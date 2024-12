Pleitos de honor, de amor y de odio

El enojado reyezuelo de aquel reino imaginario no pudo contenerse más y estalló en cólera al escuchar cómo aquellos caballeros azules increpaban y acusaban de traidor a su protegido. Cual felino acosado por las vías del Tren Maya, el reyecito saltó y se abalanzó contra aquellos atrevidos que le recordaban su traición al mercader que, de la noche a la mañana, había cambiado sus principios y se había vendido por un plato de lentejas judiciales. “El mercader que cedió y las dio”, le dijeron a su entenado, desatando la ira furibunda de aquel monarca tropical.

Para cuando uno de sus leales caballeros del Verde Valle quiso contener al rey, ya era demasiado tarde. Descompuesto, furibundo y manoteando, el monarca profería toda clases de amenazas y maldiciones en contra de los azulados caballeros. En medio del zafarrancho en el salón de plenos de aquel recinto tropicalizado, se escucharon gritos, arengas y exclamaciones mientras la multitud rodeaba a los 3 o 4 involucrados en la riña que se volvía viral en las publicaciones, los edictos y el morbo de las redes sociales.

Pero detrás de la defensa de su lacayo que lo ayudó con un voto clave a sus reformas al reino, en realidad el empoderado monarca tropical lo que estaba cuidando y defendiendo, incluso a los golpes, era el honor y el amor de aquella joven que había llegado a su vida desde las tierras del norte y que a fuerza de haberlo acompañado en sus campañas, se había convertido en algo así como una droga para sus sentidos, al grado de que la había hecho algo así como su reina consorte.

Porque aunque la joven Dulcinea no aparecía ni involucrada ni mencionada en el pleito, en realidad uno de los dos caballeros azules que le había faltado el respeto a su protegido era originario de las mismas tierras del Norte de donde provenía su amada y tenía con ella viejas rencillas y una rivalidad política que incomodaba a la damisela e interfería con sus planes de regresar un día a las tierras altas, convertida en dueña y señora gobernante.

Por eso fue que más que las palabras y la sorna que le hicieron al “traidor”, lo que había encendido al reyezuelo tropicalizado era en realidad que aquel señor azul se le atravesaba no sólo en el ánimo, sino en sus proyectos políticos futuros para él y su joven venerada. Y así fue que saltó, profiriendo amenazas intimidantes y hasta letales contra aquel Vázquez que osaba meterse, primero con su adoración y luego con su ahijado político.

Y cuando todos en aquel reino imaginario comentaban y se solazaban en el chisme de aquellos pleitos de honor, de amor y de odio, el caballero azul salía despavorido del Palacio legislativo y, como quien teme por su integridad y por su vida, comenzó a gritar en la plaza pública: “Quiero dejar el precedente de lo que está pasando porque las amenazas sí fueron rudas y prácticamente golpeando”, vociferaba a voz de cuello el azulado caballero, quien además decía, para alimentar aún más el morbo, que presentaría una denuncia formal ante las cortes reales porque, al parecer, el rey y su entenado estaban bajo el influjo de caldos o vapores de las muy buenas uvas que sabían darse en el idílico reino.

El tropical monarca, mientras tanto, se engallaba y se decía seguro de haber defendido su honor y el de sus favoritos, y asomándose el balcón de aquel Palacio blanco, respondía envalentonado al azulado Vázquez: “Desde luego que hay una diferencia con el señor senador, y aquí, afuera o dónde él quiera, nosotros estamos dispuestos, al menos yo, a sostenérselo en su cara. Y desde ahora le digo, yo renuncio a cualquier fuero, que el señor vaya y me denuncie y que me diga nada más a dónde tengo que ir. Por sostener mi palabra, yo no me voy a doblar y no le tengo miedo a nadie”.

Y así, en aquel reino de escaños, traiciones y cañerías, cual caballero que defiende a un amigo, pero que al mismo tiempo protege a la dama, el empoderado rey que no le temía a nadie ni a nada, esperaba paciente en su Palacio la denuncia, mientras organizaba bien sus pleitos y campañas; porque al mismo tiempo que tenía una guerra civil en las tierras del sur, donde sus propios paisanos se le rebelaban, el valiente monarca quería conquistar las tierras altas del norte y regalarle a ella, a la que alguna vez llevó a la luna, la inmensidad de aquellos valles, montañas y cañadas.

NOTAS INDISCRETAS…

Dicen que las oportunidades se presentan calvas y algunos funcionarios del agonizante Consejo de la Judicatura, literalmente las agarraron por los pelos. Y es que en las ya adelantadas campañas de los candidatos al nuevo Poder Judicial, muchos de los aspirantes no tienen ni idea ni experiencia de cómo darse a conocer y tener posibilidades de resultar electos como jueces, magistrados o ministros. Y como nunca falta quien aproveche las oportunidades, nos cuentan desde el Consejo de la Judicatura, que en la Dirección de Comunicación Social, el director administrativo, Alejandro Michel, tuvo una gran idea para “apoyar y capacitar” a los candidatos a juzgadores federales. Y por una módica cantidad de un solo pago (las fuentes dicen que les cobra 70 mil pesos) les ofrece a los despistados aspirantes asesorarlos y brindarles un “curso de capacitación” para que se den a conocer y hagan relaciones que les ayuden en sus candidaturas. Los que han aceptado pagar el oportuno curso, nos dicen que como parte de la ayuda, los clientes del señor Michel tienen acceso a asistir a la oficina del Consejero de la Judicatura, Sergio Molina, con quien se pueden tomar una foto para subirla a sus redes sociales. Y como incautos hay muchos entre los milagrosos 50 mil candidatos que quieren ser jueces, ministros o magistrados, parece que el negocio, que por cierto violenta las leyes que regulan la inédita elección de juzgadores, que prohíbe terminantemente el pago en efectivo o en especie de cualquier tipo de promoción, apoyo o difusión que promueva a los candidatos…Tras el último desencuentro que protagonizaron el periodista Ciro Gómez Leyva y el propagandista de la 4T, Epigmenio Ibarra, en noticiero matutino, nos cuentan que viene una fuerte sacudida en Radio Fórmula y que don Epi, junto con el exministro Arturo Zaldívar, dejarán de colaborar en el espacio de Gómez Leyva. La decisión la habrían tomado de manera consensuada los directivos de la empresa radiofónica y el periodista e incluye también otra salida de un colaborador “de derecha” y el sacrificado sería Germán Martínez Cazares…Quienes asistieron el jueves pasado al encuentro que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios de las empresas más grandes del país, a los que invitó a la presentación del “Plan México” que propone impulsar la inversión privada, conjunta con el gobierno, para que México produzca la mayoría de los productos que hoy importa de China. De las presencias que más llamaron la atención y generaron comentarios en el Museo Kaluz, fue la del empresario regiomontano José Antonio Fernández Carbajal, dueño de Femsa, quien estuvo en la primera fila muy atento al discurso y al plan propuesto por la presidenta Sheinbaum. Y es que al “Diablo” Fernández, como le apodan al dueño de la cadena Oxxo, hacía varios años, seis para ser exactos, que no se le veía acercarse a las reuniones o convocatorias del gobierno, particularmente las del expresidente que cuestionaba y atacaba a los negocios de Fernández. “Fue un diálogo sin agenda, en donde ella nos pidió idear formas de cómo ayudar a que el país atraiga más inversiones y a mantener la confianza y la calificación positiva de los mercados financieros, en el año difícil que se viene en 2025 para el país”, nos dijo uno de los empresarios que estuvieron en el encuentro con la Presidenta. Se habló de que los organismos empresariales y los magnates tenían que coordinarse con el Consejo Asesor Empresarial que encabeza la favorita y favorecida Altagracia Gómez Sierra. Los empresarios le dijeron a la doctora Sheinbaum que ellos están dispuestos a invertir capital en la construcción de infraestructura, pero querían esquemas seguros para la inversión. “Va a haber apertura y certeza a la inversión privada”, les prometió la Presidenta, quien les aclaró que ya no existirán más la APP o Asociaciones Público-Privadas que se instauraron en el sexenio de Peña Nieto, y en su lugar este gobierno creará la figura de Inversiones con Capital Mixto, en el que tanto el gobierno como la iniciativa privada, inviertan y arriesguen en creación y modernización de infraestructura para el país. Y con “El Diablo”, nos dicen, la doctora tuvo buen trato y un diálogo cordial, como quien dice que “ya lo pasado, pasado”…Los dados se guardan por el fin de semana, pero les dejan a los amables lectores una enorme y ascendente Escalera.