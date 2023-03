Lázaro, ¿resucitará en la CDMX?

La renuncia de Lázaro Cárdenas a la Coordinación de Asesores del presidente López Obrador desató todo tipo de lecturas e interpretaciones: desde las que dicen que el nieto del general se va dolido por los cuestionamientos injustos del Presidente a su padre Cuauhtémoc Cárdenas y que --tras haber entregado su dimisión hace un mes-- hacía más de una semana que ya no se presentaba a su oficina de Palacio Nacional, hasta las que afirman que no hay “ningún distanciamiento” entre Cárdenas y el Presidente, que Lazarito sigue en la 4T y asistirá mañana al mitin por el Aniversario de la Expropiación y que su salida del staff presidencial obedece a que será postulado como candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX.



Según la segunda versión, la que habla de un “movimiento estratégico del Presidente”, Cárdenas Batel estaría siguiendo una instrucción para empezar a habilitarlo como aspirante a la candidatura morenista a Jefe de Gobierno, luego de que al Presidente no le creciera ninguna de sus cartas favoritas al Palacio del Ayuntamiento, especialmente Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, y Ariadna Montiel, la de Bienestar, las cuales aparecen en los lugares más bajos de las encuestas serias, mientras que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital puntea en casi todos los sondeos, aún sin ser del agrado del Presidente, por más que sí lo sea de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.



En esa lógica, Lázaro se iría, tal y como lo anunció el Presidente por unos meses a la CELAC, bajo el cobijo del presidente brasileño, Luis Inacio Lula Da Silva, y volvería después de las elecciones de junio próximo en el Edomex y Coahuila para comenzar un recorrido intenso por la Ciudad de México, en busca de posicionarse como un precandidato fuerte a suceder a Sheinbaum, con todo el apoyo y el respaldo de su exjefe desde Palacio Nacional. Cárdenas Batel, a quien el Presidente se refirió ayer como parte del “relevo generacional” en su movimiento, seguiría así los pasos de su padre, Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue el primer jefe de Gobierno electo por voto directo de los capitalinos en la Ciudad de México.



Hasta ahí la versión que confirman fuentes de Palacio, cercanas al excoordinador de Asesores del Presidente, las cuales insisten en que “no hay ningún distanciamiento”, que Lázaro Cárdenas segundo estará acompañando hoy al Presidente en su megaconcentración en el Zócalo y sostienen también que, aunque el plan de López Obrador es promover al nieto del general para la CDMX, en una de esas Lazarito se convierte también en un segundo “plan B” (el primero es Adán Augusto), resucita y comienza a andar también para la sucesión presidencial del 2024 en un escenario complicado para el Presidente.



La otra versión, que comentan otras fuentes distintas del gobierno, aseguran que la decisión del coordinador de Asesores de la Presidencia, de renunciar a su cargo, se habría tomado hace poco más de un mes, cuando el mismo Lázaro se lo anunció al Presidente y que los motivos para separarse tuvieron que ver con dos cosas: la primera, el maltrato y las descalificaciones que López Obrador hizo a Cuauhtémoc Cárdenas, luego de que se conociera de su participación en el grupo plural y multidisciplinario de “México Colectivo”, del que el excandidato presidencial formó parte desde sus orígenes y del que se bajó intempestivamente y sin avisar a los otros convocantes, el fin de semana previo a la presentación pública de esa iniciativa y plataforma ciudadana que propone un modelo de país alterno y distinto al de la 4T.



Quienes sostienen tal versión aseguran que Lázaro dejó de acudir físicamente a su oficina en Palacio desde hace por lo menos 10 días, en espera de que el Presidente aceptara e hiciera pública su renuncia. En este último lapso, dicen, ya no se veía al coordinador de asesores acompañar cada mañana a López Obrador en su trayecto entre el salón donde se llevan a cabo las reuniones diarias con el gabinete de seguridad, y el Salón de la Tesorería, en donde tienen lugar las conferencias mañaneras del Presidente. Era común ver a Lázaro caminando al lado del Presidente en una parte de ese tramo para tratarle y comentarle asuntos relativos a la coordinación que ocupaba.



Y hay un dato que llama la atención y que conectaría las dos versiones sobre la salida del nieto del presidente Cárdenas: Lázaro habría tenido acercamientos con el líder de MC, Dante Delgado, quien le habría ofrecido la candidatura de su partido a la Presidencia de la República. Al enterarse de esos acercamientos y de su decisión de renunciar, López Obrador habría convencido a Cárdenas Batel para que se quedara en su movimiento y le habría ofrecido ser candidato al gobierno de la CDMX, de acuerdo con las fuentes que comparten esa información.



Un hecho clave para saber cuáles fueron las razones y el contexto en el que se dio la salida de Lázaro Cárdenas Batel de Palacio Nacional será la presencia o la ausencia del ya ex Coordinador de Asesores en el evento de hoy en el Zócalo. De cualquier modo, queda claro que, ya sea que se mantenga la alianza del cardenismo con López Obrador o que haya un distanciamiento, el nombre del nieto del general, el mismo que es homónimo de calles, avenidas, refinerías, colonias, puentes, escuelas, unidades habitacionales y aeropuertos a lo largo y ancho de toda la República, aparecerá en las boletas electorales del 2024; sólo falta saber si en la elección federal o en una local. No falta mucho para que lo veamos.



NOTAS INDISCRETAS…

Con un optimismo generalizado y compartido, banqueros y autoridades federales disiparon los nubarrones y amenazas de tormenta en la 86 Convención Nacional Bancaria en la que los hombres del dinero, que muy difícilmente se enfrentarán al poder político y presidencial, se alinearon con la versión oficial de que “México no enfrenta ningún riesgo de contagio” de la crisis bancaria internacional por la quiebra y rescate de bancos en Estados Unidos y Europa, por lo que los ahorradores e inversionistas mexicanos, dijeron tanto la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, como el furtivo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pueden estar tranquilos y confiados en la seguridad de sus ahorros e inversiones y en la solidez de las instituciones bancarias nacionales. Fue tan terso el ambiente en la cumbre de los banqueros, que incluso en los encuentros privados entre los directivos de los principales bancos y el titular de Hacienda, se aclaró que hubo una “mala comunicación y equivocada interpretación” del decreto hacendario que ordenaba a las dependencias federales la cancelación y retiro de cuentas del gobierno en los bancos comerciales. No se trata, les explicó Ramírez de la O a los banqueros, de cancelar las cuentas corrientes y vigentes, sino de cerrar y cancelar cuentas que se han quedado rezagadas y sin movimiento durante muchos años o cuya apertura obedeció a programas, obras o partidas ya desaparecidas en la administración pública. Más que cancelación general, lo que se pidió a las dependencias del sector federal fue una “limpieza, reordenamiento y actualización de las cuentas ya inoperantes de la administración pública”. Lo dicho, cuando se trata de dinero, no hay borracho que coma lumbre, y eso aplica tanto para el gobierno como para los banqueros que al final, como las parejas disparejas, no se soportan, pero se necesitan y por lo mismo se toleran…Los dados mandan Doble Escalera. Buena semana.