Tomás Zerón, ¿prófugo en Canadá?

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, nos dijo ayer en radio que ya saben a dónde huyó Tomás Zerón y que tienen confirmada la ubicación actual del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida PGR a quien se le libró orden de aprehensión por delitos contra la justicia y que incluso planean ya la solicitud de extradición al gobierno del país extranjero a donde huyó el exfuncionario al que pedirán devolver a México.

El mexiquense Zerón será la pieza clave para una de las rutas que está tomando la FGR en las nuevas investigaciones del caso Ayotzinapa que van, por un lado contra funcionarios de los tres niveles de gobierno que entorpecieron y distorsionaron las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas con prácticas de tortura, detención arbitraria siembra de pruebas y violaciones de procedimiento por otro lado contra las organizaciones del crimen organizado que cometieron la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en donde el otro personaje clave es el líder de Guerreros Unidos, José Angel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, capturado la semana pasada en Metepec, Estado de México.

En el caso de Zeron las imputaciones de la Fiscalía no son solo por la siembra de restos humanos en el Río San Juan que quedó documentada en video aquel 28 de octubre de 2014 cuando el entonces director de la AIC fue visto en las márgenes del río junto con Agustín García Reyes, un detenido por e caso Ayotzinapa que fue llevado hasta ese lugar sin ninguna diligencia oficial ni orden de traslado por parte de un juez. A eso se le añaden varias acusaciones relacionadas con las detenciones arbitrarias de varios testigos y acusados que no fueron presentados al Ministerio Público además de que también se le acusa de estar detrás de las confesiones obtenidas bajo tortura y de otras irregularidades que afectaron el debido proceso y que fueron parte de la llamad “verdad histórica” que impidió llegar a conocer el paradero de las víctimas.

Zerón es, en ese sentido, la punta de la madeja de un entramado de decisiones y acciones que, desde las instancias gubernamentales sobre todo del gobierno federal y de la antigua PGR, torcieron y ensuciaron la indagatoria oficial hasta convertirla en un laberinto complicado y que, más que apuntar hacia conocer las verdaderas motivaciones de la desaparición forzada y el posterior destino de los normalistas, pretendieron ajustar y orientar las investigaciones para que coincidieran con una versión oficial que nunca quiso ahondar en la participación directa o indirecta de instituciones del Estado mexicano en un crimen cometido en conjunto por el narcotráfico y las corporaciones oficiales que lo protegieron y encubrieron en el secuestro y asesinato de los estudiantes.

Ayotzinapa no era la primera investigación judicial deformada en la que participaba Tomás Zerón. Sus servicios en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador y en particular su vínculo directo con Humberto Castillejos Cervantes y con Alfredo Castillo, se remonta a la Procuraduría de Justicia del Estado de México en el sexenio peñista y a su participación en investigaciones tan turbias y polémicas como el caso de la niña Paulette Gevara Farah, desaparecida en su domicilio de Huixquilucan y cuyo secuestro y asesinato se cerró con una muy polémica aparición del cuerpo de la pequeña de 4 años al pie de su cama. Ya desde entonces, Zeron era un incondicional del grupo peñista, especializado en “arreglar” investigaciones y como tal actuó también en el caso Ayotzinapa en el que el procurador Jesús Murillo Karam le dio una confianza ciega y total para realizar las investigaciones y diligencias.

Hoy que está prófugo de la justicia, hay versiones de fuentes cercanas el exfuncionario que indican que éste habría huido desde hace al menos dos semanas y que incluso el amparo que solicitó la semana pasada lo hizo a través de los abogados porque ya se encontraba fuera del país. Según esas fuentes Tomás Zerón estaría en una ciudad de Canadá a donde voló desde México tratando de evitar su detención y a sabiendas que el gobierno canadiense es uno de los más escrupulosos en temas de extradición y que el Tratado vigente con México contiene cláusulas que pueden inhibir la entrega de un acusado si se argumentan motivos de persecución política, tal y como ocurrió en 2006 con el caso del hoy senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia.

Con todo, el fiscal Gertz Manero se dice totalmente seguro de que va a lograr la extradición de Tomás Zerón, tal y como acaba de lograr una que parecía también muy complicada: la de Emilio Lozoya Austin, el ex director de Pemex que finalmente aceptó allanarse a ser traído desde España a México para ser enjuiciado. Veremos si se confirma primero que Zerón está en Canadá y la respectiva solicitud para extraditarlo; en todo caso se trata de otro encumbrado peñista que también fue parte y actor en la corrupción, en este caso del sistema de procuración de justicia, en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

NOTAS INDISCRETAS…

En el caso de Lozoya, en su declaración en la que acepta la extradición ante el Juez de España, hay una frase que confirma que el ex director de Pemex viene con toda la intención de proporcionar información a la FGR que le ayude a disminuir los cargos y posibles penas en su contra. “Se dijo dispuesto a colaborar en los delitos que se le imputan”, lo que podría significar que Lozoya Austin cumplirá sus amenazas de culpar a Luis Videgaray Caso y al ex presidente Enrique Peña Nieto, sus dos jefes inmediatos, de las decisiones que llevaron a acusarlo de corrupción y fraude, tanto en el caso de los presuntos sobornos millonarios que recibió de Odebrecht y los “favores” a la constructora brasileña, como en la compra de la Planta de Agronitrogenados a la acerarera AHMSA, propiedad de Alonso Ancira, quien por cierto sigue aún su proceso en España porque él si se negó a ser extraditato a México en marzo de este año. Ya se verá hasta donde está dispuesto a colaborar Emilio Lozoya y si Videgaray y Peña tienen de qué preocuparse una vez que su antiguo colaborador y amigo comience a hablar ante la justicia mexicana…Y hablando de justicia el entuerto de la liberación de los 30 detenidos en Guanajuato, vinculados a Antonio Yépez “El Marro” podría escalar de una confrontación política entre la Presidencia y el gobierno guanajuatense a un tema legal. Ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero nos dijo en el noticiero de “A la 1” en el Heraldo Radio, que es falso que la FGR se haya negado a presentar a los detenidos la semana pasada y dijo que si no intervino la Fiscalía fue porque las autoridades de Guanajuato, su Fiscalía estatal cometieron graves violaciones al momento de la detención de la madre del Marro, Eva N, y de otros 26 detenidos, a los que fueron a capturar con una orden de cateo girada por un juez por un presunto auto robado. Pero resultó que cuando llegaron al domicilio de donde sacaron a la señora y a una prima y otros integrantes del Cártel de Santa Rosa, no había ningún carro en el domicilio y aún así realizaron las detenciones argumentando la posesión de armas y drogas. El carro apareció después en otro domicilio y ningún juez iba a declarar legal esa detención que no cumplía con la orden judicial original, dijo Gertz Manero, quien incluso anunció que iniciará una investigación para deslindar responsabilidades sobre las fallas y violaciones que se cometieron en ese operativo en Guanajuato. Y para que no le achacaran a él responsabilidades que no le corresponden en la mencionada liberación de la madre y colaboradores del Marro, el fiscal fue claro: “La FGR no está para arreglar los errores y las fallas de los gobiernos estatales”. ¿Así o más claro?... Muy distinto el caso del atentado contra Omar García Harfuch en donde dijo que ya habló con la fiscal Ernestina Godoy y le dijo que la FGR estaba dispuesto a atraer las investigaciones por delitos federales siempre y cuando primero la Fiscalía capitalina le desglosara a detalle los delitos y las imputaciones de orden federal que se cometieron en el fallido ataque contra el secretario de Seguridad de la CDMX. “Le dije a la procuradora que en cuanto me entregue todo bien desglosado y sustentado, incluidas las armas que encontraron en el lugar, nosotros entramos a la investigación”, comentó el fiscal…Batimos los dados. Escalera.