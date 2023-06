Rosa Icela juega al sacrificio

Si usted ve los resultados de la encuesta que publica hoy en primera plana un diario de la Ciudad de México, donde Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, aparece como la “puntera” de la carrera por la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la capital de la República, seguro pensará que lo que estoy a punto de contarle es mentira o fantasía de columnistas “fake”: que la titular de la seguridad federal declina a ser candidata morenista a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y le dice al Presidente que prefiere quedarse con él hasta el final.

Porque la experiodista, que con Andrés Manuel se convirtió primero en vocera, luego en especialista en desarrollo social y programas de apoyos económicos; después en secretaria de Gobierno y finalmente en secretaria de Seguridad del gobierno federal, tuvo en estos días que decidir en medio de la presión de su maestro y amigo, qué camino elegiría de cara al 2024, si seguiría su aspiración de ser Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, si quería mudarse a la Secretaría de Gobernación o si se quedaría “hasta el final” a acompañar al Presidente hasta el final de su sexenio.

Y aunque Rosa Icela, a quien López Obrador conoció como reportera de La Jornada que cubría al entonces partido gobernante en el Distrito Federal, que era el PRD, hubiera querido explorar su posible candidatura a la CDMX, al final parece que la lealtad y la presión del Presidente se reflejaron en su decisión, comunicada así a Palacio Nacional, de no moverse de su actual cargo y permanecer en la misma posición hasta el final del sexenio.

Por eso la encuesta que le comentaba al inicio, aparece hoy en la portada de un diario financiero capitalino, en la que por encima de Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, e incluso adelante del popular secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Omar García Harfuch, cobra especial relevancia, pues parece ser un mensaje de “alguien” o “algunos” directo a Palacio Nacional, para que se den cuenta del tamaño del sacrificio que le están pidiendo a la actual titular de Seguridad federal.

Porque una vez arrancado el proceso de Morena para la candidatura presidencial de 2024, lo que sigue en el orden de prioridades del presidente López Obrador es definir lo que pasará en el que hasta ahora —antes de que ganara también el Estado de México en los pasados comicios— era considerado el principal bastión de su movimiento político: la Ciudad de México. Y ahí la decisión, que también tomarán desde Palacio Nacional, sólo parece tener, de acuerdo a las encuestas, a tres aspirantes fuertes a la Jefatura de Gobierno capitalina: Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez y Clara Brugada.

Eso es lo más curioso del mensaje que mandó la secretaria de Seguridad del gabinete federal, y consentida de los generales y almirantes que encabezan la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, al decidir renunciar a sus aspiraciones políticas bajo la idea de anteponer la lealtad al presidente López Obrador, a quien decide acompañar hasta el último día de su mandato desde la posición a la que él mismo la invitó en el año 2021. ¿Será que el Presidente, contra todo pronóstico, decidió apoyar al secretario de Seguridad de la CDMX, García Harfuch, a quien tanto se ha dicho que el periodista desdeña por haber sido parte del equipo de Genaro García Luna en la Policía Federal? ¿O será más bien que apoyará a la emigrada guatemalteca, Clara Brugada? ¿O ya de plano el mandatario tiene reservada la candidatura capitalina para su negociación con Ricardo Monreal Ávila?

Por lo pronto lo que nos dicen los cercanos a Rosa Icela Rodríguez es que ella, si bien no duda de su lealtad total a López Obrador, tampoco quiere renunciar completamente a sus posibilidades de ser candidata al gobierno de la Ciudad de México. Un cargo para el que, por cierto, Rosa Icela se preparó desde su labor fundamental en la implementación de los programas sociales de Andrés Manuel durante su gobierno capitalino, porque ella fue una de las principales creadoras del programa de pensión para los adultos mayores en sus inicios en la capital de la República, y a partir de ahí fue ascendiendo en los cargos públicos y políticos hasta aparecer hoy como una de las figuras de Morena para gobernar la ciudad ingobernable, también llamada CDMX.

Así que no dé nada por sentado cuando se trate del juego político y la disputa que vendrá por la Ciudad de México y su Jefatura de Gobierno, porque unos juegan al sacrificio, otros esperan las definiciones presidenciales para saber si pueden ser candidatos a la ciudad, y otros más juegan a las “caiditas”, como decían en el juego futbolero de barrio, en espera de que los de arriba se caigan para dar paso a la tercera opción en las encuestas.

NOTAS INDISCRETAS…

Anoche fuentes directas del Palacio del Ayuntamiento nos aseguraron que ya está decidido que el Jefe de Gobierno por el año que le resta a la actual administración capitalina, será el actual secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama. Con eso se cumpliría con el procedimiento constitucional de sustitución en la CDMX y se habilitaría a otro nuevo integrante del antiguo CEU, o Consejo Estudiantil Universitario, como lo fue Batres, quien era alumno de la Preparatoria 7 cuando se consolidó el movimiento estudiantil que despertó a la UNAM en los años 90 y de donde surgieron muchos de los cuadros que ayudaron a crecer el PRD como Carlos Imaz, Claudia Sheinbaum, Imanol Ordorika, Rosario Robles, Salvador Martínez de la Roca, Oscar Moreno y Antonio Santos, entre otros. Así que el Jefe de Gobierno sustituto será el exsenador Martí, identificado como radical en el movimiento de López Obrador y también amigo y profesante del pastor de la Luz del Mundo de Guadalajara, el encarcelado y sentenciado pastor Nassón Joaquín, a quien la justicia estadounidense juzgó culpable de los delitos de abuso sexual de menores y mujeres de su iglesia, y permanecerá en la cárcel por 16 años y 8 meses…Y hablando de renuncias y arranques de campaña, ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que será este viernes 16 de junio cuando entregue al Presidente su renuncia al cargo para irse a inscribir y contender como aspirante o corcholata de Morena a la candidatura presidencial. Pero más allá del anuncio público, lo que también definió ya el tabasqueño “hermano” del presidente López Obrador, es que su estrategia de campaña será “una calca”, “un espejo” de la estrategia de campaña de Andrés Manuel, no sólo en el 2018 cuando por fin ganó la Presidencia de la República, sino de las mismas tácticas con las que el ahora presidente se mantuvo vigente y en campaña permanente por más de 18 años, desde finales de 2006 y hasta que triunfó en las elecciones de 2018, y si nos apuran, aún se mantiene en campaña en sus cinco años como Jefe del Ejecutivo. La estrategia pues, de Adán Augusto, será la misma con la que AMLO logró llegar al poder después de tres campañas presidenciales: caminar, caminar, caminar, tierra, tierra, tierra, territorio y contacto directo con la gente (eufemísticamente llamada “el Pueblo”) especialmente con los sectores más populares y más necesitados. “Yo voy a pueblear como lo he hecho en toda mi carrera política y como lo hizo AMLO”, dijo el aún inquilino de Bucareli a sus cercanos. Mientras Adán no se vuelva un robot que repite las mismas frases y las mismas consignas del Presidente, como cierta candidata, seguro que logrará posicionarse y crecer en las encuestas de aquí a los casi tres meses que faltan para que se elija al candidato morenista al 2024…Por cierto que en el Parque Collins de Miami, donde el pasado martes se develó un busto del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, que quedó plasmado en una obra del artista oaxaqueño, Fernando Andriacci, llamó la atención la presencia en este evento de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Nadie sabe cómo por qué era importante que la titular de la céntrica alcaldía capitalina se tomara más de tres días para su viaje a Miami, para acudir a un solo evento, y además acompañada de varios integrantes de su comitiva. A menos que doña Sandra sea juarista y masona, no se entiende la justificación de un viaje de varios días a la ciudad del baile, el glamour y la diversión…Anoche en el Senado de la República la fracción de Morena votó mayoritariamente para que Eduardo Andrade, senador chiapaneco, fuera el nuevo coordinador parlamentario de la bancada oficialista, en sustitución de Ricardo Monreal. Con la llegada de Andrade al liderazgo parlamentario, queda claro que Monreal negoció muy bien con el Presidente, en su conocido regreso como hijo pródigo de Palacio Nacional. Porque, aunque sea momentáneamente, porque en las próximas semanas cambiará la Mesa Directiva del Senado, el zacatecano que se va para ser corcholata presidencial y contender en el proceso interno de Morena, logrará el 1-2 en la mayoría morenista, por un lado coloca a Eduardo Andrade como líder de la fracción y presidente de la Jucopo, y por el otro mantiene a Alejandro Armenta como presidente del Senado, en tanto se define la candidatura de Puebla, a la que aspira el senador poblano. Así que los “claudios” y otros grupos internos en el grupo morenista en el Senado, tuvieron que plegarse ante el dominio, o al menos la negociación, de Monreal con Palacio Nacional…Y hablando de “corcholatas” la de color Verde, Manuel Velasco Coello, ayer reafirmó su decisión de contender por la candidatura de Morena, pero sumó una propuesta original que lo distingue del resto de las corcholatas: que la alianza entre Morena, el PVEM y el PT se transforme de una simple y conveniente coalición electoral, que ya se sabe beneficia a López Obrador y a su movimiento porque le pueda dar mayorías legislativas y al menos 9 puntos en la elección presidencial, para convertirse en una Coalición de Gobierno. Al menos eso dijo ayer el senador con licencia del PVEM, quien lanzó el planteamiento de que Morena cogobierne con sus aliados verdes y del martillo y de PT y no solo los utilice para ganar. “Los mexicanos necesitamos más acuerdos que pleitos”, dijo el también aspirante presidencial del oficialismo. ¿Le gustará esa propuesta al Presidente que no le gusta compartir el poder?...Los dados siguen con Escalera. Seguimos subiendo.