Los “Factureros”: rémoras de la sociedad

En pocas ocasiones he coincidido con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y en esta ocasión, coincido con el rechazo al nuevo proyecto de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), sobre la aplicación de la prisión preventiva de oficio, al referirnos a que a los “factureros” les ofrece la vía libre para la impunidad.

El principal enemigo en México y del Gobierno Federal es la corrupción. La evasión fiscal es uno de los mecanismos de corrupción que debe ser castigado con todo el rigor de la Ley.

No hace mucho tiempo el presidente AMLO declaró que no se permitiría más la defraudación fiscal como lo es la simulación, falsificando facturas o haciendo triangulaciones para lavar dinero a través de empresas fantasmas o fachadas falsas para cometer el delito de lavado de dinero. Así es como se les conocen a los famosos “factureros”.

Las empresas factureras o las personas que se dedican a eso (llamados factureros), por lo general evaden impuestos, que en muchos casos representan millones y millones de pesos que no llegan a las arcas del Gobierno Federal.

Son unas verdaderas Remoras de la sociedad. Los factureros usan para evadir impuestos, distintos mecanismos, especialmente inventar compras para presentar una factura falsa y así deducir impuestos.

También disfrazan gastos, ocultan pagos, entre otros tipos de operaciones. Este tipo de servicios por lo general operan los mismos Narcotraficantes, los que llevan a cabo operaciones clandestinas, como tratante de blancas, prostitución, o los que operan centros nocturnos, centros de apuestas, Moteles de paso, traslado de inmigrantes, ventas de droga, entre muchos otros giros obscuros.

Así como también, la operación, inteligencia o estrategia fiscal, para evadir el pago de impuestos. Son unas verdaderas Remoras de la sociedad.

Estas empresas “factureras” que son operadas por los llamados factureros, se llaman así porque inventan facturas o simulan operaciones que sirven para deducir obligaciones con el fisco, bajo una pantalla de estrategia fiscal.

Los factureros venden los comprobantes fiscales a una empresa o persona que quiere evitar pagar impuestos, para quedarse así una mayor cantidad de dinero.

Por lo general, cobran los factureros una comisión por brindar esos falsos comprobantes a la empresa o persona evasora de impuestos.

De acuerdo a la misma información emitida por el SAT, las empresas factureras tienen como características principales él no pagar contribuciones, genera gastos inexistentes, no tiene empleados, y por lo general, tienen domicilios falsos.

A esto también las conocen como empresas fantasmas operadas por factureros, aunque ese tipo de “artimaña” no es usada sólo para hacer falsas facturas, sino también para cometer otros fraudes, desviar recursos o incluso “lavar” dinero proveniente de actividades tanto licitas como ilícitas, mencionadas en el párrafo anterior.

Tan solo esas empresas de acuerdo al SAT, realizaron operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos que representan al Estado mexicano pérdidas de 24 mil 583 millones de pesos por concepto de ISR (Impuesto Sobre la Renta) y 11 mil 396 millones por IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Actualmente el SAT investiga a más de 10 mil personas físicas o morales (empresarios o empresas) por presuntos factureros que deben en conjunto miles de millones de pesos. Ojalá realmente terminen en la cárcel la mayoría de ellos, dando una sanción ejemplar a la sociedad.

Sin duda desde un punto de vista exterior, uno de los principales problemas del país es mejorar la recaudación fiscal y esto significa combatir los esquemas de evasión fiscal, que usan principalmente los factureros.

Uno de los esquemas evasivos más populares y que más lastima al erario es la simulación de operaciones empresariales, conocida popularmente como tráfico de facturas llevada a cabo por los factureros. Esta debe de ser combatida, para no solo mejorar el ingreso, sino también evadir y atacar directamente la actividad ilícita en nuestro país.

Recientemente uno de los ministros de la Super Corte, propuso reconocer el 19 Constitucional, sin embargo, propuso establecer supuestos y criterios en cuanto a la aplicación del artículo, y no llevarlos cabo de manera automática, sino a un estudio individual dependiendo la situación en particular.

Esto al final de camino, es una puerta de salida para que los factureros prácticamente puedan salir de la cárcel, dándole impunidad a ellos mismos.

Coincido con las afirmaciones del presidente, en cuanto al negativo menaje que estuviera dando la SCJN, ya que esto beneficiaria de manera directa los factureros, como medida para evitar la fugar o encarcelamiento de los evasores fiscales, mejor conocidos como Factureros.

En este sentido, el proyecto de ley, busca invalidar la adhesión de los delitos fiscales de contrabando, factureros, lavadores de dinero y defraudadores fiscales a la Ley de Seguridad Nacional, para que estos ya no merezcan prisión preventiva de oficio.

Es decir, a criterio de ellos, no constituyen un atentado grave a la Seguridad Nacional. Muy equivocado el criterio, ya que prácticamente establece que la invalidez de este delito (Defraudación Fiscal), para prisión preventiva oficiosa, no sería retroactivo, y establece que los acusados por este delito, y que han sido privado de su libertad, pueden recurrir a los jueces de control para analizar cada caso en particular, con la posibilidad de que puedan quedar en libertad.

Esto prácticamente quiere decir que el Poder Judicial le abrirá las puertas a la posible comisión de delitos por parte de los factureros, dejando el criterio a los jueces, sobre quienes deben de estar en la cárcel por la comisión de delitos graves.

En México, existe un alto nivel de informalidad. De acuerdo datos del IMCO, en México prácticamente el 50% de la población, es considerada, la PEA (Población Económicamente Activa), es decir aproximadamente 60 millones de personas, producimos dinero, de las cuales el 41% aproximadamente pagamos impuestos de ISR (Impuesto sobre la Renta), es decir alrededor de 25 millones de personas pagamos impuestos por ese concepto.

No obstante, hay 35 Millones de personas, que están produciendo o generando dinero y no pagan impuestos. Adicionalmente, tenemos a las “Remoras” de los factureros que cometen fraudes fiscales de manera permanente y no son sancionados.

Se hicieron grandes esfuerzos en el pasado, para tipificar los delitos de este tipo de defraudación fiscal.

Hay ejemplos como los despachos fiscales y/o factureros que han quedado impunes. Ojalá que la justica sancione a estos rémoras de la sociedad.





(*) El autor es licenciado en derecho por el tec de monterrey –itesm-, con maestria en derecho internacional (ll.m) por american university, washington college of law y maestria en administracion publica (mpa) por la george washington university. es catedratico de la universidad de monterrey (udem) fue director de inversion extranjera y subsecretario de inversion y fomento industrial del estado de nuevo leon por 9 años. actualmente es vicepresidente de hisense monterrey. las opiniones expresadas, son exclusivas del autor y no representan la de las instituciones con las que el autor, se encuentra vinculado. (*) El autor es licenciado en derecho por el tec de monterrey –itesm-, con maestria en derecho internacional (ll.m) por american university, washington college of law y maestria en administracion publica (mpa) por la george washington university. es catedratico de la universidad de monterrey (udem) fue director de inversion extranjera y subsecretario de inversion y fomento industrial del estado de nuevo leon por 9 años. actualmente es vicepresidente de hisense monterrey. las opiniones expresadas, son exclusivas del autor y no representan la de las instituciones con las que el autor, se encuentra vinculado.