PRI sin sorpresas, pero ¿podrá cicatrizar?

El reto mayor para el virtual nuevo dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, no era triunfar en la elección que siempre tuvo ganada y que anoche simplemente se confirmó con números contundentes al obtener 84% de los votos en los 32 estados del país, aunque también con denuncias de “casillas zapato” y una operación electoral marcada en estados como Coahuila, Campeche, Oaxaca y el Estado de México. Su principal desafío será lograr una conciliación política con los grupos internos que no apoyaron su candidatura para alejar cualquier amenaza de fractura o ruptura que debilitaría todavía más a un priismo que, con todo y este ejercicio interno, sigue política y anímicamente en la lona.

El primer paso a una “cicatrización” necesaria y urgente en el PRI pareció darse anoche con el mensaje de la candidata Ivonne Ortega, quien tras ser literalmente arrollada por la estructura que apoyó a Moreno Cárdenas, y sin retirar sus denuncias de “fraude”, “elección robada” y “operación ilegal”, no se irá del priismo ni renunciará a su militancia, como predijeron muchos que ya la hacían de la mano de Elba Esther Gordillo buscando el registro para las Redes Sociales Progresistas de la maestra. Ivonne sorprendió con un mensaje donde dijo que se queda “a dar la pelea dentro del PRI” porque “perdimos una batalla, pero no la guerra” y que, a pesar de tener “todos los elementos”, no presentará impugnación contra el proceso. Tampoco tenía mucho margen tras perder en todos los estados, incluido Yucatán su tierra, pero la duda es ¿ya negoció algo Ortega?

Las cifras preliminares que manejaban ayer en el PRI, hablan de una participación de 2 millones de militantes que habrían votado, con todo y las inconsistencias de su padrón. De confirmarse y comprobarse esa cifra, a reserva de que algún militante impugne oficialmente el proceso y de lo que fallen en ese caso las instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Moreno “Alito” seguramente presumiría que, a diferencia de los otros líderes nacionales de partidos, a él lo eligió un mayor número de militantes, pues al líder del PAN, Marko Córtes, lo votaron 168 mil 200 panistas; mientras que Ángel Avila, del PRD, asumió por prelación y fue electo por 352 consejeros tras la renuncia de Manuel Granados y a la dirigente de Morena, Yeidckol Polenvsky, la eligieron 1,571 consejeros nacionales de su partido.

El discurso del nuevo dirigente del PRI también será de lo más importante para observar. Sus contrincantes lo acusan de que se entregará al presidente López Obrador, pero en su equipo cercano aseguran que Moreno Cárdenas “tendrá un discurso de oposición fuerte”, incluida la crítica al gobierno federal y a su partido, y que, para crear un contrapeso a la hegemonía de Morena va a proponer alianzas electorales con todos los partidos de oposición, incluso con el PAN, con el que nunca se han aliado los priistas. “La prioridad será buscar, primero la unidad interna, por lo que ya prepara encuentros con liderazgos internos como los de Manlio Fabio Beltrones y Miguel Osorio, y luego trabajar unidos para la recuperación electoral del partido rumbo a 2021, con alianzas con toda la oposición, incluso con el PAN”, dijo a esta columna uno de los asesores cercanos de Moreno Cárdenas.

La realidad es que el proceso interno del PRI no generó mucho entusiasmo ni atención mediática, primero porque ya se sabía de antemano el resultado, y segundo por el debilitamiento real en que se encuentra el partido. Veremos si con su nuevo dirigente el dinosaurio recupera al menos los signos vitales y si Moreno Cárdenas logra, primero unir realmente a su partido y luego convertirlo en una verdadera fuerza de oposición, de menor tamaño pero oposición, o si lo que queda del priismo termina como satélite y girando alrededor de sus primos de la nueva hegemonía lopezobradorista de Morena.



NOTAS INDISCRETAS…El lunes 19 de agosto se va a elegir, en votación directa y urna transparente, al nuevo presidente del Senado de la República. Los senadores de todos los partidos votarán para definir quién se queda en la presidencia, aunque en razón de su mayoría, el voto decisivo lo tendrán los integrantes de la fracción de Morena. Están inscritos como candidatos Martí Batres, Mónica Fernández Balboa y Maribel Villegas Canché, aunque es posible que se sume una cuarta candidata también mujer que sería Citlali Hernández, también de Morena. Si la elección fuera mañana la ventaja sin duda la tendría Mónica Fernández Balboa, senadora de Tabasco a quién conoce bien el presidente López Obrador y se le ve cercana. En este periodo actual fue vicepresidenta y conoce la práctica parlamentaria del Senado. Y aunque el actual presidente Martí Batres también es un contendiente fuerte y busca repetir en el siguiente año, algo decisivo que jugará en su contra es que los coordinadores parlamentarios de la oposición presentaron una opinión conjunta en la que piden “que no haya reelección” en la Mesa Directiva y esgrimen dos razones: 1. “Para ir desterrando cualquier antecedente de reelección o prolongación de mandato”; y 2. “Que sea una mujer para honrar la reforma constitucional que desde el mismo Senado aprobó sobre la paridad de género obligatoria en todos los cargos públicos”. Es decir que las bancadas de oposición irían en contra de Martí, aunque aún así la clave que define esta elección sería lo que decida Morena, por ser la fracción mayoritaria. Batres ha hecho un papel más que decoroso que le reconocen tanto sus correligionarios como los opositores, pero según afirman algunos senadores morenistas, en su intención de reelegirse por un año más, ha hecho alianzas con panistas que como Damián Zepeda, Kenia López y Josefina Vázquez Mota así como con priístas más neoliberales como Vanessa Rubio. Y esas alianzas provocan desconfianza dentro de Morena. Así que, a quererlo o no, la elección del nuevo presidente del Senado puede ser un primer mensaje sobre la reelección, tan en boga por estos días tras la llamada “Ley Bonilla”, de Baja California. La pregunta es si los senadores con su voto irán a favor o en contra de la reelección… Los dados mandan Escalera doble y regresan recargados.