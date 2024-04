Más cámaras que empresarios con Claudia

El que se anunció como el gran encuentro de la candidata presidencial de Morena con los empresarias y empresarios mexicanos, terminó siendo un evento en el que no asistieron grandes empresarios, de los más fuertes e importantes en el país, pero en su lugar, en un salón enorme que lució muchas sillas vacías, a Claudia Sheinbaum la acompañaron más los dirigentes de las cámaras y organizaciones del empresariado que la escucharon en un discurso de más de una hora, en el que no se escuchó ninguna interrupción por aplausos, y en el que la doctora respondió algunas preguntas de los dirigentes de las cúpulas empresariales.

De acuerdo con información de asistentes al encuentro y a lo que informó ayer el comité de campaña de la abanderada de la alianza “Juntos Seguiremos Haciendo Historia”, entre los nombres de quienes llegaron a la reunión, convocada para dialogar con el empresariado y limar cualquier aspereza que hubieran causado las inasistencias de Sheinbaum a varios foros de empresarios a los que fue invitada pero no acudió, predominaron los líderes de organismos cúpula del sector empresarial, como Francisco Cervantes, del CCE; Carlos García, de la AMCHAM; Gina Diez Barroso, de Centro y Dalia Power; Juan Cortina, del CNA; María Ariza, de la Bolsa Institucional de Valores; Juan Patricio Riverol, de la AMIS; Diego Cosío, de la ANTAD; Miguel Angel Martínez, de Canacar; Alejandro Malagón, de Concamin; Antonio Basagoiti, de Camescon y Eurocam; Antonio del Valle, presidente de BX+; Octavio de la Torre, de Concanaco; José Medina Mora, de Coparmex, entre otras organizaciones.

En las redes sociales de la candidata oficialista se habló de “una excelente reunión con más de 500 empresarios”, pero el gran salón del Hotel Hilton Alameda se había preparado para cerca de 1,000 asistentes, por lo que en las mismas imágenes que difundieron desde la campaña, se pueden apreciar muchos lugares vacíos, mientras que otros se ocuparon con personal de la campaña a los que les pidió sentarse en las mesas. También estaban presentes colaboradores de la candidata morenista como Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Olga Sánchez Cordero, Ernestina Godoy, Omar García Harfuch. Al expresidente de la Corte Arturo Zaldívar se le veía caminando solo, en medio del escándalo de las denuncias en su contra desde el Poder Judicial.

“Esta es una reunión de empresarios sin empresarios”, dijo un exsecretario de Estado que llegó en calidad de invitado por su actual puesto en el mercado bursátil. Y es que, sin negar que todos los dirigentes de organismos empresariales también la mayoría de ellos son empresarios, el exfuncionario federal se refería a que no se veían en el enorme salón apellidos como los Slim, Larrea, Azcárraga, Salinas Pliego, Bailleres, Torrado, Zambrano, Garza, Aramburuzabala, Peñaloza, Hank o muchos otros de los capitanes de empresa más grandes de México.

Al parecer la expectativa que tenía el equipo de la candidata morenista era que habría una mayor respuesta del empresariado, porque el salón tenía mucha más capacidad y mesas de las que se lograron ocupar. Las cámaras empresariales le habían pedido al equipo de Sheinbaum, cuando les propusieron la reunión, que ésta se realizara en el Hotel Camino Real, por un tema de logística y de mayor cercanía a los despachos y oficinas de los empresarios, pero la campaña decidió que sería en Hilton Alameda, en pleno Centro Histórico, que justo ayer estuvo totalmente bloqueado y desquiciado por las marchas de la CNTE que comenzó un paro nacional de labores en rechazo a la reforma educativa de López Obrador.

Tal vez por eso, el encuentro que estaba programado para iniciar a las 11 horas, con un inicio de registro a las 10 de la mañana, terminó por iniciar casi a las 12 del día, porque no llegaban muchos de los invitados que se vieron atrapados en el caos vial por las marchas magisteriales. Tras el retraso, cuando se anunció el arranque del encuentro, las muchas mesas y sillas que se encontraban vacías comenzaron a ser ocupadas por empleados de la campaña que se distribuyeron a lo largo del salón para ocupar los espacios, pero aún así muchos lugares quedaron sin ocupar.

Cuando habló la candidata, su mensaje de más de una hora fue seguido con atención por los dirigentes empresariales que escuchaban atentos, pero nunca interrumpieron a la candidata con aplausos, sino que hasta el final, cuando concluyó su mensaje vino un aplauso final. Las preguntas que le hicieron los participantes fueron recogidas y seleccionadas por el equipo de campaña y cuando habló del tema de seguridad, la candidata trazó los 5 ejes de su propuesta en la materia, pero en su diagnóstico nunca aparecieron los asaltos y la inseguridad al transporte de carga en las carreteras, que ha sido una queja recurrente de los empresarios de todos los ramos, que acusan que se cometen hasta 46 robos diarios al transporte de mercancías en las carreteras del país. Sheinbaum sólo dijo que “ya cambió la tendencia” de los delitos en México y que ella basará su estrategia en “continuar los logros en materia de seguridad”.

“La seguridad, nosotros hablamos de 5 ejes: honestidad y atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de inteligencia e investigación; coordinación de la GN con policías estatales. En realidad son dos elementos centrales para avanzar en la seguridad de nuestro país, que ya cambió la tendencia (de los delitos graves) y eso es muy importante, vamos a tomar ya con una tendencia distinta y nos va a permitir acelerar los avances en seguridad. Son los dos ejes: por un lado la atención a las causas, seguirle dando a los jóvenes no sólo oportunidades, sino acceso a los derechos… Y por otro lado el avance hacia una 'cero impunidad' y para lograr disminuir la impunidad del país no sólo es una tarea de las policías estatales y de la Guardia Nacional, no sólo es una tarea de los Ejecutivos, de los titulares del Ejecutivo, también es una tarea de las Fiscalías y del Poder Judicial”, dijo la candidata morenista, que se quejó de la mala integración de las carpetas judiciales de las fiscalías, que dan pie a que los jueces liberen a los delincuentes.

Así que, con más cámaras empresariales y sus dirigentes que empresarios de los fuertes e importantes en el país, ayer Claudia Sheinbaum intentó acercarse a un sector con el que el presidente López Obrador tuvo una relación complicada y dispareja, y que ahora la candidata de la 4T pretende no heredar necesariamente las filias y las fobias del presente y construir una relación más abierta con los hombres del dinero y los negocios en el país. Pero a juzgar por la convocatoria que logró ayer, en medio de un día de marchas y bloqueos, a Sheinbaum todavía le falta para decir que tiene una buena relación con el empresariado nacional.

NOTAS INDISCRETAS… El video que subió el domingo por la noche a sus redes sociales la candidata presidencia Xóchitl Gálvez, en el que comienza hablando de la pobreza y de por qué quiere ser presidenta, terminó abordando una de las debilidades que más le han pesado a la abanderada de la alianza Fuerza y Corazón por México, el de su imagen personal que a muchos mexicanos no termina de convencerles ni les transmite, dice la gente, la imagen de una presidenta de México. “En los últimos meses me han dicho de todo, que si estoy gorda, que si tengo los dientes chuecos, que si una mujer con huipil no se ve presidenta. ¿De verdad eso es lo que importa? ¿De verdad importan tus dientes, importa tu vestimenta o importa tu corazón? Para mí lo que importa es el corazón y yo hoy le digo a los mexicanos, de corazón, la razón por la que quiero ser presidenta es por servirlos, es por cambiar esta historia, es porque construyamos un México donde quepamos todos, donde no haya odio ni haya división. Sé que lo vamos a lograr, pero necesito que me creas, necesito que me conozcas y no me juzgues por mi apariencia física, no me juzgues por lo que dicen de mí, júzgame por lo que soy y por lo que valgo”. ¿Así o más claro cuál es en este momento la principal debilidad que tiene la candidata aliancista? El tema de la imagen sí le ha afectado a Xóchitl Gálvez porque en comparación con Claudia Sheinbaum, a la que claramente le pagaron costosos asesores de imagen que la cambiaron con retoques de cirugía, con diseño de imagen y de vestuario, de tal manera que la gente sí la percibe como una mujer con imagen de presidenta, a la candidata del PRI-PAN-PRD la seguimos viendo con su indumentaria de huipiles, su estilo más desparpajado y su forma de ser mucho menos entrenada para la campaña. Veremos si la encarecida petición que Xóchitl le manda a los mexicanos, para no ser juzgada por su imagen física, ni su vestimenta, le alcanza para cambiar esa desventaja que enfrenta con la claramente producida y diseñada imagen de su contendiente que encabeza las encuestas… Dicen que el miedo no anda en burro, y en época de campañas políticas el miedo tampoco anda en las marchas, porque bastó apenas el amago de un paro nacional de 24 horas y unas marchas en la Ciudad de México que ayer desquiciaron desde muy temprano el Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, para que el presidente López Obrador diera su brazo a torcer y ayer mismo, por la mañana, recibiera a los líderes de la CNTE que se convirtieron en un dolor de cabeza para el obradorismo, luego de haber sido sus más fieles aliados. Y es que los maestros amagaron con plantarse en el Zócalo y tomar varias calles del Centro Histórico, si no había respuesta pronta a sus demandas, entre las que se encuentra nada menos que la derogación de la Reforma Educativa de 2019, es decir de la reforma que tanto ha cacareado el presidente y con la cuál este gobierno echó abajo la anterior reforma educativa de Peña Nieto. López Obrador no recibirá en Palacio ni a las madres buscadoras, ni a las feministas ni mucho menos a los enfermos de cáncer sin medicinas, pero eso sí a los de la Coordinadora magisterial los recibió en apenas unas horas de haber iniciado sus manifestaciones. Es decir, que para este gobierno hay mexicanos de primera y de segunda: si los que marchan son críticos del gobierno, para ellos hay puertas cerradas; pero si los que marchan son aliados inconformes, llámense normalista de Ayotzinapa o maestros de la CNTE, esos tienen abiertas las puertas del Palacio… Los dados repiten Escalera. Segundo buen tiro de la semana.