Una carta al próximo secretario de Seguridad Omar García Harfuch

Respetable Lic. Omar García Harfuch: A partir del 01 de octubre, las cárceles federales del país dependerán directamente de ti. En los últimos años estas han sido completamente olvidadas, sin realmente entender que no solo son un pilar para la seguridad nacional (especialmente en cuanto a inteligencia penitenciaria) sino que son el soporte más grande para la tragedia que hay a nivel penitenciario a nivel estatal. La realidad es que los penales estatales no funcionan en lo absoluto sin el apoyo del Órgano Desconcentrado de Readaptación Social. No funcionan porque se vuelven ingobernables con los perfiles criminales complejos que llegan, generando un control absoluto del penal por parte de la delincuencia organizada. No funcionan, ya que el hacinamiento llega a un 300 por ciento generando que la reinserción social se vuelva una absoluta utopía.

En estos últimos años han muerto decenas de custodios y custodias a manos de la venganza de quienes pretenden controlar los penales federales y han existido innumerables huelgas de hambre para lograr el respeto básico de los derechos humanos que requiere cualquier prisión para funcionar con sus objetivos como lo marca el artículo 18 constitucional.

Hay un Centro de Prevención Social que por su naturaleza te pido poner atención especial en él. El 16. Este centro preventivo alberga a las mujeres. Realmente es un centro que no tiene ni pies ni cabeza y lejos de reinsertar ha creado un alto índice de suicidios. La realidad es que no se entiende, ni siquiera se ha analizado si las mujeres realmente necesitan estar en centros de máxima seguridad completamente alejadas de ver a sus familias; especialmente a sus hijos.

En México ni siquiera está legislado para qué funcionan los penales federales.

En México, la criminalidad femenina no es, aún, una de liderazgo y de alta organización criminal. Hay que decirlo, la gran mayoría de las mujeres recluidas y cumpliendo una sentencia van de la mano de un hombre. Sin duda esto no se entiende como si fueran inocentes, sin embargo, nos lleva a la reflexión de dos cosas particularmente: 1. ¿Alejarlas de sus familias e hijos y meterlas en un esquema de máxima seguridad es lo mejor para su reinserción social? 2. ¿Estamos cumpliendo con el derecho superior de la niñez a poder crecer cerca de sus mamás para fomentar el vínculo afectivo materno infantil o estamos realmente contribuyendo a la descomposición del tejido social?

Celebro que hayas sido nombrado secretario de Seguridad. Lo celebro porque no solo he visto el cambio que generaste en la CDMX, también he visto cómo han cambiado los penales de la ciudad bajo tu mando y el del Lic. Omar Reyes. Trabajo al cual el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, le ha dado continuidad absoluta.

Es momento de que en México entendamos que el control absoluto de las prisiones, con una estrategia fuerte de inteligencia penitenciaria y en reinserción social nos va a llevar a reparar la inseguridad que inunda el país. ¿Cómo puede ser que toleremos que más del 70 por ciento de las extorsiones salgan de las cárceles cuando la extorsión es uno de los delitos más cometidos en el país? ¿O que los secuestros y los homicidios se operen desde el interior de los reclusorios? ¿Cómo podemos hablar de una estrategia de seguridad cuando el 80 por ciento de las personas que salen de la cárcel van a reincidir? ¿Con qué cara le damos a las detenciones el peso de la percepción de seguridad si desde adentro de los centros sigue operando la delincuencia organizada?

En fin. Hay mucho que hacer por la seguridad del país y te pido, no te olvides de las cárceles.

Deseándote todo el éxito en este nuevo reto,

Saskia Niño de Rivera

Presidenta y fundadora de Reinserta.