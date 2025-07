¿Quién recomendó al comandante H?

Al escandaloso caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “comandante H” y su banda criminal de “La Barredora”, contratado para el cargo por el entonces gobernador, Adán Augusto López, se suma un nuevo dato que escala este escabroso asunto del nivel estatal al nivel de la Federación y a lo más alto de la cúpula de poder de la llamada 4T.

Adán Augusto y Hernán tenían una relación de casi 30 años, desde que ambos colaboraron en el gobierno priista de Manuel Ordóñez en Tabasco en 1992, donde López fue subsecretario de Gobernación, invitado por el entonces priista Juan José Rodríguez Prats, mientras que Requena fue Director de Seguridad del Estado, de la mano de Jaime Lastra, procurador de Tabasco en aquella administración priista. De hecho es Jaime Lastra, actual coordinador de Morena en el Congreso local, quien conecta a Bermúdez con Adán Augusto, de quien es actualmente uno de los hombres de mayor confianza.

Esa triada formada por Adán, Lastra y Requena caminó junta en los gobiernos priistas de Roberto Madrazo y hasta los inicios del gobierno de Manuel Andrade, cuya campaña por la gubernatura coordinó Adán Augusto. Pero después de 2001, Adán renuncia al PRI para sumarse al PRD, mientras que Bermúdez continúa colaborando en el gobierno de Andrade, donde fue subsecretario de Prevención y Readaptación Social. Según la revista Proceso, cuando tenía ese cargo, el 12 de junio de 2006, Requena fue detenido por agentes de la SEIDO de la PGR, al ser involucrado en el caso de la ejecución de Ponciano Vázquez Lagunes en el municipio de Huimanguillo.

El funcionario tabasqueño estuvo arraigado durante 11 días y fue liberado al no encontrarse pruebas en su contra, según informó entonces el subprocurador de PGR, Gilberto Higuera Bernal. Cuando lo detuvieron, dice Proceso, Hernán Bermúdez estaba cenando en un restaurante de Villahermosa con Cirilo Vázquez Lagunes, el llamado cacique del sur, a quien asesinaron cuatro meses después.

Por toda esa relación fue que en 2018, tanto Jaime Lastra como Hernán Bermúdez, se sumaron a la campaña de Adán Augusto López como gobernador, quien tras ganar la elección nombró a Lastra fiscal general de Tabasco mientras que al Comandante H, lo hizo director de la Policía de Investigación. El primer secretario de Seguridad de Adán renunció al cargo en 2019 y fue entonces cuando el gobernador decidió invitar a su amigo al que conocía desde hace 30 años, pero antes de hacerlo, solicitó el aval y el visto bueno del gobierno federal y fue el general Audomaro Martínez Zapata, quien estaba al frente del Centro Nacional de Inteligencia, quien avaló el nombramiento del llamado Capitán H.

El propio Adán Augusto ayer, en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, reconoció que fue su amistad de largo tiempo lo que lo llevó a proponer a Hernán Bermúdez como su secretario de Seguridad Pública, tras la renuncia de su primer secretario, y dijo que nunca sospechó de quien ya había tenido acusaciones de tipo penal.

“No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. Es un policía pues de trayectoria en Tabasco, lo conocí, coincidimos cuando yo era subsecretario de Gobierno; él empezó creo que como director operativo de Seguridad Pública, director de Operaciones y después fue el director general de Seguridad Pública, con Roberto Madrazo ocupó algún encargo, creo que como director de Prevención Social, con Manuel Andrade incluso fue subsecretario de Readaptación Social, era una gente de trayectoria ahí en Tabasco", declaró el coordinador de los senadores morenistas.

Así que entre la amistad y la confianza que dice haberle tenido el gobernador a quien resultó ser el jefe del grupo criminal que asoló a los tabasqueños durante seis años con extorsiones, ejecuciones y secuestros, y el aval que le dio el general, también tabasqueño, Audomaro Martínez, hombre de todas las confianzas del expresidente López Obrador, ahora se entiende cómo fue que, con el mote del “Capitán H”, Bermúdez Requena se convirtió en el hombre del Cártel Jalisco Nueva Generación desde la mismísima Secretaría de Seguridad de Tabasco.

Es decir que, si bien Adán dice no haberse enterado de que tenía a un pillo como secretario y amigo, ahora está muy claro que el hoy senador de Morena no actuó solo y siempre tuvo el aval de su amigo el presidente y del general Audomaro que se convirtió en el hombre fuerte de la seguridad (y de muchas otras cosas) en el sexenio de López Obrador.

NOTAS INDISCRETAS… Una vez más a la presidenta Claudia Sheinbaum sus colaboradores la malinforman y la dejan declarar imprecisiones y falsedades por no darle la información completa de los temas que aborda en sus mañaneras. Y es que mientras la doctora ayer afirmó que no había razones para las sanciones que anunció el Departamento del Transporte de Estados Unidos a las aerolíneas mexicanas y que tampoco era cierto que las aerolíneas de EU, tanto de pasajeros como de carga, se hayan quejado de la medida unilateral que les impuso en 2021 el presidente López Obrador, al obligarlas a trasladar sus operaciones al AIFA y quitarles algunos de sus slots históricos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues resulta que las aerolíneas estadounidenses nunca estuvieron de acuerdo con esas decisiones del gobierno mexicano y desde aquel año protestaron y pidieron el apoyo del gobierno de su país, que ya en 2022 había emitido una queja formal a la administración de López Obrador pidiendo explicaciones y que se rectificaran las medidas unilaterales que habían causado daño a las empresas aeronáuticas de su país. Pero resulta que aquella queja de Estados Unidos y sus aerolíneas, como muchos otros temas, nunca fue atendida por la administración pasada y se fue dejando y dejando hasta que el caso llegó a manos de Donald Trump y éste encontró otro tema para golpear y presionar a México y a la presidenta Sheinbaum. Y aunque la presidenta defendió, como siempre lo hace, la decisión de su antecesor de forzar y obligar a las empresas de carga a volar desde el AIFA, con el argumento de aliviar la saturación del AICM, y argumentó que todo se hizo “con estudios técnicos”, la realidad es que, ante la negativa de las empresas mexicanas y estadounidenses a volar del AIFA por su falta de conectividad, esa fue una de las medidas políticas que tomó López Obrador para generar tráfico en su fallido aeropuerto y ahora, con las sanciones que ya prepara el Departamento de Transporte estadounidense, los que pagarán los costos de aquellos caprichos y berrinches presidenciales serán las empresas de aviación mexicanas, de pasajeros y de carga, que tendrán nuevas limitantes y filtros del gobierno de Estados Unidos para poder volar a su país… Y para comprobar que la presidenta no tiene toda la información o de plano la malinforman, mientras ella ayer decía que la mayoría de las empresas de carga estaban contentas operando desde el AIFA y que hasta les iba mejor, ayer se conoció la posición de la Asociación de Aerolíneas de Carga de Estados Unidos (CAA por sus siglas en inglés) que agrupa entre otras a empresa como FED Express y UPS Airlines, y prácticamente festejaron el anuncio del Departamento del Tesoro y celebraron que se tomaran medidas desde su país ante lo que consideraron una violación de los tratados de aviación por parte del gobierno de México. "El anuncio envía un mensaje claro y necesario: EU no tolerará un comportamiento injusto y anticompetitivo que sea contrario a los principios del marco de Cielos Abiertos de EU y perjudique a las empresas estadounidenses", dijo Lauren Beyer, la presidenta de la CAA sobre el anuncio del sábado. Entonces, si todo fue tan “técnico” como sostiene la presidenta Sheinbaum y si funciona también el transporte de carga desde el AIFA, ¿por qué celebran las empresas estadunidenses las sanciones a México?... Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.