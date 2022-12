Se intensifica la batalla por la Corte

En plena fiesta guadalupana y cuando faltan solo tres días para que inicien las vacaciones decembrinas en el Poder Judicial de la Federación, la lucha interna por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vuelve cada vez más intensa.

Los cabildeos de los cinco ministros aspirantes suben de tono, lo mismo entre sus seis pares que no se postularon, como entre ellos mismos y si bien en el discurso se habla de civilidad y altura en la contienda, no faltan ya acusaciones de golpeteos y patadas por debajo de la mesa atribuidos, más que a algunas ministras y ministros, a sus operadores y cabilderos que mueven información, no siempre bien intencionada, tratando de influir en la imagen y percepción de los ministras y ministros contendientes.

Los dos aspirantes que más activos se ven en estos momentos, en cuanto al cabildeo de su imagen y de votos, son la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. A la primera, por ejemplo, le atribuyen el despliegue de varios operadores políticos y de medios, encabezados por Julio Scherer Ibarra y todos de primer nivel, para tratar de sumar apoyos a su causa; mientras que en el caso del ministro no sólo se insiste en el apoyo del ministro presidente, Arturo Zaldívar, que influye desde dentro, sino también se menciona la reaparición, si bien no pública sí en el cabildeo, de un político como Emilio Gamboa Patrón, con todo el colmillo político.

Según información que proviene de los propios ministros, Gamboa, quien ha mantenido un perfil bajo y totalmente privado desde que comenzó el gobierno de la 4T, estaría operando desde las sombras para ayudar a su amigo el ministro, a quien conoció desde la época en que fue director del SAT en el gobierno de Felipe Calderón. El yucateco, quien ocupó puestos políticos de primer nivel durante más de seis sexenios consecutivos, desde Miguel de la Madrid, donde fue secretario particular del presidente, hasta Enrique Peña Nieto, donde fue un influyente líder del Senado, pasando por direcciones y secretarías como el IMSS, la SCT y el liderazgo de la Cámara de Diputados, en los sexenios de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, habría salido de su ostracismo de los últimos años para operar subrepticiamente en la actual batalla por la Corte.

Los otros tres aspirantes, Norma Piña, Alberto Pérez Dayan y Javier Laynez Potisek, también se mueven y buscan apoyos, aunque con un perfil más interno y sin contar con operadores tan políticos ni visibles como los de sus otros contendientes, lo cual no quita que tengan también una estrategia en busca de sumar votos a su causa.

Los tres días que restan para que inicie el periodo vacacional decembrino en la Corte resultarán estratégicos, porque después de eso, si bien continúan las llamadas, reuniones y cabildeos, el hecho de que varias ministras y ministros salgan de la ciudad para descansar con sus familias, dificulta los encuentros y cabildeos personales.

Por lo pronto, en los pronósticos que se escuchan al interior de la SCJN se menciona que a la votación del 2 de enero, que será la primera, llegarían los cinco ministras y ministros aspirantes, pero que de ahí saldrán solo dos o máximo tres para pasar a una segunda votación de la que podría resultar el ganador o ganadora para definir la Presidencia de la Corte y del Poder Judicial a más tardar en la segunda semana de enero de 2023.

Veremos, en la intensidad de la batalla, qué tan alta se mantiene la contienda por la Corte o si las pasiones, ambiciones e intereses que inevitablemente se mueven en un proceso institucional como éste, no se desbordan, en perjuicio de la imagen del máximo tribunal constitucional del país.

NOTAS INDISCRETAS… Y hablando de batallas políticas, la otra intensa que se libra en estos momentos tiene lugar en el Senado de la República y es por la Reforma Electoral secundaria del presidente López Obrador. En la que podría ser su última operación como líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal está negociando con el gobierno federal, particularmente con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, realizarle cambios hasta en 70 artículos a la minuta electoral que aprobó la Cámara de Diputados. Como Monreal no estuvo de acuerdo desde el principio con la minuta ni con la idea de votarla precipitadamente en el Senado, sin conocerla ni estudiarla, la enfrió y la mandó a comisiones, a pesar de las presiones que recibió desde Palacio Nacional y Bucareli para que obviara todos los trámites y se votara en fast track y “sin moverle ni una coma”, tal y como lo hicieron los borregos diputados de Morena, que ni siquiera tuvieron tiempo de leer lo que votaron y aprobaron ciegamente. Las comisiones del Senado trabajarán a partir de hoy lunes en el análisis y discusión, aun cuando Morena tiene la mayoría. “Se trata de que la sociedad, los periodistas, los académicos, conozcan los términos de la minuta”, nos dijo un senador morenista que apoya la discusión detallada de la reforma electoral. Eso sí, Monreal y los 14 y hasta 20 senadores de Morena que lo apoyan, se mueven en el filo de la navaja porque el presidente López Obrador no está nada contento con que hayan frenado y pausado la aprobación de su reforma-venganza contra el INE y está latente el riesgo de que el inquilino de Palacio se enoje y ordene que se mueva la maquinaria para que se apruebe rápidamente en comisiones y pase a votación al pleno, en el que Morena y sus aliados podrían aprobarla con holgura con su mayoría simple. Para evitarlo, Monreal está haciendo malabares y está negociando con el gobierno artículo por artículo. El gobierno ya aceptó la necesidad de hacer 70 cambios, y Monreal está negociando más y moviéndose como el equilibrista al que, en cualquier momento, le pueden jalar la cuerda y derribarlo… A propósito de la Corte, hoy rinde su Segundo Informe de labores, como presidenta de la Primera Sala la ministra Margarita Ríos Farjat. En su segundo año al frente de esa Sala, la ministra hará un recuento de los casos, amparos y jurisprudencias más importantes que ha resuelto esa instancia, de la que también forman parte los ministros y ministras Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Por la Primera Sala se resolvieron en este último año temas tan trascendentes como el de Desaparición Forzada, en el que a partir del amparo en revisión 51/2020 la Corte estableció que el delito de Desaparición forzada no sólo debe investigarse como tal, sino también como una “violación grave de derechos humanos” por lo que las instancias gubernamentales acusadas de tal delito, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional, están obligadas a colaborar en todo momento con la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y en el castigo, como violación grave de derechos humanos, de los responsables. Otros dos casos emblemáticos que se resolvieron en la Primera Sala y que seguro mencionará en su informe la ministra Ríos Farjat, son el amparo directo en revisión 6498/2018, en el que se tipificaron conductas de tortura, por un operativo policiaco de 2013 en el que se detuvo a una encargada de un establecimiento donde se desempeñaba trabajo sexual. Acusada del delito de trata de personas, la mujer fue detenida y llevada a un cuarto por los policías que la obligaron a desnudarse. A pesar de que la acusada recibió una condena por trata, ella misma promovió un amparo alegando que también era víctima, tanto de explotación sexual como de violencia por parte de su coimputado (su pareja), y que la detención había sido ilegal porque había sufrido tortura sexual derivada de la desnudez de la que fue objeto. La Primera Sala falló que haberla obligado a desnudarse equivalía a tortura y que “las relaciones asimétricas de poder también se presentan en los casos de mujeres bajo proceso, pero el hecho de que sean imputadas no significa que pierdan derecho a su dignidad”, por lo que la mayoría de los cinco ministros revocaron la sentencia contra la mujer y ordenaron volver a juzgarla con perspectiva de género. Un caso similar fue el del amparo en revisión 45/2018, sobre una adolescente víctima de violación sexual que no dijo nada durante varias semanas porque el agresor, que la conocía, era su vecino y había sido su jefe, la amenazó con hacerle daño a su familia. Cuando se enteraron ella y su familia de que estaba embarazada, presentaron la denuncia por violación y solicitaron autorización para abortar. Esa autorización se negó porque el Código Penal del Estado de Hidalgo disponía que el aborto podía permitirse siempre y cuando se hubiera denunciado la violación antes de saberse del embarazo, y aquí había sucedido al revés. Además, se le practicaron pruebas psicológicas y se concluyó que no presentaba los rasgos comunes de víctimas de violación sexual, como miedo al varón. La Primera Sala declaró inconstitucional la exigencia de que primero debía presentarse la denuncia de violación antes de la solicitud de aborto y estableció una serie de lineamientos para la reparación integral del daño a partir del reconocimiento a su calidad de víctima, tomando en cuenta que “la negativa a interrumpir su embarazo, luego de la violación, equivalía a tortura y tratos crueles e inhumanos”. Como esos habrá seguro otros asuntos y jurisprudencias importantes dictadas en este segundo año de la Primera Sala, bajo la Presidencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, que justo rendirá su informe en plena sucesión interna y que, seguramente, hará un llamado a la unidad y la altura de miras en este relevo de la Presidencia de la Corte…Y también relacionado con la Suprema Corte, donde fungió como vocero y Director General de Comunicación Social, anoche nos enteramos con tristeza y dolor de la muerte de Carlos Avilés Allende, quien falleció después de un lamentable accidente ocurrido en su hogar. Carlos fue no sólo un extraordinario periodista y reportero de la fuente Judicial para EL UNIVERSAL, en donde trabajó durante varios años y realizó profesionales y apasionadas coberturas de los temas de la Corte y el Poder Judicial, sino también un gran comunicador y operador de medios para la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal; también fue vocero y director de Comunicación de la Secretaría de Gobernación con Olga Sánchez Cordero, para quien seguía colaborando como su asesor de comunicación en el Senado de la República. Pero además fue un gran ser humano y amigo al que duele despedir por una muerte tan temprana y repentina. A su esposa Ruth Rodríguez, le mandamos un abrazo solidario y todo el consuelo que necesitará para despedir y extrañar a su compañero y a toda su familia nuestro pésame y comprensión. Revisando ayer su perfil en Twitter, me encontré con dos post que retuiteó Carlos y que hablaban de su gusto por la escritura y la buena literatura. Los reproduzco como homenaje y despedida a este buen periodista y ser humano. "Sabes que todo lo mejor vendrá con los cambios, pero tienes miedo a cerrar la puerta porque ya habías aprendido a manejar las antiguas desgracias. Suele pasar, no es nada extraño; un héroe sin miedo es un héroe muerto". "Héroes", Ray Loriga. “-Ya murió? ¿Y de qué? -No supe de qué. Tal vez de tristeza. Suspiraba mucho. -Eso es malo. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace”. "Pedro Páramo", Juan Rulfo Juan Rulfo . Descanse en Paz Carlos Avilés Allende, periodista… Escalera doble de los dados para él y para todos los lectores.