No es terrorismo, los convencemos: Buenrostro

La titular del SAT, Raquel Buenrostro, asegura que los pagos millonarios que han obtenido de grandes empresas no son producto del terror ni del terrorismo fiscal, sino de una labor de “convencimiento” que ella misma ha hecho con los presidentes del Consejo de Administración: “A la pregunta de si ¿es terrorismo fiscal? No es terrorismo fiscal, porque el empresario cumplido no se puede sentir amenazado y el que se sienta amenazado es algo que trae en su conciencia”, dijo ayer la jefa de la política fiscal de este gobierno que en menos de un mes ha logrado recuperar más de 17 mmdp en pagos de adeudos de grandes contribuyentes.

En una comparecencia virtual con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la “dama de hierro” que maneja el fisco nacional sostuvo que a los empresarios se les explica cuáles son los conceptos por los que tienen adeudos, por qué deben pagarlos y las consecuencias de no hacerlo, a la par de que se les deja claro que ya no operan los mismos mecanismos de “favores” o “condonaciones” que les daban en el pasado. “Las anécdotas las ha comentado el Presidente, dicen ‘yo no voy a pagar, porque nunca he pagado, es que me tiene que condonar, es que a mí siempre me condonaban cada tres años, es que nos vamos a ir a un procedimiento, que se va a llevar 30 años y a ver quién se cansa primero’ y siempre son puras amenazas, pura falta de respeto”, comentó Buenrostro.

Reveló a los diputados su estrategia para lograr pagos de adeudos millonarios como los de Walmart y Femsa, de mas de 8 mmdp cada uno: ya no negocia con abogados o directores de las empresas, sino que recibe directamente en su despacho a los dueños o accionistas principales: “Cuando se le explica al presidente del Consejo de Administración, no al director general, al presidente del Consejo de Administración, porque es el que representa las acciones o el que tiene las acciones mayoritarias, cuando se sientan aquí y escuchan lo que nosotros tenemos y lo que les estamos planteando, es en automático: ‘tienes razón, voy a pagar’”, contó la jefa del SAT y ejemplificó que han tenido negociaciones de 8 meses con despachos de abogados, y con un presidente de Consejo de Administración 40 minutos bastaron para que aceptara pagar.

Los que se sienten presionados o hablan de “terrorismo”, precisó Raquel Buenrostro, son “los incumplidos” y aún así, no son todos. “Son los que terminan diciendo que no se les escucha… Unos son los abogados que dan las asesorías fiscales y que cobran muchísimo dinero para pagar el mínimo de impuestos. En realidad lo que proponen esos abogados a las empresas son defraudaciones fiscales y hay despachos que viven de sugerir a sus clientes los esquemas de defraudación. Eso también ya se tiene identificado cuáles son los despachos”, remarcó la funcionaria.

Así que doña Raquel, la de la “mano dura” en el SAT, no se asume como “terrorista” y más bien se dice “convincente” con los empresarios, sobre todo con los grandes que están haciendo lo que no hicieron por varios sexenios, protegidos y consentidos desde el mismo sistema donde les condonaban o les “arreglaban” sus adeudos. La estrategia de “convencer” y cazar a los grandes deudores seguirá dando frutos y muy pronto se anunciará otro par de corporativos importantes que, como en el chachachá cubano, tomarán chocolate y pagarán lo que deben.

Y una vez que terminen con la lista de los 15 grandes deudores, en el SAT y la UIF, nos dicen, están armando un nuevo expediente que, si se decide hacer público va a ser explosivo: gobernadores que han utilizado empresas fantasma y “factureras” para justificar gasto y erogaciones del presupuesto federal. Tienen ubicados varios casos de gobiernos estatales en donde se contratan los servicios de estas empresas ilegales y que se dedican a la defraudación fiscal, los más avanzados, nos dicen Michoacán y Tamaulipas. ¿Será que en momentos donde la relación entre la Federación y los estados está tan tensa por la pandemia del coronavirus se animarán a sacar ese expediente a los gobernadores?

NOTAS INDISCRETAS…

La llegada de Jaime Cárdenas Gracia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado tuvo que ver con una decisión personal del presidente que incorpora a quien ha sido su abogado en las últimas campañas y también un cercano colaborador. Con la promoción de Ricardo Rodríguez que será propuesto al Senado como Procurador de la Defensa del Contribuyente, Cárdenas será ahora el encargado de administrar y subastar los bienes e inmuebles decomisados al crimen organizado y a los casos de corrupción en una de las posiciones a las que más proyección le ha dado el presidente. La trayectoria del académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exconsejero del IFE encaja bien con la labor de dar credibilidad y transparencia al manejo de los recursos millonarios que se obtienen a través de las subastas y ventas del antiguo SAE… Sobre los adeudos al fisco del dueño de Grupo Caliente nos comentan que sí debe aún más de 2 mil millones de pesos al SAT pero que Jorge Hank ha decidido no reconocer ya ese adeudo y parece que se irá a un juicio con la Secretaría de Hacienda, sólo que si lo hace, nos comentan en la dependencia, si deuda podría duplicarse, además de que el gobierno le echaría todo su aparato legal para obligarlo a pagar. “Aquí no habrá siembra de armas en su casa, como le hicieron otros gobiernos, pero sí se procederá conforme a la ley”, dijo un funcionario fiscal, como para que Hank Ronh le mida a su decisión…Agitamos los dados. Tocó Escalera.