¿Un gobernador en la trama de El Mayo?

Fuentes federales del más alto nivel en México no lo confirman, pero tampoco lo desmienten. En la trama que llevó a la captura, secuestro y traslado de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, y a su posterior traslado en avión al territorio de los Estados Unidos está saliendo a relucir el nombre del gobernador morenista cuya relación con el Cártel de Sinaloa ha sido referida en reportajes periodísticos y de la que saben en el gobierno federal.

El mandatario morenista, cercano al presidente López Obrador, habría al menos tenido conocimiento de las negociaciones y acuerdos que los integrantes del cártel sinaloense hicieron con la Justicia de los Estados Unidos y que lo habría hecho sin el conocimiento del gobierno federal. Esa información ya está en poder de las áreas de inteligencia del gabinete de seguridad, pero no se ha dado a conocer en espera de que el gobierno de Estados Unidos responda a las peticiones de información que le ha realizado en varias ocasiones y por las vías oficiales el gobierno de México.

Justo ayer en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador volvió a reiterar su exigencia de información y acusó al gobierno de Washington de no estar cooperando con México en ese tema: “No hay cooperación del Gobierno de Estados Unidos en este caso, es decir, no nos han dado información suficiente”, dijo el mandatario mexicano, quien cumple ya 15 días desde que se conoció de la detención y traslado de los dos capos sinaloenses que fueron sustraídos al vecino del norte, solicitando que la administración Biden le entregue información sobre cómo fue que se planeó y operó esta importante captura sin que lo supiera su gobierno.

Ayer también el columnista Raymundo Rivapalacio publicó en su “Estrictamente Confidencial” que la detención del Mayo y del Chapito fue en realidad una “captura y extracción” en y del territorio mexicano, del que tuvieron conocimiento agencias y funcionarios de los Estados Unidos, para lo cual engañaron a Ismael Zambada, versión que también fue publicada por Alan Feuer, corresponsal de asuntos criminales del New York Times, quien el pasado 7 de agosto reportó que Zambada García “aparentemente fue secuestrado” por Guzmán López, cuando lo habían llevado supuestamente a mediar en una reunión entre políticos locales de Sinaloa. “En lugar de ello –dice Feuer— le tendieron una emboscada”, algo que también coincide con lo que fuentes del narco y del gobierno de EU le revelaron a los periodistas Ioan Grillo y Juan Alberto Cedillo, quienes publicaron que el Mayo llegó confiado a la reunión con 4 escoltas que hoy están en calidad de desaparecidos y que habrían sido asesinados.

Pero lo interesante es el dato que ayer revela Rivapalacio en el que, a falta de información del Estados Unidos, las autoridades de seguridad e inteligencia en México han recabado para armar el rompecabezas, por instrucciones de López Obrador. Y ahí es donde brinca la participación de “un prominente político de Morena en Sinaloa, muy cercano al presidente López Obrador” que según las fuentes de Raymundo, “le tendió una trampa a espaldas de todos, menos de los servicios policiales estadounidenses” al Mayo Zambada, “a cambio de negociar que a él y a su hijo, vinculados con el narcotráfico, no fueran detenidos ni procesados en aquel país”, dicen las fuentes del columnista.

Ese político, cuyo nombre se reserva Rivapalacio, “tiene una vieja relación con Zambada y fue quien negoció con él puestos de elección popular, principalmente en Sinaloa y Durango, así como apoyo del Cártel a candidaturas del Partido Morena”. Todo indica que en el gobierno federal ya saben bien el nombre de ese alto político morenista de Sinaloa que habría negociado con los Estados Unidos para ayudar en la entrega del Mayo, en posible alianza o contubernio con los hijos del Chapo. La pregunta es si darán a conocer o no el resultado de sus investigaciones o si el presidente López Obrador protegerá a su amigo sinaloense y seguirá esperando que le manden el informe oficial de la Casa Blanca.

Hablar de un político sinaloense, del más alto nivel que mantiene relación o comunicación con el narco, sería hablar de muchos posibles nombres, pues de todos es sabido, tanto en Culiacán como en el Palacio Nacional, que ningún gobernador de las últimas décadas que haya llegado al cargo en Sinaloa, lo hizo sin el conocimiento y el aval de las cabezas del cártel sinaloense.

Pero hay datos que pueden empezar a arrojar luz sobre cuál es el nombre de ese sinaloense tan cercano a López Obrador que aparece en la trama de la captura del Mayo, como el que engañó y traicionó al capo sinaloense para entregárselo a las agencias estadounidenses. Uno de ellos es que las versiones que dicen que al Mayo lo bajaron de la Sierra y lo llevaron a Culiacán para que mediara en una disputa entre dos políticos locales. El asesinato de Héctor Melesio Cuén, ex rector de la UAS y diputado electo del PAN, que ocurrió justo el mismo día y casi a la misma hora que secuestraron al Mayo, y que se dijo era uno de los políticos convocados a esa junta “de mediación”.

Y el otro dato es el nombre de quien estaba peleado a muerte con Melesio Cuén, y quien había iniciado, desde el poder, una cacería y persecución penal y política en contra del grupo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que lideraba el difunto Cuén. Uniendo esos datos se puede adivinar el nombre que ya conocen bien en las áreas de inteligencia federal, pero que no han dado a conocer porque aún no lo autoriza el Presidente.

Las mismas fuentes federales que ni negaron ni confirmaron el nombre del gobernador morenista que aparece metido de lleno a la trama del Mayo, afirman que “esta semana esperamos que llegue la respuesta del gobierno de Estados Unidos” con la información al detalle de lo que sucedió y cómo se planeó e instrumentó el operativo que llevó a la captura de las dos cabezas directivas del Cártel de Sinaloa.

Lo que falta por ver es si los dos gobiernos, tanto el de Estados Unidos como el de México, aceptan dar a conocer y confirmar dos elementos que resultan explosivos para los dos gobiernos y que pueden dinamitar la relación bilateral y comercial tan importante para los dos lados de la frontera. El primero es si en México se conocerá el nombre de ese gobernador morenista que engañó y traicionó al Mayo sin informar al presidente López Obrador y con el conocimiento del gobierno de Estados Unidos; y el segundo si en Washington llegan a aceptar que hubo una intervención de sus agentes en territorio mexicano, lo que habría vulnerado la soberanía nacional. A ninguno de los dos gobiernos, quizás, les conviene que se sepa toda la verdad.

NOTAS INDISCRETAS…

En el Estado de México cada vez es más claro que se cometió uno más de los “parricidios políticos” que son tan comunes en la política mexicana. Porque llegado el momento de alcanzar el poder, no hay política o político mexicano que no busque sacudirse y liberarse del yugo de sus jefes políticos, y la historia política del país está llena de ejemplos. Y es que al aún senador Higinio Martínez, quien fuera el líder del llamado Grupo Texcoco, y que impulsara las carreras políticas de la actual gobernadora Delfina Gómez y de su poderoso secretario de Gobierno, Horacio Duarte, lo terminaron desconociendo y defenestrando sus propios discípulos. El también exalcalde texcocano y exdiputado mexiquense no sólo perdió toda su influencia y participación en la administración de Delfina Gómez, a la que fue invitado como Jefe de Gabinete y Proyectos Especiales, cargo en el que apenas duró 10 días al arranque del gobierno, sino que además se ha iniciado una cacería en contra de los cercanos a él. Es el caso del diputado electo al Congreso Mexiquense, Maurilio Hernández, a quien primero bajaron en Morena para ser coordinador de la bancada guinda en el Congreso local y luego intentaron incluso tirarlo de la diputación que ganó en los pasados comicios. De acuerdo con fuentes mexiquenses, una de las magistradas del Tribunal Electoral local se quejó de estar siendo presionada “por gentes de Morena” que le pedían anular la diputación de Maurilio Hernández, aduciendo que “no debía llegar al Congreso”. Es decir que en Toluca no sólo consumaron el parricidio en contra de Higinio Martínez, sino que ahora también lo quieren borrar de la política local. Decía la mitología griega que, temeroso de ser defenestrado por sus hijos, el dios Saturno se comió a varios de ellos pretendiendo salvarse. Al final su hijo Zeus logró derrotarlo y salvar a sus hermanos para tomar el trono del Olimpo. ¿Será que en Toluca los hijos devoraron al Saturno texcocano?...A unos días de que anuncie sus últimos nombramientos de gabinete legal y ampliado, la virtual presidenta electa, que recibirá ya su constancia formal el próximo 15 de agosto, anunció que integraría a su equipo de colaboradores al Jefe de Gobierno, Martí Batres. Todos en Morena ya comentaban, bajito y alto, que al gobernante capitalino no lo invitarían al próximo gobierno, sobre todo después de que fue uno de los líderes de los “puros” morenistas que encabezaron la rebelión en contra de Omar García Harfuch y de la entonces candidata presidencial en la CDMX. Pero al parecer la doctora Sheinbaum se convenció —¿o la convencieron?— de que había que rescatar al compañero Martí, que tan leal y obediente fue con las instrucciones del Palacio Nacional. Así que, sin mencionar aún qué cargo le dará y si será de primer nivel o de segundo, Martí Batres ya enganchó para el próximo sexenio…Y hablando de nombres para el gabinete claudista y de Toluca, por allá no paran de afirmar que el exgobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo, será anunciado entre los últimos nombramientos en los próximos días. No saben a ciencia cierta qué cargo le darán al primer gobernador del PRI que entregó el poder a la oposición en la entidad mexiquense, pero apuntan a que podría repetir en Banobras o en algún otro cargo de la banca de desarrollo. Pero no vaya usted a pensar que a Del Mazo lo van a premiar por haber entregado el Edomex, no, los que saben dicen que es “por la extraordinaria relación que construyó con la Jefa de Gobierno de la CDMX” y hoy inminente presidenta de la República” Como dice el popular meme: “Ay, ajá”…Los dados mandan Escalera Doble. Buena semana y excelente fin para los amables lectores.