Ya tienen dos, pero van por la tercera

Finalmente se confirmó lo que había adelantado el líder del PVEM en la Cámara de Diputados sobre que las bancadas de la 4T ya estaban “en un 99.9%” de obtener a los 3 senadores de la oposición que le permitieran a Morena y sus aliados obtener la mayoría calificada en el Senado de la República. Los dos “Judas” y chapulines que saltaron al bloque oficialista sí fueron los dos perredistas que ya estaban más que apalabrados y convencidos cuando acudieron el lunes a registrarse al recinto senatorial y se rehusaron a contestar las preguntas de la periodista Leticia Robles que los cuestionaba sobre si se venderían al grupo morenista.

Y qué paradoja que fue el mismo Adán Augusto, que en la víspera negara tan enfáticamente que ya había una negociación avanzada para comprar a los opositores, el que ayer terminó presentándolos y ofrendándoselos a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que les dio personalmente la “bienvenida” a Morena a la michoacana, Araceli Saucedo, y al tabasqueño José Sabino Herrero, quienes resultaron más falsos que un billete de 2 mil pesos, porque justo en sus spots de campaña que se difundieron en redes sociales, los dos hablan de la importancia de la “congruencia” y reniegan de los “políticos chapulines”, pero al final terminaron vendiéndose por un plato de lentejas.

Pero aún con sus dos adquisiciones compradas en el tianguis político, el partido gobernante que ya podría tener mayoría absoluta numérica con la ausencia de un senador de cualquier partido, no se conforman y van por una tercera senaduría, así en femenino, porque aunque dialogan con varios legisladores del PRI, el PAN y el PRD, nos dicen que la que más avanzada está y más cerca de saltar también al barco morenista, es una senadora y nada más y nada menos que de Movimiento Ciudadano.

Fuentes cercanas al futuro coordinador Adán Augusto López nos confirman que hay pláticas “muy adelantadas” con la senadora emecista, Amalia García, experredista y exgobernadora de Zacatecas y quien tuvo en algún tiempo una relación cercana con Andrés Manuel López Obrador a quien la zacatecana sucedió al frente de la dirigencia nacional del recién extinto PRD.

Las conversaciones de las cúpulas de Morena con Amalia García comenzaron hace un par de semanas y es tan real la posibilidad de que la zacatecana se pase al oficialismo, que nos aseguran las fuentes que por eso fue que desde la 4T presionaron y negociaron con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –los mismos que ayer ratificaron la mayoría absoluta del morenismo en San Lázaro— tumbarle a Dante Delgado su senaduría plurinominal, para abrirle el paso a Amalia, quien ya estaba en pláticas con el oficialismo.

Pero doña Amalia, que todo indica será la tercera “Judas” y “Chapulina” no es la única a la que buscaron desde la 4T y con quienes dialogan todavía. Se han tenido pláticas con varios senadores del PRI, obviamente con los dos perredistas ya comprados y hasta con al menos dos senadores del PAN que aceptaron escuchar las propuestas y ofertas morenistas.

Por ejemplo, Adán Augusto, quien negocia con Alejandro Moreno Cárdenas para tener el apoyo del PRI a la mayoría oficial, es tan pragmático que también buscó a Manlio Fabio Beltrones, a quien visitó en sus oficinas para tentarlo con la manzana de color guinda. Hablándole de usted y con su estilo retórico de priista, el tabasqueño invitó a Beltrones a que se uniera a la bancada de Morena, ahora que justamente Alito lo expulsó de la bancada tricolor como represalia y censura por criticar su cuestionada e ilegal reelección al frente del viejo partido.

Nos dicen los colaboradores del exsecretario de Gobernación y frustrada “corcholata” morenista, que Manlio Fabio, también con su conocida cortesía de político priista, le agradeció a Adán su propuesta, que incluía algunos beneficios en comisiones parlamentarias y otras cosas, pero le dijo que él seguiría siendo del PRI porque ese era su ADN político, aun cuando el autoritario y vengativo Alito lo expulsara del partido.

Así que, aunque Adán Augusto actuó como la Chimoltrufia en el tema de la salida de compras de Morena, que un día dijo que no era cierto y al día siguiente él mismo lo confirmó, lo cierto es que el extitular de Segob está buscando sumar puntos y ganarse la confianza de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con la que nunca tuvo una relación muy cercana y menos cuando, como aspirante presidencial morenista en la contienda interna, participó en el golpeteo en contra de la favorita del señor de Palacio.

En tiempos aciagos para la República, la congruencia política es un bien escaso y la moneda de cambio para las ideologías y convicciones siguen siendo los dos poderosos caballeros que seducen, enloquecen y envilecen a hombres y mujeres cuando se los ofrecen como recompensa: el poder y el dinero.

NOTAS INDISCRETAS… ¿Arranca el proyecto 2030? Fuentes directas del CEN del Partido Morena nos aseguran que en los altos niveles del partido se da como un hecho que Andrés Manuel López Beltrán "Andy", se registrará como candidato a secretario general del morenismo, acompañando en fórmula a Luisa María Alcalde. De confirmarse en los próximos días que el controvertido hijo mediano del presidente, conocido por ser el más político de sus tres hijos y por ayudar a sus amigos empresarios a obtener contratos millonarios en las obras de su padre el presidente, sería la señal de la versión tan conocida, de que "Andy" será el proyecto de López Obrador para la candidatura presidencial de 2030, que sucederá al inminente gobierno de la doctora Sheinbaum. Y de paso sería la confirmación de lo que muchos mexicanos piensan: que AMLO no soltará del todo el poder y que, sea desde La Chingada o desde Timbuctú, seguirá pesando e influyendo como el gran jefe Máximo, que como Calles, velará por la continuidad y consolidación de su nuevo régimen autoritario y de partido de Estado.... A pesar de que el presidente dijo que no era cierto y acusó que era una estrategia de sus opositores para confrontarlos, la petición que Claudia Sheinbaum les hizo a los diputados de Morena en la reunión plenaria del pasado lunes, y que el coordinador Ricardo Monreal hizo pública, sí fue real y, si bien la doctora nunca habló de suspender o retirar la reforma al Poder Judicial, lo que les solicitó a los legisladores de su bancada fue que “no incurrieran en prisas ni en errores legislativos” que después les pudieran costar una impugnación o controversia constitucional que les tire abajo esa reforma. Específicamente Sheinbaum pidió “desacelerar” a los acelerados de Morena, como el actual dirigente nacional, Mario Delgado, que en el colmo de la abyección y zalamería, instó a los próximos diputados del oficialismo a “darle de regalo al presidente” sus 20 reformas antes del 15 de septiembre y de ser posible el mismo día en que arranca la nueva legislatura. “Sean cuidadosos con todas las etapas del proceso legislativo, amplíen la discusión y la publicidad del contenido de la reforma para que los mexicanos entiendan y conozcan lo que vamos a aprobar y no hay razón para hacerlo con tantas prisas”, fue el comentario que la presidenta electa les hizo a los legisladores morenistas en el hotel de la avenida Revolución donde se reunió con ellos el pasado lunes, de acuerdo con la versión de al menos dos diputados asistentes. Así que, aunque AMLO vea moros con tranchete y ahora está cada vez más enredado y hasta quiera recular –y el que recula es re…ticente— de su estupidez de “poner en pausa” las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá, nuestros dos principales vecinos y socios comerciales, la realidad es que Sheinbaum no va a dar marcha atrás a su reforma, porque tampoco la dejaría su mentor, pero sí quiere que le bajen al acelere y, con el pretexto de ser “cuidadosos del proceso legislativo”, también busca bajar las presiones y amenazas de los países y los mercados financieros… Y hablando de la futura mandataria, el que no haya dado a conocer el pasado lunes el nombramiento del Infonavit, donde se esperaba que anunciara el nombre del nefasto director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, alentó las esperanzas de otros tiradores que han sido analizados por el equipo de transición para dirigir el instituto de vivienda para los trabajadores. Uno de ellos, sin duda el más experimentado y que conoce muy bien al Infonavit donde ha hecho una larga carrera, es Mario Macías Robles, actual director sectorial de los trabajadores en el Instituto, y quien ha recibido el apoyo y respaldo lo mismo de los organismos empresariales que integran el Consejo Directivo del Infonavit, Coparmex, CCE, Concamin y Concanaco, además del respaldo también de organismos sindicales como el SNTE, la CTM, la CROC y la CROM. Pero Macías Robles no es el único al que todavía se le mueve la patita, también está el extitular de la Profeco, el polémico Ricardo Sheffield, quien no conforme con haber ganado una senaduría en Guanajuato, ahora anda buscando otra vez “hueso” en el gabinete federal. Dicen que la esperanza muere al último pero en los pasillos de la casa de transición de la doctora e incluso en las áreas directivas del Infonavit, ya dan por hecho que en cualquier momento, podría ser hoy mismo, la doctora confirme que al destructor de Pemex, Octavio Romero, ahora lo mandarán a destruir al Infonavit. Así se premia la ineficacia, que importa menos que la lealtad ciega, en la 4T… Ayer en la plenaria de los diputados electos de Morena en San Lázaro se repartieron los nombramientos de la bancada oficialista. La vicecoordinación para Alfonso Ramírez Cuéllar y el nombramiento de Pedro Haces como Coordinador de Operación Política del grupo morenista confirman que al final hubo conciliación y arreglo entre las distintas facciones de legisladores morenistas. Porque con la designación por unanimidad de Haces se confirma la cercanía y confianza que el empresario y líder de la CATEM, tiene con el coordinador Ricardo Monreal, pero también con una buena parte de los diputados del grupo morenista. También se anunció la presidencia de la Mesa Directiva, para Ifigenia Martínez, las vicepresidencias para Sergio Gutiérrez Luna y Gaby Jiménez --la que aparece en los chats y fotos del teléfono celular del empresario huachicolero Sergio Carmona-- la vocería para Arturo Ávila y como secretaria Julieta Villalpando. Se ve que al final, como las familias de Peralvillo en multifamiliar, los diputados morenistas se acomodaron muy bien en los reducidos espacios... Los dados se detienen. Capicúa. Repetimos tiro.