A la juventud universitaria

A las y los jóvenes alumnos de las diferentes universidades que salieron a marchar el pasado domingo 1 de septiembre 2024 preocupados por nuestro México:

Tengo un gran anhelo de ver a las nuevas generaciones preocupadas por el país, una gran ilusión de desmitificar de alguna manera todas las creencias erróneas de que las generaciones de ahora vienen más superficiales, con poco compromiso, que están distraídos en la banalidad de las redes sociales, y que existe un desinterés por los temas políticos y sociales que acontecen en nuestro país.

El sistema de justicia penal hoy es uno donde predomina la corrupción y la impunidad. Donde el nepotismo está a la orden del día. El personal del sistema en nuestro país sufre de trauma vicario sin un proyecto en puerta que busque atenderlos, lo cual se vuelve la fórmula perfecta para la revictimización de las víctimas, llevando a que la percepción de ineficacia del sistema ascienda a un 75 por ciento según cifras del ENVIPE, llevando a la ciudadanía a preferir no denunciar. El sistema de justicia penal hoy en día sufre las consecuencias de las acciones del poder Legislativo y Ejecutivo que han alimentado el punitivismo como estrategia de venta de una percepción de justicia inexistente. Hoy, el sistema de justicia penal criminaliza a quienes no tienen el dinero suficiente para tener una defensa adecuada. Las cárceles se han llenado de personas inocentes y las víctimas no creen en la justicia.

Hoy, el Estado de Derecho en México cuelga por un hilo y no querer ver eso sería el impedimento más grande para que podamos reconstruir el tejido social hacia el México que todos y todas, sin importar partido político, aspiramos.

Verlos marchar con furia el domingo me hizo reflexionar en el Estado que les estamos entregando. El México que a ustedes les tocará recibir ahora que entren a sus vidas adultas como profesionistas, es un país sumamente lastimado donde el Estado de Derecho no está garantizado. No es nada más salir y protestar e ir en contra de la propuesta que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la capacidad de entender que lo que hoy hemos hecho no está dando los resultados que necesitamos. Se tienen que hacer propuestas nuevas porque si algo urge en este país es una reforma judicial integral que impacte no solo en lo federal sino que se enfoque mucho en lo local. El fuero común es donde radican los problemas principales que pueden garantizar el contrato social.

Gracias por tomar las calles el domingo, México no veía una protesta de jóvenes, de estudiantes así desde 1968. Gracias por arropar a las personas del sistema judicial, quienes sueñan con cambios reales que fortalezcan la democracia. Gracias por recordarnos que en ciertos temas como es este, no importa el color de tu partido. Espero ver que cada día más jóvenes se involucren en temas sociales. En ustedes recae el futuro de nuestro país, y deseo que éste quede en manos de personas más humanas, más participativas, más empáticas, más involucradas con su comunidad y con un conocimiento más compasivo del México actual para garantizar la no repetición.

Con esperanza,

Saskia Niño de Rivera Cover. Presidenta de Reinserta