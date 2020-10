Seade, investigado por peculado en viajes a Hong Kong (I)

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, está siendo investigado por peculado y abuso de funciones, por haber utilizado recursos públicos y falseado comisiones de trabajo en varios viajes personales que realizó a la ciudad de Hong Kong, con la única finalidad de visitar a su esposa y a su familia que radican en esa ciudad asiática. La denuncia en su contra, que ya es investigada por la Secretaría de la Función Pública, incluye varias pruebas documentales y oficios de comisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los que se sustentan las acusaciones de que Seade habría gastado más de 865 mil pesos del erario federal para pagarse no sólo viáticos sino aviones en primera clase para ver a su esposa.

Las acusaciones contra el funcionario, que fuera el negociador de México en el T-MEC, fueron hechas a través de la plataforma “Ciudadanos Alertadores”, de la Función Pública, y lo acusan de causar un perjuicio a la Hacienda Pública por el desvío de recursos públicos en sus viajes personales, además de violentar también la Ley de Austeridad Republicana, por utilizar, en varias de sus visitas a Hong Kong vuelos en clase Premier, como el que utilizó en un viaje de la comisión 200-0003/2020 en donde viajó en un asiento con cama Business First que incluía servicios VIP de conserjería durante el viaje, duchas y espacios VIP, y obtuvo viáticos por 520 mil 763 pesos para una estancia de 13 días en Hong Kong, del 29 de enero al 12 de febrero de 2020.

En total, de acuerdo a un reporte oficial de Relaciones Exteriores, que forma parte de las pruebas supervenientes que acompañan la denuncia y a las que esta columna tuvo acceso, el subsecretario Seade viajó en cinco ocasiones a la ciudad de Hong Kong, entre 2018 y 2020, en todos los casos pagando sus gastos, viáticos y vuelos incluidos, con cargo al erario y pretextando supuestas comisiones que le fueron autorizadas por la SRE, aunque siempre se trató de ir a visitar a su familia y nunca realizó actividades oficiales.

La primera vez que fue a ver a su esposa, lo hizo apenas tomó posesión del cargo, con la comisión 200-0124/2018 del 14 al 19 de diciembre de 2018 y para su viaje en clase Business o superior recibió 181,864 pesos de la cancillería. Luego del 22 al 26 de marzo de 2019, con la comisión 200-0013/2019 por 14 mil 385 pesos; volvió a viajar del 14 al 22 de abril de 2019 con 86,827 pesos para gastos con la comisión 200-0060/2019.

Hubo incluso un viaje que, para simular, Seade Kuri pidió una comisión a Vancouver en Canadá, que le fue autorizada con el numero 200-0060/2019 por 61 mil 189 pesos, en la que supuestamente estuvo del 17 al 28 de mayo de 2019, pero se presume y eso es parte de la investigación, que la mayor parte de esos días estuvo en Hong Kong, y que solo pasó por Vancouver para hacer conexión a la ciudad asiática, su destino final. Todas las comisiones oficiales, con los viáticos y pasajes correspondientes, le fueron autorizadas por las áreas administrativas de la SRE, a pesar de que no había un motivo ni un programa oficial para que el subsecretario de América del Norte viajara hasta Hong Kong.

Era tal la displicencia del subsecretario Seade y las licencias que se tomaba para ir a visitar a su familia y a su esposa en Hong Kong, que en uno de esos viajes le mandó un oficio al secretario Marcelo Ebrard (el oficio SSAN/0065 fechado el 23 de enero de 2019) en el que le informa a su superior que “en virtud de la ausencia temporal del suscrito, del viernes 24 de enero al miércoles 12 de febrero de 2019, el Primer Secretario, Julián Escutia Rodríguez, Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior, estará a cargo de esta subsecretaría”, dice el documento con la firma al calce de Jesús Seade, subsecretario para América del Norte. Es decir, que no sólo viajaba con gastos pagados y comisión con recursos públicos, sino con permiso de desentenderse de los asuntos oficiales de la Subsecretaría a su cargo.

Entre los documentos y pruebas que acompañan la denuncia están también las copias de varios boletos de avión en primera clase realizados por el subsecretario en aerolíneas como Aeroméxico, United Airlines, All Nippon Airways, todos siempre con asientos en clases Business y Superior, donde gozaba de todas las comodidades pagadas con recursos públicos. Aparecen también varios oficios de la Unidad de Transparencias de Relaciones Exteriores, en las que su titular, Elia García Moreno, responde a solicitudes de ciudadanos que pidieron información de los viajes y las comisiones de Seade.





En uno de ellos, el oficio número UDT-4674/2020, García Moreno asegura que el subsecretario Seade no puede viajar “por disposición médica” en espacios reducidos por lo que se le autoriza a viajar en clase Business y más adelante justifica que le dieron esos asientos porque “la compra del boleto de avión se hizo vía agencia de viajes, misma que genera las compras de acuerdo a la disponibilidad de los vuelos en ese momento”. Y ante la insistencia del ciudadano solicitante, le enviaron un informe médico, en el que, sin dar el nombre del médico tratante ni su especialidad, que se omitieron por protección de datos, hablan de un padecimiento de Jesús Seade que nunca especifican, pero dice textual el reporte médico: “Motivo por el cual a partir del día de hoy no cuenta con impedimento para realizar viajes en avión, pero será necesario usar asiento en clase Ejecutiva para tener espacio suficiente”.





Finalmente, aparece también una solicitud de Transparencia al Consulado de México en Hong Kong, con el número 0000500180920, con respecto a las comisiones oficiales de Seade Kuri a esa ciudad, el Consulado responde que no tiene información respecto a esas comisiones, ya que no se le solicitó ningún apoyo para realizar ninguna de ellas, y solo menciona una visita del funcionario al consulado el 7 de febrero de 2020 que fue más bien de cortesía. Otra solicitud también de Transparencia, la 000050018820, al consulado de Vancouver, a donde Seade pidió comisión del 17 al 28 de mayo del 2019, el consulado respondió que el subsecretario “visitó la ciudad de Vancouver el 28 de mayo de 2019” y tuvo ese día entrevistas con reporteros y una entrevista con la Cónsul General de México en la ciudad. Es decir, que de los 11 días por los que pidió comisión, sólo uno estuvo en Vancouver ¿Y los otros 10 días?

La denuncia ciudadana en contra de Jesús Seade Kuri por peculado y abuso de funciones, en la que se acusan varias violaciones legales en sus gastos y su comportamiento, ya está siendo investigada por la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, hasta donde, se sabe, han llegado “presiones y peticiones” del subsecretario para intentar frenar las investigaciones en su contra. Mañana les contaremos más de todo este asunto.

NOTAS INDISCRETAS…

Al presidente Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala les espera una dura sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el registro de su partido México Libre. De entrada, el proyecto de dictamen que empezó a circular ayer, elaborado por el magistrado José Luis Vargas, propone que los magistrados ratifiquen el acuerdo del INE que le negó el registro a México Libre, por haber encontrado aportaciones financieras no identificadas y por haber recibido también donaciones de dinero en efectivo. Pero lo más delicado, nos adelantan, es que en el proyecto de Vargas no sólo se habla del uso ilegal de la aplicación CLIP para recibir donativos, que ya el INE había cuestionado, sino que se añaden dos reportes detallados de más aportaciones y financiamiento ilegal recibido por la organización del matrimonio Zavala-Calderón, uno es un reporte de la Unidad de Fiscalización del INE, que documenta aportaciones ilegales en dinero en efectivo y otro un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, en la que se documentan no sólo aportaciones no identificadas desde México, sino financiamientos recibidos desde el extranjero para México Libre, algo que no sólo sería motivo de más para reafirmar la negativa de registro, sino hasta un delito electoral que se habría cometido en esa agrupación. Hoy se vota en la Sala Superior del Tribunal y la decisión final está en manos de los 7 magistrados, aunque ya se anticipaba anoche que habrá una mayoría en contra de darle el registro a México Libre y a favor de darle la razón al INE. Si eso viene documentado en el proyecto, Calderón y Margarita deberían darse de santos si no los acusan de delitos electorales… Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.