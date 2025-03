Trump golpea a la columna vertebral del TMEC

Si algo hubiera que reconocerle a Donald Trump, es que el desbordado presidente de los Estados Unidos está cumpliendo todas y cada una de sus promesas de campaña a sus millones de votantes, aunque eso, que se puede considerar un caso atípico y poco visto en la política —donde lo común es el incumplimiento y el engaño—, tal vez satisfaga a sus electores, pero está poniendo de cabeza al mundo y a la economía no sólo internacional, sino de los propios estadounidenses. Porque con su firma ayer de la Orden Ejecutiva con la que declara “aranceles permanentes” del 25% a todos los autos que no se fabriquen en territorio de la Unión Americana, Trump está golpeando y fracturando a la columna vertebral del T-MEC que hoy sostiene la economía de Norteamérica.

La industria automotriz representa, sin duda, la cadena de producción más acabada en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y es el principal motor que integró los procesos productivos entre los tres países y convirtió al bloque comercial del Norte de América en uno de los mercados más productivos y atractivos del mundo, colocando a los tres países que lo integran como una potencia automotriz en el mundo, sólo superada por China, y seguida por Japón, India y los países de la Unión Europea.

Es a esa columna y a ese motor a los que el presidente estadounidense está afectando con su decisión de cobrarle impuestos a sus dos principales socios comerciales por cada auto que exporten a los Estados Unidos, y es, en los hechos, la sentencia de muerte para el T-MEC, cuyo futuro está literalmente colgado de alfileres, ante la amenaza también anunciada ayer por Trump, en la que advierte “nos vemos el 2 de abril” para la imposición de los llamados “aranceles recíprocos”, que podrían incluir otros productos y mercancías claves en el intercambio del tratado trilateral norteamericano.

Ayer mismo, ante el desplante de Trump, reaccionó Canadá, que a través de su nuevo primer ministro Mark Carney, acusó que el presidente estadounidense viola el T-MEC con una acción que calificó como injustificada. “Es totalmente incompatible con el T-MEC y de hecho, con la larga historia de relaciones en el sector automotriz (entre Canadá y EU) que se remonta al pacto automotriz". Los aranceles, dijo Carney, “es un atentado a los trabajadores canadienses, a los que defenderemos junto con nuestras empresas, defenderemos a nuestro país y lo defenderemos juntos”.

Anoche mismo la Unión Europea lamentó la decisión de la Casa Blanca y anunció que evaluará la respuesta que le darán a Trump en los próximos días. “La industria automotriz impulsa la innovación, la competitividad y la creación de empleo de alta calidad, gracias a cadenas de suministro profundamente integradas a ambos lados del Atlántico. Los aranceles son impuestos, perjudiciales para las empresas y peores para los consumidores, tanto en EU como en la Unión Europea", dijeron en un comunicado.

Veremos qué responde mañana la presidenta Sheinbaum, que había anunciado que sería hasta después del 2 de abril cuando su gobierno definiera qué medidas tomaría si se le imponen aranceles. Pues bien, el imprevisible Trump lo volvió a hacer y se adelantó a sus propios plazos para golpear, con un mazo arancelario, la columna vertebral del T-MEC y una industria que para México representa un pilar de su economía y sus exportaciones, que tan solo en el 2023 alcanzó el valor del 4.74 del PIB nacional y para el primer trimestre de 2024 había superado el 6.26 billones de pesos.

La amenaza de recesión sobre la economía mexicana, con un decrecimiento del PIB en 2025 que ya pronostican varios organismos nacionales e internacionales, cada vez se ve más cerca. Parece que la “cabeza fría” y la “serenidad en las respuestas”, no lograron contener al tsunami de pelo rubio que tirará a la economía de México y de la región.

NOTAS INDISCRETAS…

Amén del ridículo vergonzoso que protagonizaron protegiendo y arropando a un presunto violador, las diputadas y diputados de Morena, que derrumbaron de golpe el discurso y la credibilidad de la presidenta Sheinbaum sobre un “gobierno de mujeres y para las mujeres”, también resultaron ser agresivos e intolerantes contra sus propios compañeras y compañeros de bancada que decidieron no solapar al diputado Cuauhtémoc Blanco. Varias legisladoras morenistas y petistas han denunciado en redes los ataques y agresiones que recibieron de sus correligionarios por disentir y defender sus convicciones en un tema que claramente no era solo de lealtad partidista o de complicidad con un presunto violador, sino de congruencia y cumplimiento del compromiso para defender los derechos de las mujeres víctimas de agresiones y abusos. Por ejemplo, la diputada María Teresa Ealy, que expuso claramente su posición tanto en medios como en la tribuna de San Lázaro, acusó que sus compañeros de bancada han utilizado su posición en el caso del desafuero del diputado Blanco para agredirla y violentarla política y personalmente. La legisladora señaló directamente a tres diputados que aparecieron “muy abrazados” apoyando y respaldando al exgobernador de Morelos acusado e investigado por cometer un delito sexual contra una mujer. “Diputada Sandra Anaya Villegas, exijo una disculpa pública. Hoy con tus palabras ejerciste violencia política en mi contra, al señalarme como el conecte con medios de comunicación para difundir información completamente falsa. Eso no solamente es una calumnia, sino que es un intento de descreditar mi voz y mi trabajo, y más grave aún, implica que una mujer no puede hablar por sí misma, que necesita que alguien le diga lo que debe decir y así no soy yo. Lo mismo digo para la diputada Damaris Silva y el diputado Enrique Vázquez, eliminarme de un chat solamente por expresarme, refleja la intolerancia y la corta visión que ustedes tienen. Porque el Poder Legislativo, les recuerdo, es para dialogar, debatir y respetar la pluralidad de poderes, cosa que ustedes no hacen. Además, intentaron reconvenirme por mis expresiones, cuando expresarme libremente es un derecho constitucional que ninguna diputada o diputado puede violentar. No voy a permitir que se me cuestione por ejercer mis derechos ni que se me intente callar con ataques personales, por eso les exijo que asuman su responsabilidad, que no lo nieguen y que ofrezcan una disculpa pública. Si su nombre está manchado, no manchen en el mío. Porque lo que hicieron no solamente me afecta a mí, sino que envía un mensaje peligroso a todas las mujeres en la política, que si nos atrevemos a hablar, seremos castigadas, descalificadas y señaladas. Y eso, no lo podemos permitir”, dijo la diputada morenista en un video que difundió ayer en sus redes sociales…¿Se acuerdan de la controvertida reforma que promovió Morena para legalizar la llamada “cobranza delegada”, que provocó tal escándalo que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que si la aprobaba su propio partido en el Congreso la iba a vetar? Bueno pues esa iniciativa de la que nadie en Morena asumió la paternidad y que se echaban la bolita unos a otros sobre la autoría de tal propuesta finalmente sí existió y fue revivida por el senador hidalguense Cuauhtémoc Ochoa, al parecer con ayuda del entonces secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y con el “patrocinio” de grandes empresas financieras que dominan ese lucrativo y millonario mercado de los créditos de nómina, entre las que se mencionó a Consupago de Grupo Chedraui. Cuando se intentó saber qué senador o senadora de Morena era el autor de la propuesta que rechazó la presidenta, el senador Ochoa escondió la mano y dijo desconocer el nombre de los promoventes y luego se filtró una copia de dicha iniciativa en la que se proponía legalizar y reglamentar, en la Ley de Instituciones de Crédito, todo lo relativo a la “cobranza delegada” con un marco jurídico que claramente beneficia a los prestamistas pero le impone muchas condiciones a los trabajadores que reciban esos créditos. La iniciativa de la que esta columna tiene copia venía firmada por los senadores de la LXIV Legislatura, Pedro Haces Barba y Miguel Ángel Navarro. Aquí en este espacio publicamos su contenido detalladamente. Pues bien, ahora una Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEM), con sede en Bosques de las Lomas en la CDMX, emitió el pasado 20 de marzo una carta en donde desvela el misterio sobre quién fue el autor real y los promotores de la iniciativa polémica que fue parada en seco por la doctora Sheinbaum. Según la versión de la AMDEM, de la que tenemos copia, refiere que cuando ellos intentaban proponer una reforma legal para regular el mercado de los créditos de nómina y habían hecho consultas con expertos y comparado experiencias de países como Brasil y Colombia, el 20 de diciembre de 2018, ”los senadores Pedro Haces y Miguel Ángel Navarro, de Morena, presentaron una iniciativa para regular las sociedades que otorgan crédito de nómina, sin embargo esa iniciativa no siguió el proceso legislativo. No fue hasta el 9 de diciembre de 2020 que el senador Casimiro Méndez Ortiz presentó una nueva iniciativa la cual sí transitó el proceso legislativo, dictaminándose por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos. El Proyecto fue discutido por el Senado y posteriormente enviado a la Cámara de Diputados para su revisión y comentarios el 23 de febrero de 2021. Recientemente esta nueva iniciativa —sigue la carta de la AMDEM— fue impulsada en la actual legislatura por el senador Cuauhtémoc Ochoa, en ese entonces presidente de la Comisión de Hacienda”, indica la asociación de empresas que otorgan créditos de nóminas, quienes desvelan así el misterio de la paternidad de la nueva propuesta que estuvo a punto de avanzar por la mayoría de Morena pero que frenó bruscamente la Presidenta. Y para que no queden dudas de quién fue el autor y quién revivió un proyecto que traía fuertes intereses económicos detrás, la AMDEM insiste en su carta que la reforma legal que promovió el senador Ochoa en los primeros días de febrero de este año “no tiene relación alguna con lo propuesto en su momento por el actual gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, y por el diputado federal Pedro Haces Barba, de quien por cierto, dicen los empresarios, “ni el diputado Haces ni ninguno de sus familiares tienen propiedad accionaria en ninguna financiera que pertenezca a esta asociación”. ¿Y entonces, por qué a espaldas de la presidenta Sheinbaum el senador Cuauhtémoc Ochoa intentó hacer avanzar una ley que no le gustaba a la mandataria? O quizás la pregunta correcta no sería por qué, sino por cuánto…Se baten los dados. Capicúa y repetimos tiro.