¿Qué le pasa a Delfina?

La primera gobernadora del Estado de México, la morenista Delfina Gómez, literalmente ha hecho agua en su administración ante la tibieza y falta de efectividad con la que ha enfrentado la tragedia que viven los habitantes del Valle de Chalco por las inundaciones de sus calles, casas y comercios que llevan ya más de tres semanas que están literalmente bajo el agua, sin que el gobierno estatal ni el federal tomen acciones contundentes para sacarlos de la inundación.

Desde el 2 de agosto pasado, cuando colapsó el endeble sistema hidráulico de Chalco, provocando que colonias enteras quedaran anegadas y sus habitantes perdieran sus enseres domésticos, teniendo que vivir en medio de las aguas negras, y con casos ya de infecciones diarreicas, dengue, erupciones en la piel y otros problemas que presentan los mexiquenses afectados, las demandas y exigencias de los vecinos no han sido completamente resueltas y sigue la presencia de agua en sus calles y viviendas.

Tuvieron que pasar 15 días de que comenzó el problema para que la gobernadora acudiera personalmente a recorrer las zonas inundadas. El pasado sábado 17 de agosto, dos semanas después de que se produjo la primera inundación, la morenista Delfina Gómez se presentó en las colonias afectadas y les ofreció a los vecinos que apurarían las labores de desagüe de las calles, cosa que hasta el momento no ha ocurrido, a pesar de que se activó, también con semanas de retraso, el Plan DNIII por parte del Ejército.

De hecho ayer lunes, ante el incumplimiento de las autoridades estatales y federales, un grupo de habitantes de las colonias Culturas de México y Jacalones, bloquearon la carretera México-Cuautla, en protesta por la falta de solución rápida a las inundaciones. Y es que no sólo fueron las inundaciones del 1 y 2 de agosto, sino que en las dos semanas transcurridas, los sistemas de drenaje han seguido expulsando aguas negras e inundando nuevas colonias como La Ejidal, Emiliano Zapata y La Bomba, donde radican los nuevos colonos afectados que ayer bloquearon esa carretera y la avenida Cuauhtémoc, que es la principal vía del municipio mexiquense.

El que haya pasado tanto tiempo sin que la gobernadora se hiciera presente en la zona de desastre y el que, siendo una de las zonas más densamente pobladas del Estado de México, se retrase tanto la solución y la atención del problema, parecen confirmar lo que tanto se comenta al interior del gobierno mexiquense: que a la gobernadora Delfina Gómez le falta carácter para enfrentar los problemas tan complejos que presenta una entidad tan grande como la mexiquense.

Porque siendo una de las mandatarias consentidas del presidente López Obrador y tratándose de una zona conurbada a la capital del país, no se entiende cómo es que la gobernadora ha tardado tanto en movilizar los recursos de su gobierno o bien pedir el apoyo federal para detener las inundaciones y bombear rápidamente las aguas negras que ya se convirtieron en una fuente de contagio, infecciones y enfermedades para los habitantes de Chalco.

La forma tan errática en que la gobernadora mexiquense ha enfrentado las inundaciones en Chalco parecen reforzar las percepciones de falta de control y de autoridad en la administración estatal, en donde se afirma por lo bajito que “a la maestra le falta carácter para tomar decisiones y meter en orden a sus colaboradores”.

Un ejemplo de ello, nos dicen funcionarios mexiquenses, es lo que ha sucedido en el año que lleva al frente del gobierno la maestra en varias áreas de la administración estatal. Primero fue el pleito que sostuvieron por varios meses el secretario de Gobierno, Horacio Duarte, con el exsecretario de Seguridad del Estado, Andrés Andrade. Desde la Secretaría de Gobierno se empezó a torpedear y a cuestionar a Andrade, con la intención de relevarlo del cargo para poner en su lugar al actual secretario, el general Cristóbal Castañeda Camarillo. Aunque finalmente el cambio se consumó el pasado 17 de junio, pasaron meses en los que el golpeteo y las tensiones entre sus colaboradores no fueron atendidas ni frenadas con una decisión de la gobernadora.

Otro caso donde se cuestiona el ejercicio de la autoridad de Delfina Gómez, es el de la secretaria de Finanzas del estado, Paulina Moreno García. La joven secretaria, egresada del CIDE y con maestría en Standard & Poor's rating Services, llegó directamente recomendada por Palacio Nacional al gabinete delfinista y se convirtió en una especie de “cuña” para la gobernadora Gómez porque empezó a tomar una serie de decisiones sobre el manejo de las finanzas públicas sin consultar siquiera a la gobernadora.

Aunque en Toluca se comenta que Paulina Moreno podría renunciar pronto a su cargo para incorporarse a un cargo en la Secretaría de Hacienda con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la realidad es que en este primer año de gobierno la titular de Finanzas parecía despachar por cuenta propia, al margen de la mandataria mexiquense, al grado de que les mandó un oficio a todos sus colegas del gabinete estatal en el que les informaba que todas las decisiones del gobierno, respecto a compras, ejercicios presupuestales o cualquier movimiento que implicara recursos, tenían que pasar primero por su visto bueno, sin importar que se los hubiera pedido u ordenado la gobernadora. Y de eso tienen instrucciones todos los funcionarios mexiquenses.

A pesar de que varios secretarios y secretarias fueron a quejarse con Delfina del autoritarismo de la secretaria de Finanzas, la gobernadora nunca tomó medidas y permitió que Paulina instalara desde su oficina un poder alterno al suyo en el manejo de los recursos del estado. Ante las quejas de muchos en el gabinete, Moreno García entró en conflicto con varios titulares, entre ellos con la poderosa Oficial Mayor, Trinidad Franco, muy cercana a la maestra y quien se enfrentó a la titular de Finanzas porque ésta quiso quitarle el control del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).

Trinidad Franco no paró hasta que logró, a través de la Gaceta de Gobierno, que el Issemym quedara sectorizado a Oficialía Mayor para dejarle en claro a la titular de Finanzas que ya no tenía poder para ejercer nada dentro del instituto de salud. Y es que la crisis en el Issemyn que heredó el gobierno morenista se ha agravado en el último año y el instituto está que arde con la inconformidad de trabajadores y derechohabientes, con manifestaciones frecuentes y denuncias de carencias y problemas, aunque ahí sí ni la secretaria de Finanzas ni Oficial Mayor se hacen responsables.

Por eso llama mucho la atención y encaja con esas versiones que nos cuentan desde adentro de su propio gobierno, el descontrol y la tardanza con la que la gobernadora Delfina Gómez está enfrentando el problema de las graves inundaciones en Chalco y sus afectaciones a decenas de miles de mexiquenses. ¿Será que a la maestra, tan querida, promovida y protegida por el presidente López Obrador le pasó aquello del principio de Peters que al llegar a sentarse en la poderosa silla del gobierno mexiquense, ya no tuvo la capacidad suficiente y alcanzó su máximo nivel de incompetencia? Que conste que es pregunta.

NOTAS INDISCRETAS… Primero fueron los Oxxos y ahora cierran los Six. Después de que la cadena de tiendas de conveniencia de Grupo Femsa anunciara hace unas semana el cierre de todos sus establecimientos en el municipio de Nuevo Laredo, ante el cobro de derecho de piso por parte del crimen organizado y la respuesta que les dio el Gobierno de Tamaulipas de que contrataran seguridad privada, ahora en el sur de la entidad tamaulipeca, en la zona de Soto la Marina, colindante con Veracruz, nos comentan que las tiendas Six, que son también de conveniencia y de venta de licores y cerveza, han cerrado ya varios establecimientos en el sur de Tamaulipas por la misma razón de que el narcotráfico ha comenzado a extorsionarlos y a exigirles el pago de cantidades fijas mensuales a cambio de dejarlos operar… Y para documentar el optimismo ayer se reportó un ataque con disparos en contra del señor Carlos Peña Garza en Reynosa. El padre del actual alcalde morenista del municipio fronterizo, Carlos Peña Ortiz, viajaba en una camioneta y se estacionó justo afuera de una tienda de conveniencia en la zona céntrica de Reynosa. Sujetos armados a bordo de otro vehículo intentaron cerrarle el paso, pero Peña Garza los chocó con su camioneta por lo que los sicarios le hicieron varios disparos al cofre de la camioneta. Al final los atacantes huyeron, mientras que don Carlos fue auxiliado por la policía municipal y hasta el lugar llegó su hijo el alcalde. Hasta anoche se ignoraba si fue un intento de robo o de secuestro, pero no deja de ser muy claro el hecho de que se hayan metido con el padre del alcalde Peña Ortiz… Y hablando de tensiones y crimen, ayer llegaron a Sinaloa 600 militares más del Ejército mexicano, luego de que el fin de semana se reportaran en el estado 11 asesinatos, entre ellos el del lugarteniente del Mayo Zambada, Manuel García Corrales “El Tano”, quien apareció muerto y con huellas de tortura junto con dos de sus hermanos. Y es que desde que El Mayo fue llevado a Estados Unidos suman ya 16 ejecuciones ocurridas en el estado, por lo que la “pax narca” que presumían en Palacio Nacional ya no existe en Sinaloa y lo que viene, sin duda, es un reacomodo de las confrontadas facciones del Cártel sinaloense y de sus liderazgos… Por cierto que los del Partido Sinaloense, que fundara el asesinado Héctor Melesio Cuén, se pasaron de la raya. El comité municipal del PAS ayer publicó una esquela de condolencias por la muerte de los hermanos García Corrales. Y para que no quedaran dudas de lo que alguna vez me dijo el gobernador Rocha Moya, de que en Sinaloa manda el narco y las autoridades formales tienen que cuadrarse con ellos, vea usted la joya que es la mencionada esquela: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de: José Ricardo García Corrales y Martín García Corrales, hermanos de nuestra presidenta y amiga, Estela García Corrales. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, para quienes deseamos fortaleza y consuelo por su irreparable pérdida. Fraternalmente PAS, Comité Directivo Municipal de Elota". Como dijo el clásico: “No nos hagamos pendejos”… Los dados repitieron Serpiente. Caída libre.