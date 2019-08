Peña Nieto: solo y sin bolas que corran

En el dorado exilio voluntario que vive actualmente en el exclusivo desarrollo de la Finca en Madrid, el expresidente Enrique Peña Nieto tiene todos los lujos a los que se acostumbró en la Presidencia: seguridad permanente, asistentes personales, camionetas y autos de lujo, la mejor comida, vinos y hasta un campo de golf en el que puede practicar el deporte de los ricos del que tanto gusta. Lo único que no tiene y lo que más le pesa en estos momentos, son amigos que le acompañen y le digan, como en los últimos seis años, que es la hora que él quiera.

Un español mayor de edad que es su vecino en el lujoso fraccionamiento a las afueras de Madrid, es el único que le acompaña en sus largas jornadas diarias por el green, ante la ausencia de la mayoría de sus amigos y colaboradores que cada vez lo visitan menos en su residencia española. Ni Luis Miranda, su polémico compadre mexiquense, ni el empresario José Miguel, que solían ser sus compañeros de juego cuando jugaba golf ya fuera en Ixtapan, Punta Mita, Los Cabos o cualquier otro destino que se le antojara para lanzar sus draws o swings, están ahora para jugar con él ni para elogiarle sus jugadas, aunque no fuera nunca un gran jugador.

Cuenta una anécdota del expresidente Miguel Alemán, que cuando solía ir a jugar golf, y con frecuencia le pegaba mal a la pelota, siempre había cerca un amigo, un colaborador o un caddie que lo animaba: “Esa corre, licenciado, esa bola corre”, le decían cuando ante un golpe fallido del presidente, la pelota apenas recorría una corta distancia y se quedaba muy lejos del siguiente hoyo. Hoy Peña Nieto está tan solo en su lujosa vida de Madrid, que ni siquiera tiene bolas que corran.

Aunque la imagen que se ha generalizado entre la opinión pública mexicana, derivada de sus fotografías y videos en fiestas, bailes y paseos con su novia Tania Ruiz por Madrid, un par de personajes cercanos al ex presidente, que los han visto recientemente en la capital española, aseguran que Peña está “preocupado por lo que está pasando” en al ámbito judicial con varios de sus colaboradores. Los casos de Emilio Lozoya Austin, su muy cercano exdirector de Pemex, y de la exsecretaria Robles, a la que solía decirle “no te preocupes, Rosario”, son seguidos muy de cerca por el exmandatario que se mantiene al tanto de todo lo que se publica en México y de las declaraciones y audiencias en donde se le menciona. Y es que Peña sabe del riesgo real de que, al verse acosados, perseguidos, acusados o encarcelados, varios de sus antiguos leales colaboradores terminen señalándolo o acusándolo a él de haber autorizado o haber estado al tanto de algunos de los desvíos, compras o pagos con recursos públicos de los que hoy se acusa a los exsecretarios de su gabinete.

“No está tranquilo y sabe todo lo que pasa acá, pregunta constantemente sobre la situación de los procesos de los integrantes de su gabinete y sí esta preocupado por cómo evolucionan los casos”, dice una fuente cercana al expresidente, quien también afirma que, además del golf, los vinos españoles y otras bebidas espirituosas también son parte de lo que relaja al ex gobernante, quien vive solo en la mansión de la Finca, a donde la modelo Ruiz solo llega por breves temporadas porque ella sigue radicando en México, en donde se le ve con frecuencia en restaurantes y bares en las zonas más exclusivas de la ciudad.

¿Y no piensa regresar pronto a México?, le preguntamos a la citada fuente que pidió el anonimato. “No por el momento, él se siente más seguro allá y prefiere observar qué sucede en esos dos casos que le preocupan y le ocupan”, respondió el político cercano a Peña Nieto.

Veremos cuánto tiempo más dura el exilio dorado y solitario del ex presidente que por ahora no extraña los lujos y las frivolidades que caracterizaron su Presidencia. Eso sí, el estar solo y sin amigos, cuando se acostumbró por casi doce años, entre Toluca y Los Pinos, a que siempre hubiera alguien que le diera la razón, que le pagara la cuenta, que brindara con él o que le elogiara sus tiros en el golf, no debe ser fácil para el ego de un hombre que tuvo tanta atención y poder y lo dilapidó de tal manera que hoy prácticamente, no sólo sus antiguos colaboradores, correligionarios y amigos, sino la inmensa mayoría de la sociedad que gobernó, toma distancia de él, lo cuestiona duramente, cuando no lo repudia.

NOTAS INDISCRETAS…La votación de hoy en el Senado, por ver quién presidente la Mesa Directiva por el próximo año, atizó ayer las pugnas internas en Morena. Y es que la cerrada carrera final por la Presidencia, entre la tabasqueña Mónica Fernández Balboa, que ha sumado muchos votos de senadores morenistas y de la oposición –sobre todo de las mujeres senadoras que quieren paridad de género y una Presidenta del Senado– y el actual presidente Martí Batres que quiere reelegirse en el cargo, hizo que ayer se activaran grupos y corrientes morenistas en contra del líder parlamentario Ricardo Monreal, porque ven la posición del Congreso como parte de la disputa mayor que viene en noviembre por la dirigencia nacional de Morena. En un improvisado “TUCOM” o Todos Unidos contra Monreal, ayer desde el Consejo Nacional, la dirigente Yeidckol Polenvsky escaló la ofensiva y acusó a Monreal de “estar en contra del presidente”, porque dijo que fue “López Obrador quien le regaló el cargo y ahora lo está traicionando”. Pero Yeidckol no fue la única, otros personajes como Olga Sánchez Cordero, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle y Héctor Díaz Polanco se sumaron a una operación en contra de Fernández, a quien ubican como candidata de Monreal, y comenzaron a llamar vía telefónica a los senadores y senadoras de Morena para presionar a que votaran a favor de la reelección Martí Batres. Paradójicamente las secretarias de Estado y la diputada Clouthier, siendo mujeres, están en contra de una presidenta para el Senado, a diferencia de las senadoras mujeres de Morena que se han expresado a favor de que quien ocupe la Presidencia sea una mujer. El voto de las legisladoras morenistas será decisivo en la elección de hoy, donde habrá sufragio secreto y en urnas, porque en total son 37 mujeres las que integran la bancada que tiene mayoría en el Senado y son precisamente ellas las que han exigido que su partido reivindique la paridad de género que impulsaron y que aprobaron como reforma constitucional y que se haga realidad en la elección de una mujer presidenta. Veremos en qué termina la pugna de Morena en el partido y el Senado y si se imponen los que están a favor de la reelección o los que quieren una mujer de presidenta… En Tamaulipas, desde el jueves pasado, se vio al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca en su rancho de Soto la Marina en donde sostuvo una reunión con el grupo de senadores y diputados del PAN en su estado, los diputados locales y el gabinete estatal en pleno. Con el pretexto de un evento que llaman “La Cacería de la Paloma”, Cabeza de Vaca reunió a todos sus cercanos y entre que disparaban a las palomas que arriban en parvadas en esta época del año a esa zona ubicada en las márgenes del Río Soto la Marina, también hubo reuniones para analizar la estrategia política y parlamentaria de los panistas tamaulipecos. Según cuentan algunos de los asistentes, en una de sus intervenciones, el gobernador Cabeza de Vaca se lanzó fuerte contra el presidente López Obrador, a quien acusó que “va por el camino equivocado y está conduciendo mal económicamente al país y nos lleva a una crisis”. Luego, se quejó en los temas del estado que el presidente “les está quitando dinero a los gobiernos estatales para sus programas sociales que son electoreros y no resuelven la pobreza y solo buscan llevar votos para su partido” e incluso, ya en confianza, les reveló a sus invitados que él ha detectado que en el territorio de Tamaulipas hay “dos oficinas clandestinas del gobierno federal” que se dedican a manejar recursos directamente de los programas sociales, y que buscará intervenirlas judicialmente para demostrar el “uso electorero del presupuesto social”. ¿Iban a cazar palomas o pejelagartos?… Ante los señalamientos y el “sospechosismo” que desató la actuación del Juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, en el caso de Rosario Robles, y su parentesco con la diputada Dolores Padierna, el viernes el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, mandó un mensaje de “Cero tolerancia a la corrupción, pero también férrea defensa del Poder Judicial”, en su cuenta de Twitter en donde acompañó el comunicado en el que la Judicatura dicen no haber recibido hasta ahora una queja o denuncia formal sobre este caso, pero aclara que si se presenta será resuelto con estricto apego a derecho, al mismo tiempo que defiende la actuación del juez Delgadillo y explica que los asuntos que tiene asignados pasaron por un “doble filtro” y de manera aleatoria a través del Sistema de Integral de Seguimiento a Expedientes, con lo que rechaza afirmaciones de consignas políticas como las que ha hecho la defensa de Robles…Los dados abren con Serpiente. La semana se ve complicada.