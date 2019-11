¿Qué pasa en Pemex?

Algo extraño está pasando en Petróleos Mexicanos. Ayer circularon profusamente versiones confirmadas por trabajadores y empleados de la petrolera nacional que hablaban de un “ciberataque” o secuestro cibernético a la red interna que se utiliza en las operaciones en el sur del país. Según una nota informativa que Pemex manejó internamente, el 10 de noviembre a las 13:00 horas, en la empresa productiva del Estado ocurrió “un incidente en el centro de cómputo” denominado SITE.

De acuerdo con la información que se manejaba en esa tarjeta interna se trata de un ataque de un virus denominado “ransomware”, el cual tiene capacidad de bloquear y cifrar el contenido del disco duro de todos los equipos de la empresa a nivel nacional. A los empleados se les informó que “se están tomando las previsiones técnicas para mitigar el ataque” y que “la persona o personas que instalaron el virus mencionado son los únicos que tienen la capacidad de eliminar el ‘ransomware’”.

La empresa, se precisó, está haciendo investigaciones de los posibles responsables, aunque también al interior de la petrolera se comenta que Pemex no pagó su licencia corporativa de antivirus desde diciembre pasado, lo que ocasionó que se paralizaran las operaciones en plataformas, refinerías, almacenamiento y distribución y centros administrativos, lo que afectó los sistemas de distribución de combustibles y desató los rumores de un posible “desabasto”. Sin embargo, ayer mismo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, salió al quite y desmintió que exista riesgo de escasez de combustibles y garantizó que hay reservas de gasolina y diesel suficientes para garantizar el consumo nacional por varios días.

Pero más allá del ciberataque, que ayer negaban oficialmente en la Dirección de Comunicación Social, los mismos empleados de la petrolera que fueron consultados narraron que el viernes pasado se llevó a cabo un operativo judicial en el Corporativo de Pemex, en el que participaron integrantes de la Guardia interna, equipados con armas largas, de uso exclusivo del Ejército y que fueron acompañados por agentes de la Fiscalía General de la República.

Aunque todo se manejó herméticamente, se denunció la sustracción de documentos confidenciales de la Dirección Corporativa de Finanzas, a cargo de Alberto Velázquez, y los guardias y agentes de la FGR se habrían llevado “discos duros con información sensible”, según trabajadores de la dirección mencionada. ¿Qué estarían buscando los agentes de la Fiscalía y con qué investigación penal puede estar relacionado ese operativo para llevarse documentos oficiales de la petrolera nacional?

En fin, que en medio de todo esto llama la atención el silencio del director de Pemex, Octavio Romero, quien no salió a responder a ninguna de los graves hechos que se estuvieron denunciando desde adentro de la empresa que dirige.

Veremos qué sucede en la petrolera mexicana y si se aclara si existe o existió el ciberataque y qué tanto afectó en la fuga de información confidencial y delicada. Por lo pronto, todas estas versiones y rumores que tienen su origen en el propio Pemex, no son buenas noticias para la empresa del Estado que de por sí ha recibido muy malas noticias en las últimas semanas con las cifras recientes de producción que confirman que, a pesar de la millonaria inyección de recursos y el intenso plan de “rescate” del gobierno de la 4T, la producción petrolera siguió cayendo en el tercer trimestre del año con 6.7% menos de barriles y una pérdida financiera de 87.8 mil millones de pesos; eso sin contar que también la producción de combustibles en las seis refinerías de Petróleos Mexicanos cayó en ritmo descendente, al pasar de 264 mil barriles diarios en la semana 27 de este año, a 165 mil barriles de gasolinas magna y premium para la semana 42, según datos de la propia Sener.

Y entonces, entre el caos interno y las caídas de producción, vale la pena hacer dos preguntas. La primera: ¿qué está pasando en Pemex y quién se hace responsable? Y la segunda: ¿está funcionando el “plan de rescate” que nos está costando miles de millones de pesos a los mexicanos?



NOTAS INDISCRETAS…

A propósito de la molestia que causó en Palacio Nacional el discurso incómodo y desafiante del General Carlos Gaytán Ochoa del pasado 22 de octubre, la semana pasada mandaron una Circular a todos los altos mandos del Ejército mexicano con el “Asunto: manifestaciones en forma dolosa a través de las redes sociales”, en la que les recordaron a los generales, ya sea en activo o retirados, que “Eviten hacer cualquier tipo de manifestación dolosa en contra del C. Presidente de la República, a través de las redes sociales o de cualquier otro medio de comunicación, ratificándoles que en su actual situación serán sujetos a las Leyes y Reglamentos Militares, en los cuales se establece lo siguiente: a) Artículo 137 de la Ley Orgánica del Ejército y las FAM…” De acuerdo con su situación en el Ejército y la Fuerza Aérea, los militares se consideran en activo, reserva y retiro. “b) Artículo 324 del Reglamento General de Deberes Militares… Los Militares retirados están sujetos a las Leyes que rigen al Ejército, tienen derecho a usar el uniforme correspondiente, a que se les guarden consideraciones de su jerarquía. c) Artículo 33 de la Ley de Disciplina del Ejército y F.A.M… Los militares en situación de retiro cumplirán el arresto en la instalación militar más cercana a su domicilio”. Y d) Artículo 61 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas… “Los derechos a percibir beneficios de retiro se pierden por alguna de las siguientes causas…II Sentencia ejecutoriada que origine la pérdida del beneficio”. La circular la mandó el Estado Mayor de la Defensa Nacional por disposición del General de Brigada D.E.M, Jefe del Estado Mayor, con el número de oficio ASG y el expediente 66134. ¿Así o más clara la advertencia a los generales, en activo o retirado, que se vuelvan a referir al presidente López Obrador y a sus decisiones de gobierno en público?… A propósito del presidente, ayer circuló una encuesta de la firma “México Elige”, en la que según su sondeo levantado el 10 de noviembre, vía Facebook, la aprobación de López Obrador cayó a 52.2, desde un 63.5 que había registrado su última encuesta del 6 de octubre. También señalan que de los encuestados el 37% ubicó a la Seguridad como el principal problema del país seguido por un 19.4 que mencionó la Corrupción. Y en el caso de los gobernadores, según ese sondeo por la citada red social, los mejor evaluados en sus estados fueron Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Qurino Ordaz Coppel, de Sinaloa, y Francisco Domínguez Servién, de Quéretaro, en ese orden… Ayer a las 2 de la mañana, en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana enviado ex profeso hasta Cochabamba, Bolivia, se esperaba la llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México del depuesto presidente de Bolivia Evo Morales, que llega en condición de “asilado político”. Será como nuestro “Asange” y también será un huésped incómodo que divide opiniones entre los mexicanos pero sobre todo, que no debe ser muy bien visto por los vecinos del norte…Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.