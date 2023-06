Marcelo ¿rompe o no rompe?

Si alguna incógnita ronda insistentemente el proceso interno de Morena, más allá de la obvia de quién será al final el ganador de las encuestas y del favor presidencial- es si Marcelo Ebrard aceptará un resultado que no le sea favorable. Porque a partir de las denuncias de irregularidades y violaciones que ya empezó a hacer en la contienda interna, como la del “derroche de dinero” que acusó en los eventos de sus contrincantes, es claro que el excanciller no aceptará un proceso viciado y en el que se violenten las reglas del Acuerdo interno de Morena, varias de las cuales fueron propuestas por él mismo.

Adentro, en los cuarteles de Claudia Sheinbaum y de Adán Augusto, se afirma que “Marcelo tiene una estrategia para reventar el proceso” si ve que el resultado de las encuestas no le será favorable. Particularmente la ex Jefa de Gobierno, desde antes de que iniciara el proceso, ella llegó a afirmar tajantemente en varias mesas que Ebrard iba a terminar yéndose de Morena y rompiendo la unidad del movimiento lopezobradorista porque no estaba dispuesto a reconocer un resultado adverso a sus aspiraciones.

Justo esa fue la razón por la que Sheinbaum le reclamaba airadamente a Alfonso Durazo, en aquel video que se volvió viral el domingo 11 de junio durante el Consejo Nacional de Morena donde se definieron los acuerdos. Y es que la doctora reclamaba que, aún antes de que se llevara a cabo aquella reunión, Marcelo Ebrard había presionado al partido para modificar el método de selección, exigiendo la renuncia a los cargos e impulsando rumores sobre su posible candidatura presidencial por otro partido. Por eso aquel día, su reclamo fue que el excanciller había llevado a un grupo de provocadores para hostigar a otros aspirantes en el ingreso al evento.

En los equipos rivales se habla de un “Plan B” de Marcelo en caso de perder las encuestas y se menciona que Yeidckol Polenvsky está siendo utilizada por el excanciller como un ariete para reventar el proceso de Morena. Por eso, afirman, envió a Polevnsky a intentar registrarse como candidata, a pesar de que la convocatoria no lo permitía, porque buscaba con la ex dirigente morenista tener a una “juanita” que hiciera contrapeso a Claudia Sheinbaum.

El pasado 16 de junio, justo el mismo día que se registraba Sheinbaum, la ex dirigente de Morena, Yeidckol Polenvsky, se presentó al hotel en donde se llevaba a cabo el registro de los “aspirantes a la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T” para solicitar ser inscrita en el proceso interno, a pesar de que el Acuerdo definido en la víspera, sólo hablaba de “seis aspirantes” entre los que no estaba su nombre. Ella misma denunció después que los representantes del Consejo Nacional de Morena le pidieron esperar en una salita y que se fueron sin avisarle, por lo que claramente le negaron el registro.

La presencia de Yeidckol, sostienen los claudistas, era con el fin de provocar una confrontación y tratar de reventar el registro de la ex Jefa de Gobierno, cosa que finalmente no ocurrió, aunque tras ser desairada, Polenvsky anunció que impugnaría la negativa de su partido a registrarla como aspirante ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, alegando violaciones a su derecho político de votar y ser votada, denuncia que presentó formalmente el pasado 20 de junio en las instalaciones del tribunal.

El juicio interpuesto por Yeidckol contra el proceso interno de Morena se suma a los que iniciaron también los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez y Salomón Chertorivski, quienes cuestionaron las violaciones legales y constitucionales en que incurrió el partido gobernante al adelantarse a los tiempos de precampaña marcados por la ley. Y la cercanía de Polenvsky con Marcelo, a quien ha promovido constantemente en sus redes sociales con mensajes abiertos de apoyo a su candidatura, además de los vínculos y amistad del excanciller con Dante Delgado, dirigente de MC, hacen que los contrincantes de Ebrard hablen también de un “Plan B legal para reventar el proceso interno de Morena” a través de posibles fallos adversos de los magistrados electorales por violaciones estatutarias o constitucionales.

¿Pero qué dicen a todo eso en el equipo de Marcelo Ebrard? Sus colaboradores cercanos aseguran que él “está jugando limpio y respetando los acuerdos con eventos sencillos, nada ostentosos y de contacto directo con la gente”, pero también advierten que si los otros contendientes no juegan limpio y siguen gastando en su proselitismo muchos más recursos de los 5 millones autorizados por el partido, se pondría en riesgo la validez del proceso.

Por eso en el proceso morenista que apenas comienza y al que le faltan todavía dos meses de campañas internas, las tensiones entre los aspirantes o corcholatas irán subiendo cada vez más de todo y, amén del resultado que se definirá el próximo 6 de septiembre, la otra gran incógnita sigue siendo cuál será el proceder del excanciller si los números de la encuesta no le favorecen. ¿Terminará rompiendo con Morena y con la 4T de López Obrador para subirse a la candidatura con Movimiento Ciudadano o validará el triunfo de cualquier otra corcholata a cambio de negociar posiciones para él y para su grupo?

NOTAS INDISCRETAS…

Mientras el nuevo secretario del Trabajo, Marat Bolaños, afirma en sus redes sociales que “la política laboral del presidente López Obrador ha alcanzado niveles históricos” y que en este gobierno “las decisiones siempre se toman en favor de los trabajadores”, en Coahuila, obreros de Altos Hornos de México cumplen hoy tres días de una protesta y bloqueo a los accesos a la planta coquizadora en Monclova, denunciando que tienen ocho semanas que no les pagan su sueldo y que el gobierno federal, que inició un proceso de venta fallido de esa empresa privada, propiedad del empresario Alonso Ancira, ha dejado abandonados a los trabajadores. El paro laboral se agrava sin que ninguna autoridad federal intervenga porque ayer martes con el segundo día de mantener bloqueados los accesos a la planta se puso riesgo un equipo "vital" para la acerera, ya que al no poder ingresar las pipas de gas que alimentan el horno, éste ha comenzado a perder calor y se prevé su colapso, porque para encenderlo nuevamente se lleva un proceso de unos seis meses. El conflicto de AHMSA comenzó cuando el gobierno acusó al empresario Alonso Ancira de la venta fraudulenta a Pemex de la planta de agronitrogenados, lo que motivo la detención, extradición y encarcelamiento del empresario salinista en 2019. A partir de ese momento el presidente López Obrador intentó que otros empresarios compraran la mayor acerera mexicana y se la ofreció al Grupo Villacero del regiomontano Julio Villarreal. El grupo regiomontano hizo una oferta y Alonso Ancira, como parte de su negociación con el gobierno para obtener una fianza y seguir su proceso en libertad, le cedió el control a Villarreal, pero al final, el empresario regiomontano nunca pudo concretar el trato para convertirse en el accionista mayoritario y terminó perdiendo 350 millones de dólares en créditos, cuando un juez federal decretó la quiebra de AHMSA hace cuatro meses, cuando comenzó el viacrucis para los trabajadores. Ayer, ante el riesgo del colapso de los hornos que ya están al 5% de su capacidad, incluso hubo empresarios como Alfonso Romo que pidieron la intervención federal para evitar que colapse la planta coquizadora y para apoyar a los trabajadores con el pago de su sueldo, pero ninguna autoridad federal se quiso a hacer cargo del asunto. Así que, mucha historia y mucho discurso, pero hasta hoy los trabajadores de AHMSA siguen en paro, sin sus sueldos de ocho meses, mientras Alonso Ancira vive de lo más cómodo y tranquilo en San Antonio, Texas. ¿Esa es la transformación histórica de la vida laboral que presume el joven secretario Marat Bolaños?...Hablando de pleitos mercantiles, el conflicto entre el banco Actinver que preside Héctor Madero y el empresario Rafael Zaga Tawil sigue sin resolverse. El pasado 14 de junio el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México falló, nuevamente, en contra de Actinver dejando en firme la condena para pagarle a Zaga Tawil la jugosa indemnización de mil cien millones de pesos debido a su irresponsabilidad como fiduciario. Pero el banco de Héctor Madero, que no parece dispuesto a pagar, contrató los servicios del polémico exministro de la SJCN, Eduardo Medina Mora, para defenderse y, aprovechando el colmillo y las palancas del defenestrado integrante de la Corte, utiliza tácticas intimidatorias contra los magistrados del Tribunal Colegiado en cuestión, como la amenaza de presentar una denuncia penal en su contra. Además, está tratando de hacer hasta lo imposible para evitar que se resuelva el asunto hoy mismo, como está previsto según las listas públicas del Tribunal, y pare ello presentaron impedimentos en contra de la magistrada Sofía Verónica Ávalos y el magistrado Francisco Mota Cienfuegos, cuestionando su imparcialidad. Lo curioso es que Actinver no presentó esos impedimentos antes del 14 de junio, cuando todavía creían que el Tribunal les daría la razón. Esto sin contar la presión a la que se han visto sometidos los magistrados por parte de los lobistas del banco propiedad del señor Madero. Veremos en que termina esta guerra mercantil y de argucias legales…Xóchitl Gálvez lanzó ayer un video en redes sociales en el que confirma que buscará registrarse como aspirante presidencial del Frente Amplio por México, y dijo tener el apoyo “de miles de mexicanos” que le pidieron inscribirse. La hidalguense, a quien el presidente López Obrador se negó a encarar en su mañanera para darle su derecho de réplica y le cerró las puertas del Palacio Nacional, asegura que a ella no la podrá acusar el presidente de ser “fifí” porque su orígen humilde e indígena, además de su historia personal de esfuerzo para salir adelante, la aleja de las supuestas élites a las que el presidente atribuye la definición de la candidatura presidencial de la alianza opositora. Así es que Xóchitl va con todo y veremos si el presidente López Obrdor, que ofreció que hoy o mañana revelará el nombre de quien será el candidato del nuevo frente opositor, menciona a Xóchitl o a otro de los aspirantes. Por lo pronto, parece que al mandatario que se cree invencible, ya le empezó a preocupar las definiciones que tomen sus opositores, porque lleva varios días hablando de ellos y de su proceso interno que arranca el próximo lunes 3 de julio con el registro de los aspirantes….Los dados mandan Serpiente Doble. Descendemos.