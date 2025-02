Se viene tormenta en Puebla

Ahora que el nepotismo se ha puesto en boga en la política nacional, no solo porque aumentó su práctica histórica en los viejos regímenes del PRI-AN y se elevó a niveles de paroxismo y cinismo en los gobiernos de la 4T, sino porque la reforma “antinepotista” que propuso al Congreso Claudia Sheinbaum se topó con el Partido Verde, que pudo más que la presidenta y se pospone su aplicación hasta 2030, nos enteramos que en Puebla se está investigando al presidente del PAN estatal, Mario Riestra Piña, y a sus dos hermanos, Susana y Rodrigo por exceso de propiedades e ingresos nunca aclarados, y pronto habrá denuncias formales por varios delitos contra la triada familiar de los Riestra.

Porque la familia del actual líder panista en la entidad poblana llamó la atención de las autoridades por varios casos en los que se les involucra con conductas de abuso de poder y desvíos en los cargos públicos que los tres han ocupado. A Mario, por ejemplo, el regidor poblano, Leobardo Soto, lo acusó en 2024 de tener propiedades no declaradas en destinos turísticos por hasta 12 millones de pesos; a Susana Riestra, en 2017 pobladores de Jolalpan que tomaron la presidencia municipal, la acusaron de obligarlos a firmar actas apócrifas del Cabildo, a cambio de ayudarlos con sus demandas laborales, cuando era presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso local; mientras que a Rodrigo Riestra, dirigentes de Morena lo acusan de haber “donado” predios y terrenos públicos a empresas inexistentes y de otros desfalcos cuando fue secretario de Desarrollo Rural del estado.

La cabeza de esta triada poblana es Mario Riestra Piña, quien conoció las mieles del poder desde muy joven, durante la administración de Rafael Moreno Valle, cuando su amigo el gobernador lo hizo coordinador de la bancada panista de 2011 a 2014, a cambio de que le procesara sin problemas todas sus iniciativas.

Como muchos morenovallistas, tras la trágica y repentina muerte del entonces senador Moreno Valle y su esposa la gobernadora poblana Martha Ericka Alonso, el joven Riestra saltó del barco panista y buscó agarrarse de la ola morenista que arrasó su estado en 2018. Mario se acercó a los morenistas en busca de ser postulado a una senaduría, pero lo desplazaron porque no tenía popularidad y Morena se decantó por Nancy de la Sierra y el actual gobernador Alejandro Armenta, que llegaron antes que él al partido guinda. En 2024 Mario Riestra nuevamente trató de obtener otra postulación por Morena y se apuntó para la alcaldía de Puebla, pero nuevamente lo desplazaron en el partido guinda al elegir a Pepe Chedraui como su candidato.

Y como no encontró cabida en el barco ya saturado de la 4T, Riestra reivindicó su origen panista y se metió a competir por la dirigencia estatal del PAN en contra de Eduardo Rivera. Las lecciones que aprendió bien de Moreno Valle le hicieron ganar la presidencia blanquiazul que actualmente ocupa y que concluye hasta 2027.

Su regreso político, ahora como opositor, no lo ha alejado de la polémica, pues además de las ya referidas propiedades que le señalan y de las que no ha dado explicación alguna, a Mario Riestra se le ve llevar una vida más que holgada, en la que lo mismo tiene un estacionamiento exclusivo en el estadio Cuauhtémoc donde tiene un palco, que se le ve siempre haciendo alarde de gustos caros y diversiones nada baratas.

Junto con sus hermanos, Mario está en la mira de las nuevas autoridades morenistas del estado que dicen tener “elementos sólidos” para iniciar denuncias contra los Riestra Piña, lo que sin duda desatará una tormenta política en el estado, porque claramente se estaría investigando al dirigente del principal partido de oposición en el estado que es el PAN.

Los poblanos tienen fama de especiales y complicados y esa misma idiosincrasia se observa en su política local. Veremos si las investigaciones en contra de la triada Riestra Piña y en particular del dirigente panista tienen elementos sólidos para justificar que se proceda en su contra sin que parezca una persecución política, algo que francamente será difícil de explicar.

Por eso decimos que en los cielos políticos de Puebla, en los que han navegado desde héroes insurgentes como Nicolás bravo, generales como Maximino Avila Camacho, hasta tiburones como Manuel Bartlett, nefastos como el góber precioso Mario Marín u operadores como Rafael Moreno Valle, se avecinan tormentas y de tanta agua que caerá, nos dicen, a ver cuántos salen salpicados.

NOTAS INDISCRETAS… Hablando de la reforma antinepotista de la doctora Sheinbaum y del frenón que le metió Adán Augusto López, ante las amenazas de ruptura de los verdes, no fueron pocos los que celebraron la derrota de la presidenta que, a querer o no, sufre un revés con la modificación a su reforma que no entrará en vigor en 2027, como ella pedía, sino hasta 2030 como lo exigió el PVEM y su bancada en el Senado. El primero en festejar, y que parece el ganador de todo esto, es el gobernador verde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Carmona, quien se sale con la suya y podrá postular como candidata a la gubernatura a su esposa, la senadora Ruth González. Y aunque la doctora había dicho en la víspera que le daba igual si le cambiaban su propuesta de reforma “porque eso ya lo decide el Congreso”, la realidad es que sí debió calar el golpe a la Presidencia al modificarle una de sus reformas –algo que nunca le hicieron ni los morenistas ni los verdes y mucho menos los petistas al expresidente— y una confirmación de eso la dio la lideresa de nombre en Morena, Luisa María Alcalde, al declarar ayer que su partido sí acatará el espíritu de la reforma de Sheinbaum y que, no hasta 2027, sino “a partir de ahora”, dijo Alcalde, su partido no postulará a familiares como sucesores de quienes concluyan cargos de elección. Es decir, que mientras Galllardo y los verdes ya celebraban su victoria y la senadora Ruth declaraba que ella será candidata a gobernadora “si así lo decide el pueblo”, la presidenta de Morena ya les aguó la fiesta al anunciar que Morena no postularía a la esposa de Gallardo, aunque siempre le quedará la posibilidad de ser solo candidata del PVEM. Claro que eso lo que anuncia es que, al menos en San Luis Potosí, ya se acabó la alianza de los morenos y los verdes o, como aquí dijimos ayer, se fracturó el matrimonio de conveniencia por las ambiciones de poder de los dos aliados… Otros que respiraron al estrellarse la reforma contra el nepotismo, fueron los Monreal, que eran también destinatarios específicos, y hasta salió Saúl Monreal, el senador que aspira a suceder a su hermano David en la gubernatura de Zacatecas, a decir que él esta listo para ser candidato ”si la gente me lo pide”. Y por los caminos del sur, también se vio contento al clan Salgado Macedonio, porque también a ellos les aplicaba la prohibición legal de la herencia del poder entre familiares, y como para matizar el gusto y que no se le notara, el senador Félix Salgado Macedonio, reconoció que “se vería muy mal” si su hija le entregara el poder en Guerrero, pero al mismo tiempo se preguntó qué pasaría si él ganara la encuesta y la gente, el pueblo le pidieran que se postulara como gobernador por segunda ocasión. En fin que así es la política, unos ganan, otros pierden, o lo que es lo mismo, unos suben y otros bajan… En Chihuahua un pleito familiar por el cobro de un seguro está involucrando a la gobernadora panista, Maru Campos, a quien acusan de favorecer indebidamente a una de las partes de ese pleito, su amiga Priscila Armendáriz, instruyendo a la Fiscalía estatal para que retrase indagatorias y resoluciones que perjudican a su amiga. La historia de este pleito familiar, que ya tiene más de 10 años, revivió porque el pasado 17 de febrero detuvieron en Chihuahua a Ignacio Javier Fernández Valles, quien fue detenido de manera ilegal porque contaba con una suspensión definitiva. El fondo del asunto es un litigio legal que tiene que ver con su hermano fallecido. Alejandro Francisco Fernández Valles fue secuestrado en 2011 y su cuerpo fue encontrado en 2012. Su esposa Priscila Armendáriz Miramontes cobró el seguro de vida, contratado en Estados Unidos, por un monto de 3 millones de dólares. Pero en 2019 se identificó el cuerpo del occiso y la viuda se negó a reconocer el cuerpo, a pesar de haber una coincidencia de ADN del 99.9%, porque de hacerlo tendría que regresar el dinero del seguro de vida que cobró indebidamente, con documentos que obtuvo gracias a su cercanía con la actual gobernadora Maru Campos. Se trata de un juicio sucesorio, en el que el juzgado quinto civil por audiencias de Morelos en 2017 nombró como albacea a Ignacio Javier Fernández Valles, y por medio de una resolución a todas luces ilegal el magistrado de la séptima sala civil Luis Villegas Montes revocó el nombramiento y nombró a Priscila Armendáriz Miramontes. Por eso los abusos de la Fiscalía estatal que ha retrasado procesos para favorecer a Priscila Armendáriz, llegando al exceso de detener de manera arbitraria a Ignacio Javier Fernández. Tienen mucho que explicar la gobernadora Maru Campos por apoyar las ilegalidades de su amiga… Los dados anuncian que se guardarán por dos semanas en el cajón a partir de hoy. Un viaje largo e ineludible es el motivo por el que dejaremos descansar a los dados y regresaremos a lanzarlos, con toda su fuerza, el sábado 15 de marzo. Hasta entonces dejamos una enorme Escalera para los amables lectores y prometemos volver con energía renovada para seguir buscando los designios de la política y los errores de los políticos.