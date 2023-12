MC y sus escenarios dantescos

Para ser el gran estratega político que muchos veían, a Dante Delgado Rannauro le salió todo mal en su estrategia rumbo a 2024. Porque tratando de postular un “candidato disruptivo” en la persona de Samuel García, terminó eligiendo a un joven inmaduro, soberbio y sin talento político que provocó no sólo una crisis constitucional y de gobernabilidad en el estado de Nuevo León –el más importante en estos momentos por el “nearshoring”– sino que también, con sus decisiones, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano metió a su partido en un callejón de salidas dudosas, en las que se ha quedado sin opciones visibles y atractivas para la Presidencia de la República.

Es como si la versión de que pactó con el presidente López Obrador para mandar un candidato que dividiera el voto de la oposición y le quitara fuerza a la candidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, al final se le está revirtiendo a MC y al propio Dante. Y es que después de tanto pensarlo y de prometerle a los mexicanos que postularían a una “opción diferente” ante la polarización y el choque entre los viejos partidos y el nuevo sistema autoritario de Morena, al final los emecistas se están quedando sin opciones por apoyar y solapar los caprichos y violaciones jurídicas y constitucionales del gobernador de Nuevo León que también está a punto de quedarse fuera del cargo ante su pésimo manejo jurídico.

Hoy que está anunciada una reunión de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, los escenarios para el partido son muy distintos a los que habían previsto para estas fechas, en donde pretendían ya enfilar a su precandidato único, Samuel García, a convertise ya en el abanderado formal a la Presidencia de la República. Y a menos que Dante Delgado y sus operadores traigan un as bajo la manga, no se ve de dónde sacarán a un precandidato presidencial medianamente conocido, porque todas las demás opciones de militantes y ciudadanos que se inscribieron en su proceso interno fueron desechadas desde el pasado 17 de noviembre.

Peor aún, los otros nombres de personajes importantes que habían sido barajados y mencionados por el líder nacional emecista, desde él mismo, hasta Marcelo Ebrard, el diputado Jorge Álvarez Máynez o la senadora Patricia Mercado, parecen estar imposibilitados legalmente, al menos en los casos del diputado y los dos senadores emecistas, porque, que se sepa, ninguno de ellos renunció a su cargo antes del 1 de diciembre pasado, tal y como lo establece la ley electoral y la Constitución.

En cuanto a la figura de Marcelo, a menos de que su amigo Dante lo convenciera y de que aceptara entrar a la candidatura en calidad de “sustituto” de Samuel, no se ve cómo Ebrard, que claramente rehuyó enfrentarse a López Obrador y al poderoso sistema de la 4T, pudiera cambiar de opinión y aceptar una postulación de rebote y que claramente lo confrontaría con el presidente, con todo lo que eso puede significar para él. El excanciller que se dobló ante el poder, parece estar muy cómodo con sus “entendimientos” con Claudia Sheinbaum en los que hizo compromisos que le costaría muy caro incumplir a estas alturas.

Con todo y eso, no hay duda de que MC encontrará un candidato o candidata que postular a la Presidencia y quizás pudiera ser una figura conocida o con experiencia política, pero díficilmente, con cualquier nombre que pongan, se harán realidad los escenarios tan positivos y las cuentas tan alegres que ya hacían Dante y los emecistas, de que podrían incluso desplazar a la alianza PRI-PAN-PRD y convertise en la segunda fuerza política nacional en las elecciones federales del 2024.

Hoy, a seis meses de las votaciones presidenciales, sin candidato formal y en busca de algún nombre que los saque de la crisis, el partido que ha sido llamado la “fuerza emergente” de la política mexicana, y que hasta ahora había logrado avanzar de manera independiente y sin hacer alianzas con otras fuerzas políticas –al menos no alianzas públicas ni oficiales— parece condenado al tercer lugar de los próximos comicios y sus expectativas de crecimiento se derrumban y se acotan, dependiendo del candidato o candidata de emergencia que designen.

Al final, en las crisis de MC y de Nuevo León, hay tres grandes perdedores: Samuel García, que está a nada de tener que irse a unas “vacaciones forzadas” de seis meses de la gubernatura que ganó legítimamente, pero que él mismo puso en riesgo por su necedad y cerrazón; Dante Delgado, que fracasó en su estrategia “disruptiva” que lo único que parece estar logrando es haber roto las expectativas de crecimiento para su partido; y por su puesto el presidente López Obrador, al que también se le cayó su maquiavélica estrategia de contar con un alfil o un candidato a modo que le ayudara a debilitar al voto de la oposición y mandar la elección presidencial a tercios para garantizar el triunfo de su candidata y de su movimiento.

Porque a estas alturas, cuando ya se desvelaron todos los arreglos, pactos y enjuages que convirtieron a Nuevo León en el primer campo de batalla de la reñida elección presidencial, ha quedado más que claro, para quien quiera verlo, que en el industrioso estado del norte se produjo y escenificó la “Divina Comedia” escrita por Dante Delgado, patrocinada y producida por López Obrador y protagonizada por el devaluado Samuel García.

NOTAS INDISCRETAS…

El jueves pasado, afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua, en Ciudad Universitaria, fue asesinado un empleado de esa dependencia, de nombre Juan Carlos Valverde Plata, quien se desempeñaba como chofer de una alta funcionaria de la Conagua. Mientras esperaba a su jefa, el trabajador federal presenció cómo un hombre estaba agrediendo y golpeando a una mujer e intervino para defenderla, pero terminó siendo acuchillado por el agresor y las heridas que le provocó le causaron la muerte. Ayer el Sindicato de Trabajadores de la Semarnat nos hizo llegar esta carta que circula entre sus agremiados y funcionarios de la Conagua, exigiendo justicia por la muerte del trabajador y acusando abusos y maltratos de la Subdirectora General de Administración del Agua de esa dependencia, Norma Angélica Espíndola Díaz. A continuación publicamos íntegro el comunicado del Sindicato: “¡Juan Carlos Valverde Plata merece justicia! ¡Merece que se sepa que su muerte no fue una desgracia causal, que murió no solo por la agresión que sufrió, su muerte también es responsabilidad de quien abusó y abusa sistemáticamente de sus empleados! La Subdirectora General de Administración del Agua miente. Miente para desviar el hecho de que Juan Carlos Valverde Plata murió no solo por las cuchilladas que le dieron. Murió por el abuso y la negligencia de Norma Angélica Espíndola Díaz, Subdirectora General de Administración del Agua que ejerce abuso sistemático y constante contra todos los trabajadores de la Subdirección y ejerció lo mismo con Juan Carlos hasta su último aliento. Miente cuando dice que a Juan Carlos lo mataron porque le tendieron una trampa para asaltarlo. La seguridad de todos los empleados de Conagua y su memoria merece que se aclaren todas las dudas. Compañeros, exijamos que se aclaren todas las dudas: Primero, todos los que trabajamos con él y lo conocimos sabemos que, aún con lo arrancado que era NUNCA SE HUBIERA BAJADO DE LA CAMIONETA, él sabía que su prioridad era la Subdirectora y su Secretaria Particular que era a quienes llevaba, era quienes estaban bajo su cuidado. Si Juan Carlos se bajó, fue ¡porque se lo ordenaron! Segundo, si fue una trampa para asaltarlo, no se puede creer que los ladrones fueran a atracarlo a el, teniendo a su merced la camioneta y dos mujeres que seguramente estarían más vulnerables. Tercero. ¿Qué hacia Juan Carlos, trabajador de base (que contaba con tiempo extra que le obligaba a salir a las 18 horas), trasladando a la Subdirectora General y a su Secretaria Particular a la media noche? Cuarto. Cómo se justifica que esa noche no fue la excepción, que todos los días esa era la hora en que trasladaba a Norma Angélica Espíndola Díaz a su domicilio. Todos los días su horario se extendía ¡por más de 5 horas! Sin contar que tuvo que atender inclusive cuando le pedían que se presentara los fines de semana. Quinto. Porque Juan Carlos Valverde hacía funciones de chofer en una administración que, por instrucciones precisas del Presidente de la República, los funcionarios NO tienen esos privilegios neoliberales. Sexto. A Juan Carlos Valverde lo hirieron frente a la entrada de la Conagua, porque no tuvo apoyo de los policías que se encontraban presentes. Como se asentó en las actas penales de hechos, los sucesos fueron casi a media noche, no había paramédicos en el edificio, pero había guardias que pudieron auxiliarlo ¡y eso no ocurrió! ¡Eso va a pasar con cualquier trabajador de la Conagua, nunca tendremos apoyo en caso de emergencia! Septimo. Porque se atendió a Juan Carlos Valverde con tanta negligencia. Alrededor de la Conagua, en un radio de menos de 5 minutos hay por lo menos 5 hospitales, con atención de Urgencias, inclusive está el hospital de Xoco y el López Mateos del ISSSTE, porque lo llevaron a un hospital absolutamente desequipado a más de 20 minutos de dónde fueron los hechos! La propia Subdirectora se subió y se trasladó con él en la ambulancia Octavo. Por qué la Conagua y sobre todo la negligente Subdirectora que lo puso en riesgo esa fatídica noche dejaron absolutamente sola a la esposa de Juan Carlos, ¡a sus hijos y a su familia! No basta con las condolencias del Director General en sus redes sociales, se exige justicia para su familia, que no queden desamparados sus pequeños hijos y su esposa y en memoria de nuestro compañero, se exige que se sepa la verdad. A Juan Carlos Valverde Plata lo mató un delincuente a cuchilladas, pero ante ese delincuente lo puso la Subdirectora General de Administración del Agua Norma Angélica Espíndola Díaz, ella lo puso en riesgo teniéndolo trabajando fuera de su jornada de trabajo y como responsable de todo el trato que se siguió cuando nuestro compañero y amigo estaba herido. ¡Compañero, comparte este mensaje y que todos sepan que se está escondiendo la verdad! ¡¡¡Justicia Juan Carlos Valverde Plata!!! ¡¡¡Seguridad para todos los trabajadores de la Conagua!!! ¡Que se castigue el abuso y la negligencia de Norma Angélica Espíndola Díaz Subdirectora General de Administración del Agua!!”. Hasta ahí el comunicado sindical que circula entre los trabajadores de la Conagua… Los dados mandan Escalera Doble. La semana promete.