¿Qué le duele a la Presidenta?

Con el país y el mundo azorados ante el horror que transmite la imagen de una fotografía en la que se observan cientos de pares de tenis amontonados y abandonados, junto con algunas maletas y prendas de ropas juveniles tiradas que sugieren que todos ese calzado deportivo y las prendas pertenecieron a jóvenes que fueron adiestrados, asesinados o torturados, en lo que la prensa mexicana llamó “campos de exterminio”, mientras la prensa del mundo fue más directa al hablar de "crematorios clandestinos", la presidenta Claudia Sheinbaum ni se agita ni se conmueve.

La primera vez que habló del tema, 5 días después de que se difundieron las primeras imágenes de los tenis y las ropas abandonadas en un paraje del rancho “Izaguirre” en Teuchitlán, Jalisco, la mandataria se lo tomó con una calma casi indolente e inexpresiva ante las terribles historias de desapariciones y asesinatos masivos que sugiere, ya no solo imagen sino también testimonios directos de víctimas, madres buscadoras y jóvenes sobrevivientes de ese rancho, que fueron reclutados con engaños, secuestrados y obligados a recibir adiestramiento militar para trabajar como sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Tienen que deslindarse las responsabilidades a partir de la información y la investigación…Quien se quedó en resguardo de este inmueble fue la Fiscalía Estatal. Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía Estatal en el resguardo; no presumimos que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original que se hizo. Segundo, necesitamos también la información de qué hay en el predio, qué se encontró. Este no es un asunto político, este es un asunto que tiene que ver primero que nada con la investigación, ya después con el curso de la investigación. Ya hasta le pusieron nombre al lugar, etc. ¿qué pasó?”, se preguntó la Presidenta.

Para entonces ya habían surgido nuevos testimonios y declaraciones de madres buscadoras, además de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tratando de esquivar el bulto de la responsabilidad de los dos gobiernos emecistas —el de su antecesor Enrique Alfaro y el suyo en los últimos meses— ya había anunciado que la Fiscalía General de la República atraería la investigación del citado Rancho Izaguirre y de sus crematorios clandestinos, ofreciendo “toda la información y cooperación” de su gobierno y de la Fiscalía Estatal de Jalisco, que había iniciado las inspecciones del macabro lugar.

Y para ayer viernes, cuando volvió otra vez al tema que claramente le incomoda, la doctora Sheinbaum se lanzó directo a culpar a las autoridades emecistas de Jalisco, al reiterar que fue la Fiscalía Estatal la que quedó bajo resguardo del rancho cuando se descubrió hace 6 meses, en septiembre de 2024, todavía en el sexenio del expresidente. “Me estoy refiriendo a este caso en particular, que hablan de que quién sabe cuanta cosa hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios. Ah, pero ya todos, ayer vi que ‘narcopresidente AMLO’. Ya déjenlo en paz, otra vez contra el presidente López Obrador, cuando además ahí quien tenía resguardado el predio era la Fiscalía estatal, pero más allá de eso, espérense a la información”, dijo ayer la Presidenta.

Ella misma aclaró que “no estoy minimizando, que no se malentienda el tema de apoyar a las familias de personas desaparecidas”, pero la realidad es que en su declaración de ayer la doctora deja muy claro que a ella lo que le duele no es la posibilidad, no confirmada aún oficialmente, pero narrada en testimonios y en la brutalidad y el horror de las imágenes de tenis, zapatos y ropa abandonada, de que decenas o cientos de jóvenes hayan podido ser secuestrados, torturados o asesinados por negarse a trabajar para el narco; no le asustan ni le horrorizan como a muchos mexicanos y personas de otros países donde se difundió esta noticia viral, las fotografías que recuerdan por momentos imágenes de los campos nazis de exterminio; y mucho menos le duele a la Presidenta el dolor de también decenas de madres, padres y familiares de esos jóvenes desaparecidos.

Lo único que le indigna y le duele a la Presidenta es que los medios, las redes sociales y los “comentócratas”, como ella los llama, vuelvan a hablar de López Obrador para llamarlo “narcopresidente” ante la tragedia que ocasionó al tolerar, defender y auspiciar a los narcotraficantes y a sus cárteles durante su mandato. “Ya déjenlo en paz, otra vez contra el presidente López Obrador”, eso sí que le duele y le molesta a la Presidenta.

Si a la juventud de este país la están masacrando y reclutando, incluso contra su voluntad, los narcotraficantes, que luego torturan y asesinan a los que “no sirven” para matar a nombre de ellos, eso no le conmueve nada a la hoy Presidenta; si tuvieron que ser las madres buscadoras, esas que se mueven arrastrando su dolor por los llanos y ciudades de este país, buscando cuerpos de sus hijos o familiares, sin presupuesto ni apoyo de su gobierno ni de ningún otro nivel de gobierno las que revelaran la existencia de estos campos de exterminio que conoció primero la Federación porque su descubrimiento hace 6 meses lo hizo la Guardia Nacional, eso tampoco inmuta a la estóica y a veces hasta fría mandataria de México.

Pero que no le toquen a su tutor y jefe político y mucho menos sugieran que está detrás de su presidencia, porque eso sí que enoja, molesta y duele a la primera Presidenta de México. Al parecer si hay algo que mueva las emociones de Claudia Sheinbaum, alguna vez descrita por su contrincante en los debates de campaña como “fría, sin corazón, como una dama de hielo”, y que le provoque indignación y coraje para gritarlo publicamente. Lástima que no sea el dolor y el horror que hoy viven los mexicanos.

NOTAS INDISCRETAS…

Por cierto, que ayer muchos mexicanos tuvieron un déja vu y retrocedieron a 1968, 3 de octubre, al observar ayer la portada de un diario capitalino que acompañaba y ensalzaba la visión oficial de que no es para tanto escándalo ni indignación las imágenes, testimonios y denuncias sobre lo que pasaba en el tristemente célebre Rancho Izaguirre, que se ubica apenas a 57 kilómetros de la Zona Metropolitana de Guadalajara. “Ninguna evidencia de crematorios en Rancho Izaguirre de Teuchitlán”, cabeceó ayer La Jornada, que para reforzar y dejar muy clara su línea editorial, dedicó también al mismo tema la Rayuela, el editorial en síntesis que suele reflejar la posición de la dirección del diario de la izquierda mexicana. “Todo parece indicar que no hay tales hornos crematorios ni chimeneas ni lugar para la ceniza. A la primera revisión todo se tambalea. Ojalá sea cierto que no hubo tal barbaridad”. Y cuando despertamos no, no era 3 de octubre de 1968 sino 14 de diciembre de 2025, pero bien dicen que la historia es cíclica y siempre se repite. Con diferentes actores y distintas ideologías, pero la misma historia…Oiga y se supone que la ley electoral y de la Reforma Judicial prohíbe los actos de campaña, pero como claramente nadie respeta la ley en la contienda judicial y el INE colonizado ya ni se molesta en guardar las apariencias, todos en la 4T se pasan esas prohibiciones por el arco del triunfo y ayer viernes, en una concurrida casona de la Colonia Roma, se vio al flamante subsecretario de Gobierno de la CDMX, Fadlala Akabani, organizar y participar en una reunión de “acercamiento” con la ministra Lenia Batres. En un desayuno y en horario laboral, el subse de Gobierno con la jefa Clara Brugada, se dio tiempo para presentarle a cerca de 80 empresarios a la ministra Batres en busca de apoyo para su elección como ministra de la nueva Corte de Justicia que se renovará el 1 de junio. Sería bueno saber, nomás por curiosidad, si el proselitismo de Akabani a favor de Batres es a título personal o con la venia de la hoy jefa de Gobierno. Por aquello de que en la política “favor con favor se paga” y tal vez, así como el exjefe capitalino, Martí Batres, apoyó y llevó al triunfo a la candidatura de Brugada, tal vez ahora desde el Palacio del Ayuntamiento quieran llevar a su hermana a presidir la Corte. Más vale aclarar…La estrategia mexicana ante Donald Trump y sus aranceles, esa que algunos cuestionan de “tibia” y otros alaban y reconocen como “inteligente y prudente”, va más allá de las consabidas frases de “cabeza fría y serenidad” que tanto repite Marcelo Ebrard y, a instancias suyas, la Presidenta. Paralelo a la espera optimista de que el 2 de abril Trump excluya a México de los aranceles porque no entra en la categoría de “países con aranceles recíprocos”, las autoridades mexicanas, apoyadas por empresarios y exfuncionarios de alto nivel de los gobiernos llamados “neoliberales”, están desplegando una estrategia cada vez más fuerte de cabildeo y diálogo con los grandes empresarios de Estados Unidos, sobre todo de la industria automotriz, la agricultura y los componentes de computadoras, a los que se les pide presionar a la Casa Blanca con la información y los datos que advierten de una afectación seria y posible recesión a la economía de los Estados Unidos, y apelar a la vigencia y respeto del TMEC para defender a la región económica más competitiva que es Norteamérica y que en la producción de autos es la segunda más fuerte del mundo, solo superada por Asia y China, pero seguida muy de cerca por la Unión Europea. Si se altera el intercambio comercial libre y regulado con aranceles, les dicen a los gringos, se afecta a la economía de los tres países, pero también se pierde el TMEC y con él también la competitividad de Norteamérica que podría ser superada por otras regiones económicas del mundo. Y parece, hasta ahora, por los calambres y advertencias que le han dado las bolsas y los mercados bursátiles de Nueva York a Trump y su guerra arancelaria, que la estrategia mexicana de hacer presión desde adentro del propio imperio, está dando resultados. La pregunta es hasta cuándo y si con ello lograrán frenar al decidido Trump y su amenaza de aranceles a México y Canadá…Los dados vuelven renovados y recargados para seguir girando y dictando las tendencias de la política nacional. Gracias a los amables lectores por sus buenos deseos y mensajes en esta ausencia.