Tendencias tecnológicas 2023

Sin duda la pandemia trajo cambios a la forma de gestionar empresas, marcando tendencias y novedades en los negocios y acelerando la velocidad del cambio a nuevas tecnologías.



En la elaboración del plan de trabajo para el Comité Técnico Nacional de Competitividad y Tecnología del IMEF 2023, se ha analizado qué se puede esperar este año en dicha materia.

Entre los temas candentes del momento, se encuentra el procesamiento de lenguaje impulsado por la inteligencia artificial (IA) ChatGP que, tras su lanzamiento en noviembre, en una sola semana consiguió la mayor adopción en número de usuarios (más de un millón) respecto a lo que en su momento hicieran Netflix, Twitter, Facebook e Instagram.

Otra tendencia de actualidad es la Web 3.0, creadora de sitios más inteligentes, conectados y abiertos utilizando tecnologías como Inteligencia Artificial (IA) y Blockchain. Esta potenciará la economía creativa a través de NFTs (Non Fungible Token, por sus siglas en inglés), y permitiendo la creación de aplicaciones descentralizadas (Dapps), organizaciones autónomas descentralizadas (DAOS), finanzas descentralizadas (DeFi) y metaversos descentralizados como Decentraland.

Bajo el uso de la IA se dará la mayor revolución para las empresas. De hecho, las próximas generaciones podrían preguntarse cómo se vivía antes sin estas, tal como ahora nos preguntamos cómo se vivía sin Internet.

Los tokenenomics se vuelven más comunes, lo que agilizaría las transacciones y operaciones business to business to customers (B2B2C), modelo de e-commerce, haciendo más accesible, flexible y más barata la inversión en activos inmobiliarios, artísticos y digitales.

Este año analizaremos el incremento de las marcas que entran al negocio de autos eléctricos. Dicho auge ha propiciado que estados como California y Nueva York emprendan acciones para prohibir la venta de autos de gasolina a partir de 2035.

Adicionalmente, tenemos la mira en la migración hacia nuevas redes sociales, a causa de los problemas suscitados tras la compra de Twitter, así como de problemas de transparencia en TikTok. La ciberseguridad sigue siendo una tendencia tecnológica, pensando que actualmente se perpetran más delitos en el mundo digital que en el físico.

Sobre la mesa también están los conceptos como Smart Cities y Smart Companies, que empiezan a adquirir mayor importancia. En zonas urbanas van adecuando sus redes a la llegada de la 5G, mientras otras localidades siguen soñando con la llegada de la cobertura móvil. Cada vez, habrá más trabajo automatizado, y los trabajos de bajo valor, desaparecerán.

Las personas mayores se cuidarán más y evitarán ser dependientes, invertirán en prevención y estarán atentos a innovaciones referentes a biotecnología, salud digital, longevidad, calidad de vida, diabetes, cáncer y genética.

Otros sectores que seguirán boyantes son tecnología aplicada al marketing y negocios, inversión en transformación digital del sector turístico, tecnología educativa, sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y energías renovables.

En este sentido, algunos gobiernos estatales, con ingresos per cápita más altos que el promedio, empiezan a incrementar su concientización hacia la creación de planes de conectividad que les permita no perder competitividad. Mientras tanto, los estados más necesitados quedan rezagados.

En la primera sesión del Comité Técnico Nacional de Competitividad y Tecnología del IMEF, recién llevada a cabo, estuvo como invitada Andrea Kates, asesora de innovación con sede en Silicon Valley y autora del galardonado libro Find Your Next, y de quién además de revisar las diferentes visiones sobre las principales tendencias para 2023, escuchamos ejemplos de empresas innovadoras que han aplicado la tecnología en sus mercados para dar un mejor servicio a las necesidades del cliente, que es donde verdaderamente recae la importancia de conocer estas tendencias. Como lo manifestó nuestra expositora “es (divertido, pero) inútil saber sobre las tendencias tecnológicas si no hacemos nada (significativo) con ellas”.

Si quieres seguir actualizándote en estos temas a lo largo del año, te sugerimos participar en este Comité, donde nos estarán acompañando expositores de renombre. Más información en www.imef.org.mx



Presidenta del Comité Técnico Nacional de Competitividad y Tecnología del IMEF

[email protected] Presidenta del Comité Técnico Nacional de Competitividad y Tecnología del IMEF