Las disculpas de Alito y las rupturas que vienen

El miércoles de la semana pasada por la noche, en una encerrona privada, los dirigentes nacionales de la Alianza Va por México se reunieron para hablar y aclarar paradas sobre lo que el PAN y el PRD reclaman como “traición” del PRI a los acuerdos de su coalición. Marko Cortés, Jesús Zambrano y, en el banquillo de los acusados, Alejandro Moreno, dialogaron por casi dos horas sin llegar a ningún acuerdo que pusiera fin al impasse en que se encuentra la coalición opositora.



Ese mismo 7 de septiembre, por la mañana, las dirigencias del panismo y el perredismo habían declarado “en suspensión temporal” a la Alianza, mientras que el líder priista había dicho que no retiraría la iniciativa constitucional que prolonga la permanencia del Ejército mexicano en las calles en labores de seguridad civil, de tal manera que al encuentro nocturno llegaron entrampados y cada quien en una posición encontrada. Marko y Jesús le pedían a Alito Moreno una “explicación coherente” de por qué su bancada presentó una iniciativa que abona a la militarización de la seguridad sin consultarlos y cuando habían acordado, apenas al arranque de este periodo legislativo, una “moratoria de reformas constitucionales” en temas que favorecieran al gobierno de la 4T.



Alejandro Moreno se defendía con sus mismos argumentos públicos de que la iniciativa de cambio al transitorio del artículo 5 constitucional no era para favorecer al gobierno de López Obrador y les decía que “nosotros estamos con el pueblo” y que la Alianza Va por México podía continuar sin problema si ellos entendían que era un derecho del PRI y de sus diputados proponer sus propias iniciativas. La explicación del dirigente priista no convencía a sus pares del PAN y PRD que insistían en que les dijera si pactó o negoció algo con el gobierno federal y con Morena.



La respuesta de Alito empezó a ser reiterativa y según fuentes directas que conocieron de ese encuentro, el priista empezó a decirles a Cortés y a Zambrano: “Por eso, ya discúlpenme y seguimos con todo con la Alianza para las elecciones de 2023”. “¿Cómo que te disculpemos?, con eso no basta para volver a confiar en ti y en tu palabra”, le dijo uno de los dos dirigentes opositores. “En serio se los pido, ¿me van a disculpar o no?, yo estoy puesto para que continuemos con la Alianza Va por México si ustedes me disculpan y le damos para adelante”, les insistía Alito Moreno.



Al final, la reunión terminó sin ningún entendimiento, ni Marko ni Jesús aceptaron las “disculpas” de Moreno Cárdenas como una explicación convincente, sobre todo porque nunca quiso comprometerse a retirar su iniciativa o a votarla en contra, como se lo pedían sus dos aliados. Cuando salieron de esa encerrona ya entrada la noche, la situación no había variado ni un milímetro y la continuación de la Alianza opositora pendía de un hilo sostenido en la votación que tengan las bancadas del PRI en San Lázaro y en el Senado de la República, donde se definirá si se mantiene o no la coalición Va por México.



Hoy en la Cámara de Diputados se procesa en comisiones legislativas el dictamen de la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre y mañana miércoles sería llevado al pleno, en donde todo indica, Morena y el PRI (también conocidos como el PRI-Mor) aprobarán juntos la reforma constitucional que será enviada al Senado para su discusión y aprobación. Y ahí, según han acordado el PAN y el PRD, los senadores del PRI tendrían la última palabra: si votan en contra de la reforma priista y esta no alcanza mayoría calificada y es rechazada, la Alianza Va por México podría revivirse con una negociación con los priistas que no son afines a Alito para tratar de armar una coalición para el Estado de México y sus elecciones de gobernador en 2023.



El problema es que, aunque Marko Cortés y Jesús Zambrano ya no quieran dialogar con Alito Moreno, porque ya le perdieron la confianza, si deciden reavivar la Alianza para el Estado de México y Coahuila, es cierto que podrían negociar con los gobernadores Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme o incluso con los senadores que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, pero eventualmente, si la coalición electoral se registra, quien tendrá que firmar el documento que se presenta al INE para registrar la unión de partidos, sería forzosamente el presidente del CEN del PRI que es el único facultado, por los estatutos internos y por la ley electoral, para autorizar una coalición electoral con otras fuerzas políticas.



Ayer la Comisión Permanente del PAN validó la posición del CEN de su partido y del dirigente Marko Cortés para mantener “en pausa” a la Alianza Va por México, hasta en tanto se defina la votación de la reforma al Quinto constitucional en las dos cámaras del Congreso.



Pero el inconveniente mayor es que, según afirman fuentes de Morena en San Lázaro, la reforma al Quinto Constitucional no sería el único tema de la negociación que, según los morenistas, sí ocurrió entre el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Según la versión que nos dan de la bancada oficialista, Alito y Moreira buscaron al coordinador Ignacio Mier para ofrecer un pacto, pero el poblano los derivó directamente con el titular de Segob.



Y los acuerdos que se hicieron en Bucareli no sólo incluyen la propuesta de extender la presencia del Ejército en las calles, sino también otras reformas constitucionales del presidente López Obrador, incluida la del INE. A cambio, los dos dirigentes priistas recibirían una constancia de “cierre de expedientes” federales que tienen ambos por denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por un presunto desvío de recursos, en el caso del coahuilense, y en el caso de Alito le darían “carpetazo” a una investigación por el delito de lavado de dinero que interpuso en su contra Layda Sansores ante la FGR.



Veremos, pues, en los próximos días, qué tanto se puede salvar la Alianza va Por México, en la que está muy interesado el gobernador Alfredo del Mazo, que impulsa un entendimiento entre el PRI, PAN y PRD porque sabe que sin alianza opositora la permanencia del PRI en el poder en la entidad mexiquense peligra seriamente.



NOTAS INDISCRETAS… A propósito del gobernador Del Mazo, ayer en el Palacio de Gobierno de Toluca dio su quinto (y penúltimo) Informe de Gobierno que se volvió, al mismo tiempo pasarela de presidenciables y banderazo de salida para la sucesión estatal y la definición de quién será la candidata del PRI al gobierno mexiquense en el 2023. Por un lado, Del Mazo, con la marcada cortesía política que le caracteriza, reunió en su informe al secretario de Gobernación, Adán Augusto, quien iba con la representación presidencial; a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, invitada personal suya; y el senador Ricardo Monreal, también invitado al evento. Para los tres tuvo el gobernador palabras de agradecimiento y saludos efusivos. De Adán Augusto dijo en su mensaje que siempre ha sido un buen interlocutor con el presidente para los asuntos de su estado; de Monreal lo ensalzó como el negociador y facilitador de acuerdos en el Senado; pero cuando se trató de Claudia Sheinbaum, con quien su gobierno tiene que coordinarse para la atención de temas metropolitanos en el Valle de México, Alfredo del Mazo no escatimó en elogios y reconocimientos a su trabajo: “Agradezco que nos acompañe la doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hemos trabajado de manera muy estrecha. Sea usted bienvenida al Estado de México”, fue el primer saludo a la gobernante capitalina a la que después volvería a mencionar en su discurso por el tema del agua y un proyecto para rehabilitar presas y lagunas como la de Tláhuac y Xico, con una inversión de 19 mmdp y que permitirá aumentar de 63 a 74 metros cúbicos por segundo para los habitantes del Valle de México: “Este importante proyecto ha sido posible gracias al empuje decidido de la Jefa de Gobierno. Quiero reconocer que esta iniciativa desde su origen, su desarrollo y su implementación, ha sido liderado, personalmente, por la doctora Claudia Sheinbaum. Las acciones conjuntas para responder a una agenda tan amplia y compleja como la del Valle de México, nos han permitido estrechar la coordinación metropolitana a niveles sin precedentes. Por su impulso para encontrar soluciones a nuestros retos conjuntos, por su disposición a trabajar con visión metropolitana, por su voluntad para mantener una colaboración permanente y por su compromiso con las familias del Valle de México, nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, muchas gracias”, dijo el gobernador priista en un elogio que provocó aplausos de los asistentes y un agradecimiento, con el mano en el pecho y una inclinación de cabeza, de la Jefa de Gobierno que lucía, para la ocasión un abrigo de color rojo encendido, casi del rojo priista. ¿Será que el gobernador Alfredo del Mazo ya eligió también a su corcholata favorita para el 2024? Es pregunta… Ahí mismo, en los pasillos del Palacio de Gobierno de Toluca se vio a la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, que acudía al informe como integrante del gabinete delmacista, pero a la que muchos políticos, de todos los partidos, se le acercaban y la saludaban, mientras la prensa la seguía en cada movimiento. Y es que ayer, para los mexiquenses, el quinto informe del gobernador Del Mazo se convirtió en el banderazo de salida para definir a la candidata del PRI al gobierno mexiquense, cuyo nombre, dicen, se conocerá en las próximas semanas, antes de que concluya el mes. Y tanto reflector y tanta atención para Alejandra del Moral, que lucía sonriente y segura, hicieron que prácticamente ya se le viera como la próxima candidata a gobernadora. Sólo quedan dos dudas: si la otra aspirante, la senadora Ana Lilia Herrera, aceptará la derrota y negociará, si no es que ya lo hizo; y la segunda duda, si la joven Del Moral será candidata sólo del PRI o de la Alianza Va por México… Para tratar de revertir los efectos del rezago educativo en niños de primaria, provocado por la pandemia de Covid y las clases a distancia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y El Colegio de México (Colmex) firmaron ayer un convenio para que maestros de 1°, 2° y 3° de primaria puedan tomar un curso virtual denominado “Los retos de la alfabetización inicial”, con el que podrán evaluar a sus alumnos por medio de la lengua oral y escrita para enfrentar y diagnosticar qué tanto rezago académico y educativo tienen en esas materias a raíz de la pandemia y de las deficiencias en la enseñanza durante ese periodo. El curso fue diseñado por los especialistas del Colmex y será subido y difundido en la Plataforma virtual del SNTE y en él se propone una metodología, producto de años de investigación, para facilitar el proceso de aprendizaje de lectura y escritura en los primeros grados de la educación básica, y mejorar el desempeño académico de los niños en diferentes áreas del conocimiento. A través de ese curso, los maestros de primaria baja contarán con herramientas de diagnóstico, materiales didácticos y estrategias de intervención educativa para diagnosticar y ayudar a sus alumnos a superar el rezago académico. “En México a los problemas educativos no resueltos y que al paso de los años se fueron acumulando, se sumaron las repercusiones de la pandemia. Y los tiempos críticos requieren decisiones innovadoras, voluntad de cooperación y solidaridad, cuyo único límite sea el marco del derecho y los recursos disponibles. Estamos a tiempo de revertir esta situación crítica en nuestro sistema educativo, de articular y sumar esfuerzo desde las autoridades federales y estatales, la sociedad, las organizaciones sociales como el SNTE, y las instituciones académicas como el Colegio de México, para resolver los déficits educativos que la pandemia puso al descubierto”, dijo en el evento donde se firmó el convenio el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, quien estuvo acompañado de la presidenta del Comex, Silvia Elena Giorguli Saucedo. ¿Será que entre el SNTE y el Colmex pueden empezar a diagnosticar el rezago educativo que la SEP nunca quiso medir ni mucho menos resolver por darle prioridad a sus nuevos contenidos ideológicos en la educación?... Se baten los dados. Cayó otra Serpiente. Descendemos.

