Más vale un buen arreglo, que un buen pleito

Bajo esa lógica, la de parar un pleito que amenazaba con dinamitar la confianza entre el gobierno federal y los grandes inversionistas del país, ayer por la tarde se llegó a un arreglo “conveniente” para las dos partes en conflicto. Del lado del presidente López Obrador estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que siempre llevó la mediación gubernamental en este asunto, mientras que del lado del empresario Germán Larrea, y también como mediador entre el dueño de Grupo México y el gobierno, estuvo Alfonso Romo, el exjefe de la Oficina Presidencial.

El acuerdo, que se haría público esta mañana en la conferencia presidencial, consiste en una reducción “significativa” de la indemnización o compensación que el gobierno federal pagará a Grupo México para quedarse con los 120 kilómetros de vía de Ferrosur, que van desde Medias Aguas y El Chapo hasta Coatzacoalcos y utilizarlas como parte del recorrido del Tren Interoceánico, que atravesará desde las costas de Oaxaca hasta el Golfo de México. El monto de la reducción de los 9,500 millones de pesos que había pedido Germán Larrea y que provocó la molestia del presidente López Obrador, podría reducirse hasta los 6 mmdp, según fuentes cercanas a la negociación.

Los detalles los informará hoy mismo el presidente, que con esta negociación finalmente se impuso en su intención de quedarse con las vías concesionadas a la empresa de Grupo México y garantiza así la terminación de su Corredor Interoceánico, que es una de sus obras prioritarias. De paso, López Obrador ha dejado claro el mensaje de que su poder y sus decisiones están por encima de los hombres del dinero, incluídos los magnates más ricos a los que amenaza y somete, si es necesario, con las fuerzas armadas como lo hizo en su “ocupación temporal” de las instalaciones de Ferrosur como soldados armados de la Marina, que ahora, tras el arreglo, será una ocupación definitiva.

El impacto negativo que tuvo la decisión de tomar por la fuerza la concesión pública de las vías ferroviarias, que generó reacciones de incertidumbre dentro y fuera del país, metiendo incluso inestabilidad al proceso de venta de Citibanamex, fue lo que hizo que el gobierno aceptara negociar los términos del arreglo con Germán Larrea, quien ayer fue llamado de nuevo por la tarde a Palacio Nacional. Previamente por la mañana Alfonso Romo, amigo personal de Larrea, había acudido a desayunar con López Obrador para plantearle la nueva propuesta de Grupo México, que también cedió en su excesiva pretensión de cobrarle al gobierno casi 10 mmdp por la expropiación de sus vías.

Para Larrea también el pleito con el presidente estaba resultando muy costoso, no sólo por las afectaciones que le generaría una expropiación por causa de utilidad pública, sino porque el choque con López Obrador ya le había metido ruido a su compra de Citibanamex y amenazaba con tirarla. Pero además, fiel a la tradición de los hombres del dinero mexicanos, don Germán sabe que ponerse a las patadas con un presidente siempre saldrán perdiendo sus negocios, sobre todo porque la mayor parte de sus millonarios ingresos los obtiene por concesiones gubernamentales, como las de la minería y los trenes. Y de haber escalado la confrontación, esas concesiones también hubieran peligrado ante la lógica autoritaria que ahora sigue la 4T.

Así que, ante un pleito que estaba resultando explosivo para ambas partes, el presidente y el empresario decidieron negociar y detener rápidamente la confrontación, antes de que escalara en sus repercusiones. Hoy que se conozcan los términos del acuerdo, en el que hubo dos mediadores y operadores fundamentales: Adán Augusto López, del gobierno, y Alfonso Romo, de parte de Larrea, se verá qué tanto cedió cada uno para alcanzar el acuerdo.

Habrá quienes digan que el presidente cedió, tras el arranque de poder que tuvo el viernes pasado; habrá los que piensen que el segundo hombre más rico de México se dobló ante el poder autoritario. Lo cierto es que el arreglo al final resultará positivo, no sólo para los dos involucrados, sino para un país que, en momentos en que el mundo está viéndonos como el paraíso para la inversión y justo cuando tenemos una oportunidad única e histórica para despegar nuestra economía por el nearshoring con Estados Unidos, no podemos darnos el lujo de mostrarnos como un país donde no hay certidumbre para los capitales porque no se respeta la ley y el gobierno violenta las inversiones.

NOTAS INDISCRETAS… Más de uno se puso nervioso en la 4T ante el anuncio que hizo ayer en sus redes el canciller Marcelo Ebrard de que el próximo 5 de junio por la tarde, apenas pasen las votaciones en el Estado de México y Coahuila, dará a conocer una nueva propuesta para garantizar que el proceso interno en Morena no termine en fracturas. Aunque no dijo de que se trata, la corcholata Marcelo dijo haber ideado una forma de que la elección del candidato morenista a la Presidencia sea “transparente” y cumpla con lo que ha ofrecido el presidente. “He estado pensando cómo resolver, para que nuestro proceso interno en Morena, ya próximo, garantice la unidad y al mismo tiempo sea muy transparente y la gente pueda participar, como es la invitación que hizo el presidente López Obrador. Y estoy contento porque ya encontré una fórmula utilizando innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que Morena mismo ha llevado a cabo en varios aspectos y en varios ámbitos. Entonces la voy a desarrollar y se las presento y se las comparto el día 5 de junio, nomás que pase el Estado de México y Coahuila. Pero van a ser buenas noticias, vamos a estar contentas y contentos todos para que la Cuarta Transformación siga adelante”. El mensaje de Marcelo nos deja dos dudas: la primera, qué se trae entre manos el canciller y que es lo que propondrá para un proceso “unido y transparente”; y la segunda duda es si esta vez sí le harán caso porque propuestas para la “unidad” ya ha hecho varias Marcelo, pero todas se las han bateado entre el presidente, Mario Delgado y las otras dos corcholatas, Sheinbaum y Adán Augusto. A ver si en esta le hacen caso… Por cierto, que, como si fuera el mundo al revés, ayer mientras Ebrard se reunía en un privado del restaurante Loma Linda con 28 dirigentes estatales del PVEM, encabezados por Carlos Puente, que le expresaron su apoyo al proyecto del morenista, casi a la misma hora Mario Delgado, líder de Morena, le abría la puerta al senador verde, Manuel Velasco, para que se convierta oficialmente en “corcholata” y participe en la encuesta de Morena por la nominación presidencial. “Si Manuel Velasco quiere, lo podemos incluir en nuestra encuesta”, dijo Delgado que no puede con las corcholatas de su partido y ahora anda invitado a las de otros partidos… Por si quedó alguna duda de que el líder del Cártel del Golfo en la zona centro-oriente del Estado, Octavio Leal Moncada, está apoyando abiertamente a Morena, al presidente López Obrador y al gobernador Américo Villarreal, aquí va otra parte de un video publicado en Facebook en la que el líder de la Columna Pedro J. Méndez, que según el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, trabaja para el CDG, no sólo llama a votar por Morena en las elecciones de junio de 2022, sino incluso amenaza de muerte a los que no voten por el doctor Villarreal. El video fue grabado en una reunión justo el 4 de junio de 2022, un día antes de las votaciones para gobernador en Tamaulipas: “El hecho de que nosotros apoyamos al doctor Américo Villareal, todos estamos con Morena, estamos en una campaña electoral y todos estamos por Morena. Que nadie se quede sin votar, hasta la última persona tiene que votar el día de mañana, y voy a darles una lección: no entienden lo que les pasó a los de Buenavista, que ni un ladrillo quedó parado, y que andan huyendo por doquier y que el destino los va a alcanzar. Como el que alcanzará al que traicione, en los municipios donde nosotros tenemos presencia, alcanzará al que sea, al que nos traicione, tarde que temprano y una orden del destino, no de la justicia, va a ser de la justicia humana, de las de nosotros, porque las deudas de sangre se cobran con sangre, que quede bien claro que todos los que estamos aquí estamos firmes, que todo aquel que traicione le va a costar”. ¿Así o más claro por qué en varios estados de la República, entre ellos Tamaulipas, Morena ganó en las pasadas elecciones de 2022?... Los dados mandan Escalera doble. Mejoró el tiro.