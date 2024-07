Querida Virginia de la Cruz

Tus gritos de desesperanza se escucharon en todo el país y deben servir para actuar de manera inmediata, para atender la revictimización constante de las autoridades con las víctimas y sus familias.

Mientras te escuchaba personalmente, también escuchaba la voz de Arturo contándome cómo le dijeron: -“Los primeros 3 MP me amenazaron, me regañaron un terrorismo psicológico horrible”...”A mi madre se lo entregaron verde, su cuerpo estaba sin refrigerar porque la 'confundieron' con el de una sexoservidora y a ellas no las refrigeran”...-

La mamá de Andrea exclamando: -“A los funcionarios no les importan los vivos, menos las muertas”...“No estamos bajo el sol gritando justicia por gusto, si las leyes existieran, nosotros no tendríamos la necesidad de estar exigiendo a las autoridades que cumplan con su trabajo”...-

La de la señora Magdalena diciéndome: -“Nosotros nos enteramos que la perito recibió 80,000 pesos por poner “suicidio” sin siquiera revisar el caso”. “A mis otros dos hijos me los entregaron en pedazos, fue otra amenaza para que me callara”... -

O el de la señora Adriana: “A mi hija la asesinaron el 14 de enero del 2020, dentro del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ninguna autoridad, ningún maestro, directivo, docente, nadie se comunicó conmigo, yo me enteré hasta las 2 de la tarde por un compañero que me habló para decirme que mi hija se había suicidado dentro del baño del instituto”. Recuerdo al MP que me atendió, de apellido Pinto, me dijo: “Doña Adriana, ya no investigue, su hija se mató, es la misma letra de las cartas, ya ni le busque”...“En la Fiscalía no se puede, nos revictimizar, nos maltratan, nos humillan”....

Los niveles de inhumanidad con la cual se maneja el Sistema de Justicia Penal en este país son inauditos.

Hoy en día, en nuestro país, el trauma vicario en las autoridades es un grave problema. Éste se ve reflejado en las personas que trabajan todos los días expuestos a situaciones de trauma. Tenemos que empezar a hablar de la salud mental que requiere la gente que está en contacto con la violencia de esta manera todos los días y que son el primer contacto con las víctimas y sus familiares en este país.

Basta de impunidad, basta de revictimización y corrupción. Redefinamos la justicia desde una perspectiva restaurativa; el primer paso es reparar nuestro propio tejido social.

Hoy uso mi espacio para solidarizarme con Virginia, Arturo, Andrea, Magda y todas las familias que siguen buscando justicia para sus seres queridos.

Con empatía y todo el dolor de mi corazón,

Saskia Niño de Rivera

Presidenta de Reinserta

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.