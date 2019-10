La “trifecta perfecta” de García Cabeza de Vaca

“Las mujeres en Tamaulipas daremos la sorpresa”, reza un enorme espectacular en las calles de Ciudad Victoria y en las de otras ciudades del estado. Junto a esa leyenda aparece una foto en grande con la imagen de Mariana Gómez Leal, la esposa del gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca. Al mismo tiempo, en las redes sociales del panismo se reproduce profusamente la imagen de la señora que “quiere dar la sorpresa”, y cuya promoción de su imagen personal forma parte del proyecto político de su esposo rumbo a la sucesión de su gubernatura en el año 2022.

Y es que Cabeza de Vaca no sólo busca emular los pasos del fallecido Rafael Moreno Valle y postular a su esposa para un cargo de elección que, no se descarta pudiera ser la candidatura a gobernadora, sino que además tiene otras dos apuestas con las que el mandatario panista busca tener en sus manos el control total de su sucesión: por un lado su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, que sería su otra carta para la gubernatura por el PAN, y por el otro su cuñado, José Ramón Gómez Leal, quien es actualmente superdelegado de programas federales en Tamaulipas y podría ser un prospecto de candidato a gobernador para Morena.

Es decir, que el gobernador de Tamaulipas no tiene una, sino tres apuestas familiares, y no está pensando sólo en controlar la decisión de la candidatura del PAN en 2022, ya sea con su esposa y su hermano (ella podría como plan B ir de candidata al Senado si no da para la gubernatura) sino que también busca influir en la postulación de Morena, con su cuñado el superdelegado estatal de la 4T. Así Cabeza de Vaca prepararía la apuesta perfecta para los comicios estatales dentro de año y medio, porque con cualquiera de los tres ganaría él; es lo que en las carreras de caballos se conoce como la “Trifecta”, en la que el jugador apuesta no sólo al ganador sino a los tres primeros lugares.

Con todo, su verdadera apuesta es hacer ganar a Acción Nacional y mantener para su partido el gobierno de Tamaulipas y dejar ya sea a su hermano o a su esposa. Sería una sucesión dinástica por vía de consanguinidad o por afinidad matrimonial, algo que para él sería clave si decidiera ir, una vez definida su sucesión, por la otra gran apuesta que tiene en mente Francisco García Cabeza de Vaca: la candidatura presidencial de PAN en 2024.

En todo este plan político-familiar del mandatario de Tamaulipas, en el que la campaña de posicionamiento de su esposa ya está en marcha y su hermano el senador hace constante presencia y proselitismo en el estado, sólo hay un pequeño problema: el cuñado del gobernador, el superdelegado de Programas Federales en el estado, José Ramón Gómez Leal, ha sido denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por utilizar a los “Servidores de la Nación”, la estructura operativa de los programas sociales de la 4T, para hacer proselitismo en favor de su candidatura a gobernador y también en favor de la campaña de Bertha Luján a la dirigencia nacional de Morena.

La denuncia recibida por la Función Pública el 11 de septiembre pasado, de la cual esta columna tiene una copia, y que se encuentra bajo investigación en la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval, es en contra de José Ramón Gómez Leal, delegado de programas federales en Tamaulipas y Julio César Hernández Medina, delegado regional en la región 007 de Soto la Marina. La denunciante es Irene Sánchez Zúñiga, servidora de la Nación del gobierno de López Obrador en esa misma región.

Ella misma narra en su denuncia que el pasado 31 de julio, a las 11 de la mañana, acudió al CADER ubicado en ese municipio junto con sus compañeros Rodolfo García del Angel y Gildardo Sobrevilla Castillo, también “servidores de la Nación”, convocados por el delegado regional, Julio César Hernández, para una capacitación sobre los programas federales “la escuela es nuestra” y el operativo de becas. Al término de esa reunión, sigue, “se nos acerca el C. Julio César Hernández, quien sigilosamente nos manifestó que deseaba platicar con nosotros tres en privado”. Y como sabían que se acusaba al delegado en esa región de irregularidades, decidió grabar la conversación con su teléfono móvil.

“Estábamos tratando temas relacionados con nuestro trabajo cuando de pronto el referido funcionario nos invitó abiertamente a ser parte de un gran proyecto sobre lo que viene en lo político, en favor del C. José Ramón Gómez Leal, al que se refería como ‘JR’, ya que de esa forma es conocido publica y políticamente, aduciendo que a su decir vienen batallas como las campañas a gobernador y alcaldías en el estado y renovación de los comités internos del partido, por lo que están trabajando y articulando para ‘JR’ porque existen otros candidatos, pero que su línea es ‘JR’ por lo que nos pidió el apoyo para beneficiar a José Ramón Leal para conseguir su candidatura a gobernador por el partido Morena”, afirma la denunciante , quien pide a la secretaria Sandoval sancionar el uso de recursos públicos para el proselitismo de José Ramón Gómez Leal.

Así que veremos si al gobernador de Tamaulipas le avanza bien su “Trifecta” en la carrera rumbo al 2022 con su esposa, hermano y cuñado, o si en el año y medio que falta no se le cae algún jinete o se le cansa algún caballo. Por lo pronto, Cabeza de Vaca juega de dueño del hipódromo, de entrenador y hasta de jinete de su propia sucesión.



NOTAS INDISCRETAS…

De nueva cuenta hubo violencia en las Asambleas distritales de Morena en Colima y el Estado de México, al grado que tuvieron que suspenderse 15 de las reuniones en municipios mexiquenses como Ecatepec, Zumpango, Los Reyes La Paz y Netzahualcóyotl. Ayer mismo, a pesar de que ganó abrumadoramente su elección como consejera nacional, Yeidckol Polevnsky insistió en que debe cancelarse el proceso interno porque no hay garantías de legalidad ni el padrón es confiable. “Aunque ganara con 1 millón de votos pediría cancelar este proceso que ya está judicializado porque muchos han impugnado el padrón y será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que tenga que pronunciarse sobre la validez de la Asamblea Nacional del 22 y 23 de noviembre”, dijo Polevnsky quien volvió a pronunciarse por el método de las encuestas para elegir al nuevo dirigente de Morena. ¿Hasta dónde van a estirar la liga los morenistas con un proceso ya descalificado por tres de los aspirantes y cuestionado también por el presidente López Obrador?...Los dados mandan Escalera doble. La semana promete.