sólo como reacción de la crisis, sino como prevención de otras. Y sí: es papel del Gobierno establecerla, pues los esfuerzos aislados –aunque influyen- logran poco.

Mejores Universidades. La UNAM fue catalogada como la segunda mejor universidad de América Latina en el Ranking Mundial de Universidades 2020-2021 publicado en junio. El Tecnológico de Monterrey (ITESM) fue ubicado en quinto lugar en Latinoamérica, y las siguientes Instituciones de Educación Superior mejor posicionadas del país fueron el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Por novena ocasión consecutiva, la Universidad de Harvard obtuvo el primer lugar global. Se considera la calidad de la enseñanza, empleo de antiguos alumnos, calidad del profesorado, resultados de investigación, publicaciones de alta calidad, influencia y citas. Cabe mencionar que del total de las 2 mil universidades a nivel mundial, México tiene presencia con alrededor de 20. ¿Lograremos mejorarlo?

Cifras bajas de México: OCDE. Aunque estos datos no son propiamente educativos, la Educación engloba todo conocimiento que nos haga más conscientes y proactivos en la sociedad. Así, es benéfico conocer indicadores de atraso del país, que nos abran los ojos sobre hondas áreas de oportunidad en las que todos podemos contribuir y fiscalizar. José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, recientemente indicó que el gasto en salud es de los más bajos de la OCDE: 5.5% del PIB, frente a 9% en promedio. La recaudación tributaria es también de las más 16% del PIB, vs 34% en promedio. En el uso de tecnologías digitales, ocupamos el nivel más bajo de conectividad a Internet, con un 64% de la población. Y urge fortalecer el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, ya que somos el país de la OCDE que menos invierte en el área, con un 0.3% del PIB vs 2.4%.



Es deber ciudadano mantenernos informados: conocer de fuentes fidedignas para opinar con fundamentos y evidencia. Sólo la verdad nos hace libres, conscientes y mejores.

Docente de primaria pública en Colima. Licenciada en Educación Primaria por el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO).