Mario Delgado ya sintió el frío de la "Dama de Hielo"

Los que están cerca de la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum afirman que la candidata le ha perdido la confianza al dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, a partir de los señalamientos, quejas y denuncias que proliferan entre las bases del partido oficialista, en las que se acusa al líder nacional de lucrar política y económicamente con la designación de las candidaturas en el actual proceso electoral. Las acusaciones, que han llegado hasta el cuartel de la campaña presidencial, señalan que Delgado impone y apoya candidatos en los municipios y estados, que ni tienen arraigo, ni son apoyados por las bases y en muchos casos nadie se explica por qué el dirigente de Morena los impulsa y los impone por la fuerza.

El tema se vuelve delicado ante señalamientos que no sólo surgen de las bases que en varias entidades y municipios se rebelaron ante las imposiciones del CEN de Morena, sino que incluso entre los 23 gobernadores de ese partido y sus aliados, ha permeado la inconformidad y la extrañeza de que Mario Delgado imponga candidaturas, lo mismo a diputados federales, locales, senadurías, alcaldes y regidurías que no son respaldadas ni por los militantes y que en muchos casos tampoco aceptan los propios gobernadores de la 4T.

Fuentes directas que estuvieron en esa reunión, nos aseguran que el pasado 18 de febrero, día en que Claudia Sheinbaum acudió a registrarse ante el INE como candidata presidencial de la alianza “Juntos Seguiremos Haciendo Historia”, los 23 gobernadores morenistas fueron convocados a un encuentro privado con la doctora que se realizó en el salón de un céntrico hotel. El motivo de la reunión era comenzar a definir las estrategias con las que los mandatarios respaldarían y apoyarían la campaña presidencial, pero en algún punto de la plática, los gobernadores comenzaron a quejarse de la actuación de Mario Delgado y a exponerle a Sheinbaum su inconformidad por la forma “extraña” en que se estaban definiendo a los candidatos en sus entidades.

Frente al líder nacional de Morena que estaba presente en el encuentro, gobernadoras y gobernadores de Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Baja California, Nayarit, Colima y otras entidades desde que gobierna el partido oficial, aprovecharon la primera queja de uno de ellos para descoserse y empezar un rosario de quejas y acusaciones contra Mario Delgado. “A mí me impusiste a tal candidato sin que tuviera apoyo real de las bases”, decía un gobernador. “No entiendo por qué pusiste a ese candidato en la alcaldía, si no lo quiere la militancia”, secundaba otro mandatario; “yo no entiendo con qué criterios se decidieron varias candidaturas en mi estado, sin tomar en cuenta nuestras opiniones”, dijo una gobernadora.

Fue tal el rosario de quejas contra Mario que escuchaba azorado los señalamientos, que Claudia Sheinbaum tomó la palabra para responderles a todos los mandatarios y mandatarias morenistas: “Yo no avalo ninguna designación que no haya sido acordada con ustedes. Efectivamente son los gobernadores los que deben ser tomados en cuenta a la hora de definir a los candidatos, siempre con base en criterios de encuestas y aceptación de la militancia”, dijo la candidata en tono enérgico, ante lo cual el dirigente nacional quedaba evidenciado y sin el apoyo de la abanderada presidencial de su partido.

Y es que los señalamientos que se escuchan entre morenistas inconformes, tanto de base como entre cuadros dirigentes en los estados, son más que delicados: “Por una candidatura a regidor te piden (desde el CEN de Morena) 1 millón de pesos, y si quieres una a diputado local son 3 millones de pesos”, comentó un dirigente de Morena en una entidad de la República que pidió el anonimato. La operación para cobrar por las nominaciones a cargos locales, afirma, la realizan por instrucciones de la dirigencia nacional los “delegados especiales” o “delegados políticos” del partido Morena en los estados de la República.

En Tamaulipas, por ejemplo, el delegado de Morena, que envió Mario Delgado a operar las designaciones y candidaturas locales, tuvo que salir huyendo del estado, luego de que en municipios como Reynosa y Matamoros se le rebelaran las bases y lo repudiaran por “no respetar los acuerdos y la palabra de la dirigencia nacional” al momento de elegir a los candidatos. Información que manejan periodistas locales, citando a fuentes de inteligencia estatal, aseguran que antes de que saliera repudiado del estado, al delegado lo vieron reunirse con varios aspirantes, que luego resultarían nominados, y que según testigos presenciales el funcionario del CEN morenista “recibía siempre en esos encuentros portafolios llenos de dinero en efectivo”.

Y aunque información como esa se repite en varios estados gobernados por Morena y se escucha en voz de dirigentes y militantes de ese partido, el tema no ha ameritado ni investigaciones ni aclaraciones del CEN morenista. Pero eso sí, las consecuencias para Mario Delgado, ante tan graves señalamientos sí han sido más que evidentes porque, según confirman allegados a Sheinbaum, se le ve cada vez más lejos de la candidata y de la campaña, en donde solo lo convocan como mera formalidad, aunque la operación real de los asuntos de Claudia se los han encargado a Citlalli Hernández, en quién sí confía plenamente la doctora, tal y como se vio en el primer debate del pasado domingo, donde a la secretaria general de Morena la vieron operando todo lo relativo a la candidata morenista, mientras a Mario se le veía sólo en las fotos.

¿Será que el frío del hielo político ya le llegó al controvertido dirigente morenista que apenas pase la elección presidencial sería relevado del cargo?

NOTAS INDISCRETAS… En una decisión fast track, por mayoría de votos y con una extraña ausencia de discusión, los magistrados de la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron anoche por restablecer la candidatura al Senado, por el estado de Querétaro, para el morenista Santiago Nieto Castillo. Los argumentos esgrimidos por el magistrado Felipe Fuentes, que invocó resoluciones de la ONU sobre que el acta de nacimiento basta para darle derechos jurídicos y reconocimiento pleno a cualquier ciudadano, fueron la base sobre la cual los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y el ponente Fuentes votaron a favor de revocar el fallo de la Sala Regional de Toluca que le había quitado la candidatura a Nieto Castillo por no cumplir con el requisito de ser originario del estado de Querétaro, al que pretende representar en el Senado. Con el voto en contra de la magistrada Janine Otálora y la ausencia del magistrado Reyes Mondragón —a quién por cierto Santiago Nieto le había pedido excusarse de votar por tener con él una “enemistad manifiesta”— el Tribunal le devolvió al morenista la posibilidad de contender por el Senado a pesar de que él nació en la Ciudad de México, pero fue registrado con un acta en el estado de Querétaro, además de que en el tema de su falta de residencia en el estado, que era otra de las impugnaciones del PAN, los magistrados avalaron que basta con que se tenga credencial de elector con domicilio de una entidad, para acreditar la residencia efectiva. El fallo del Tribunal Electoral federal contrasta con otros fallos emitidos en casos similares, como el de Miguel Angel Yunes Márquez, el aspirante panista al que en 2021 le fue revocada su candidatura a alcalde de Veracruz, por la Sala Regional de ese estado, bajo el criterio de que no acreditó su residencia efectiva, por vivir en el municipio de Boca del Río y no en el puerto de Veracruz. Incluso el miércoles pasado, el mismo Tribunal resolvió en sentido contrario un caso en el que también se discutía la residencia efectiva de un aspirante a consejero del OPLE del INE en el estado de Morelos. El expediente SUP-JDC-372/2024 se resolvió en contra del aspirante a consejero electoral, quien se había inconformado ante el TEPJF porque la Comisión de Vinculación del INE le negó el nombramiento a partir de que dijo que no cumplía con el requisito de cinco años de residencia efectiva en Morelos. El aspirante se quejó ante el Tribunal y los magistrados le ratificaron la negativa, a pesar de que presentó una credencial del INE y una constancia de situación fiscal con domicilio en Morelos, a partir de que dijeron que tenía una casa en Toluca y su residencia hasta el 2021 estaba en el Estado de México. ¿Entonces lo que vale en unos casos en otros no, o cómo?... Para todos los que dudaban ya de la existencia del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien lleva meses, sino es que años escondido de los medios y los reflectores públicos, ayer el señor fiscal recibió a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en un encuentro privado que, según la funcionaria federal, fue “para avanzar en todos los casos e investigaciones" como parte de lo que llamó una “estrecha coordinación”. ¿No se supone que el señor fiscal es totalmente autónomo según la Constitución? No es que esté mal que haya “estrecha coordinación” como dice la señora Alcalde, pero a juzgar por los hechos, parece que más bien la polémica y fanatizada secretaria fue a revisar por qué el señor fiscal carnal de la 4T nomás no da una en ninguno de los casos que le interesan al presidente. Así que, a reserva de que se preparen nuevas venganzas y expedientes políticos como los que se han estilado desde la FGR por órdenes del señor de Palacio, por lo pronto la foto que compartió Alcalde funciona como una prueba de vida de que el señor Gertz Manero, con sus ya casi 85 años, nomás no gana un caso y todos se le caen, pero sigue vivo y cobrando su sueldo de fiscal… Dados rodando. Capicúa y se repite el tiro.

