Tres ministras idóneas... pero para AMLO

En el colmo del cinismo que hoy invade a la República, la Comisión de Justicia del Senado decidió ayer, por mayoría de votos de Morena, que las tres mujeres que integran la terna que mandó el presidente López Obrador “son idóneas” para ocupar el cargo de ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dictamen, que ahora pasará al pleno senatorial para ser votado y del que saldrá una nueva integrante de la Corte, surgió después de una sesión de 6 horas en donde las tres aspirantes fueron entrevistadas por los senadores y las tres confesaron su cercanía y afinidad política con el titular del Poder Ejecutivo, aunque dijeron que eso no las descalifica para ser ministras.

El único debate que se dio en la sesión de la citada comisión, fue el planteamiento de los senadores Damián Zepeda y Germán Martínez, del PAN y del Grupo Plural respectivamente, de que a la consejera jurídica de la Presidencia, ese cargo la impedía para cumplir los requisitos, pues según los dos legisladores el nivel de la consejera es similar a una Secretaría de Estado, que expresamente prohíbe el artículo 96 constitucional al decir que nadie que ocupe una secretaría federal puede ser electo como ministro o ministra de la Corte hasta un año después de haber dejado el cargo. Pero Morena no aceptó la equiparación de los senadores de oposición, y al final las declaró “idóneas” a las 3 con sus 12 votos, contra 5 de la oposición y una extraña abstención de la senadora expriista, Claudia Ruiz Massieu.

Aunque la definición final se dará en el pleno del Senado, donde se requieren la dos terceras partes de los senadores presentes para nombrar a la nueva ministra, los cuales no los tiene Morena y necesita de los votos de la oposición, el rápido trámite que le dio la mayoría morenista a la terna presidencial confirma que la decisión de contar con una nueva integrante afín a la 4T ya está tomada desde Palacio Nacional y que la bancada oficialista sólo le dará trámite para tratar de lograr el nombramiento en una primera votación que podría ocurrir esta misma semana.

Pero en caso de que la oposición se opusiera y bloqueara el nombramiento, con el argumento de la militancia abierta que tienen dos de las tres candidatas en Morena (Bertha Alcalde y Lenia Batres) y la cercanía y afinidad que reconoció también María Esthela Ríos con el presidente, el presidente tiene todo calculado si la terna es desechada ante la falta de consensos en el Senado. La Constitución le autoriza a mandar una nueva terna, la cual podría integrarse con dos de las mismas propuestas y sólo cambiando una, y si de nueva cuenta no hay acuerdos políticos entre los senadores y se vuelve a desechar la segunda terna, entonces sería López Obrador quien directamente podría definir el nombre de la nueva ministra de la Suprema Corte.

Es decir, que sin importar lo que hagan y digan los senadores de oposición, argumentando ya sea la falta de experiencia jurídica o la militancia política de las tres mujeres propuestas en la terna, es un hecho que ya sea Bertha Alcalde, Lenia Batres o María Estela Ríos, se convertirá una de ellas en ministra, sea por votación de los senadores o sea por decisión directa del presidente, si decide hacer uso de la facultad consitucional de nombrarla él directamente ante el rechazo de dos ternas por parte del Senado.

López Obrador --hablando en términos beisboleros que tanto gustan al inquilino del Palacio-- lanzó una bola recta y caliente para que los senadores, sobre todo de la oposición, decidan si la batean o si la abanican dos veces y en ese caso, de cualquier modo el presidente ganará con el ponche y cumplirá su objetivo de tener una ministra más incondicional y sometida a sus designios en la Corte, la cual se sumaría a las dos ministras, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que ya se pliegan en todo a los mandatos del titular del Poder Ejecutivo.

Al presidente le fue tan mal en su intención de controlar a la Suprema Corte y al Poder Judicial, a través de sus propuestas de ministros, que incluso se ha quejado públicamente de que de los cuatro ministras y ministros que le tocó proponer, algunos ya no apoyaron su movimiento político una vez que llegaron al cargo. “Dije: ‘Voy a tener oportunidad de proponer a ministros’. Hice mis cuentas, más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría: no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México, ¿y qué creen? Me equivoqué. Ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia; ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”, comentó el pasado 2 de septiembre en su mañanera.

Y es que salvo las mencionadas Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz, la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Juan Luis González Alcantara asumieron posiciones de independencia y autonomía, sin cuestionar ni atacar nunca al presidente que los propuso, pero sí reivindicando su papel como garantes de la Constitución, por encima de lealtades políticas. Por eso esta vez, en una jugada tan cínica como maquiavélica, en donde ya no le importan las formas y mucho menos la Constitución o la decencia política, el presidente se aseguró, con una terna de tres mujeres incondicionales a su movimiento, que la próxima ministra comerá de su mano y no necesariamente defenderá la Constitución ni a los ciudadanos. No tendrá aún el control de la Suprema Corte, pero sí dará un paso para lograrlo en el futuro inmediato.

NOTAS INDISCRETAS…El equipo de precampaña presentado ayer por Claudia Sheinbaum tuvo al menos dos ausencias: la de Marcelo Ebrard, a quien apenas sí le aceptaron nombrar a Jesús Valdez para coordinar a mexicanos en el extranjero, y la de Manuel Velasco, líder del PVEM y quien ha demostrado tener una gran cercanía con la precandidata morenista. Porque si se trataba de presumir “unidad” real y no sólo para la foto, la doctora debió haber incluido a todos los aspirantes que compitieron con ella en el proceso interno, pero en lugar de eso sólo confirmó los nombramientos que ya desde hace más de un mes había anunciado para Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, dejando fuera a Ebrard y a Velasco. Si acaso el único nombramiento novedoso fue el de Tatiana Clouthier como vocera de su precampaña, con lo que la sinaloense avecindada en Monterrey repetirá en lo mismo que hizo para la campaña de López Obrador en 2018. Ayer medios y cuentas de redes afines a la 4T proclamaban que Sheinbaum presentó su “Dream Team”, pero habrá que ver que tan reales son los nombramientos y las funciones que les dio a sus coordinadores, porque al final adentro de su equipo dicen que todas las decisiones las toma su grupo de estrategas de confianza, en el que no está, por cierto, ninguno de los que presentó el día de ayer…En relación al tema de un contrato para Arrendamiento de Equipo de Cómputo licitado por Pemex en 2022 y declarado desierto por esa empresa estatal, que ayer publicamos en esta columna, la empresaria Claudia Rincón, de Soluciones Tecnológicas Especializadas, se comunicó con esta columna para aclarar que ni ella ni su empresa “han sido señaladas y/o sancionadas por ningún órgano del gobierno federal, incluido Pemex, por incurrir en alguna práctica anticompetitiva, irregular e incumplimiento. Además de que la empresa ha cumplido a cabalidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, garantizando en todo momento calidad, innovación, responsabilidad y seguridad en sus servicios”. Aseguró también que ella “no tiene ni ha tenido relación/injerencia alguna con las empresas mencionadas en la columna, pues no figura ni como propietaria, ni como accionista, ni como socia, entre ellas las mencionadas Synnex de México, S.A. de C.V.; Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V.; Aluxen Lumini, S.A. de C.V.; así como Nuga Sys, S.A de C.V. Salvo con su empresa Soluciones Tecnológicas Especializadas S. A. de C.V. De acuerdo con su versión, en la primera licitación de 2022 lanzada por Pemex para contratar arrendamiento de equipo de cómputo, participaron 5 empresas: 1. Nuga Sys, 2. Aluxen Lumini, 3. Soluciones Tecnológicas Especializadas, 4. Synnex de México, y 5. Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos. En ese concurso, sostiene la empresaria, ninguna empresa cumplió con los requerimientos técnicos, por lo que Pemex lo declaró desierto. Ante esto, se adjudicó de manera directa a la empresa Tec Pluss S.A. de C.V., misma que incumplió con el contrato y entrega de equipos por lo que le rescindieron el contrato en agosto pasado y ante ese incumplimiento la empresa petrolera lanzó un nuevo proceso bajo el número de procedimiento de (2023-258-PMX_SA_PC_GCSS-SASSO-AD-N-A), en el cual se invitaron a más de 30 empresas a participar, aunque hasta la fecha, se sabe que al menos seis consorcios se presentaron para volver a competir por dicha licitación, entre los que está su empresa, además de HD Latinoamericana, Cloud Enterprise Services, Interconecta, en propuesta conjunta con GA Energy Services, Servicios de Integración y Garantías, Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos. Hasta ahí la aclaración de la empresaria Claudia Rincón…Luego de que ayer el presidente lo acusara públicamente en su mañanera, de haber estado detrás del bloqueo y la toma violenta de los maestros de la CETEG, que le impidieron inaugurar el CRIT Teletón en el municipio de Tlapa el pasado domingo, el ex gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, le respondió al presidente con un mensaje en Twitter y en entrevista radiofónica del noticiero “A la Una” que hacemos en el Heraldo Radio. “Le informaron mal, no tuve ni tengo nada que ver con lo sucedido ayer. Recuerde que cuando fui gobernador usted visitó Guerrero en varias ocasiones y no tuvo ningún problema para llegar a cualquier punto, traté siempre de dialogar y entenderme con todos, nos adelantábamos al conflicto. Lamento mucho que le hayan brindado a usted información de tan mala fe. Presidente López Obrador, la CETEG es una organización rebelde y combativa, guerrerenses dignos que merecen todo nuestro respeto. Mi vinculación con la CETEG es que ellos son guerrerenses y yo también”. Cuando le preguntamos en radio a Astudillo quién estaba “malinformando al presidente”, su respuesta fue: “Pues no se quién en particular, pero son los locales, los que me culpan de cada marcha o protesta en el estado. Los locales que no hacen su trabajo y no previeron ni negociaron con los maestros para que no afectarán el acto del presidente, eso es lo que nosotros hacíamos en cada visita, pero hoy no hacen su trabajo y quieren culparnos”, dijo el ex gobernador. Y eso mismo fue lo que ayer afirmó la coordinación de maestros guerrerenses, que en un mensaje también en Twitter, acusó: “la gobernadora del Estado, maestra Evelyn Salgado Pineda, tenía conocimiento de la solicitud de audiencia con el presidente de la República. Incluso en la mesa de trabajo del 2022, se comprometió a ser la intermediaria para que el presidente pudiera reinstalar las mesas de trabajo entre la CETEG y el gobierno federal. Nuestras demandas son justas y legítimas, demandas que el presidente se comprometió a cumplir en campaña, si hoy salimos a las calles, es porque nos hemos dado cuenta que si no alzamos la voz, no seremos escuchados. La CETEG es una organización independiente, sin vínculos con políticos, somos una organización con los principios de la CNTE y las dirigencias son electas desde las bases”. ¿Entonces, quién le informó mal al presidente y lo echó a andar para hacer acusaciones porque no operaron políticamente para evitarle un mal momento en su visita a Tlapa?... Los dados repiten Serpiente. Descendemos.