La quinta “Transformación” de Beatriz

El miércoles pasado, lo que comenzó como un rumor en las redes sociales, se volvió después tendencia al conocerse que el esposa del ex presidente López Obrador, la doctora en teoría literaria, Beatriz Gutiérrez Müller, acudió a la embajada Nacional de España en México para iniciar una solicitud de nacionalidad española. Sin que se conozcan mayores detalles de su solicitud, se conoció que la ex no primera dama fue vista en la sede diplomática a las 10:30 de la mañana, según confirmaron a este columnista fuentes internas de la embajada.

La Ley de Memoria Histórica de España permite que los extranjeros que tengan ascendencia directa de ciudadanos españoles emigrados a otros países, puedan tramitar en las embajadas y servicios consulares del país ibérico sus solicitudes para ser candidatos a la ciudadanía española y europea, a partir de que demuestren el vínculo consanguíneo con españoles en su familia. Esa sería la modalidad sobre la cual Gutiérrez Müller presentó dicha solicitud de nacionalidad, tal y como lo han hecho antes muchos mexicanos que tienen entre sus ancestros a españoles emigrados.

Y aunque la Embajada de España no confirmó, pero tampoco desmintió dicha solicitud, la presencia de la esposa de López Obrador en esa sede diplomática desató toda clase de reacciones y comentarios cuestionando duramente que Beatriz, que fue una de las impulsoras de la carta que tensó y distanció la relación política entre México y España, aquella donde su esposo el presidente solicitó en 2019 que la Corona Española ofreciera disculpas públicas por los abusos, exterminios y violaciones cometidas por los conquistadores españoles en contra de los pueblos originarios del México prehispánico, esté ahora buscando ser ciudadana de la nación ibérica.

Incluso, no faltaron los usuarios de redes sociales que publicaran que para obtener la ciudadanía o nacionalidad española, uno de los requisitos que debe cumplir cualquier solicitante es que debe jurar o prometer lealtad al Rey y obediencia a la Constitución y las leyes españolas. Ese juramento es un requisito obligatorio, especialmente para quienes obtengan su nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica, se realiza ante un funcionario del Registro Civil o ante un Notario Público y simboliza la integración plena del nuevo ciudadano a la sociedad española, reconociendo sus derechos y asumiendo sus deberes.

Sería sin duda interesante conocer las razones por las que Gutiérrez Müller acudió a presentar dicha solicitud y si eso significa que ya no piensa lo mismo que decía en aquel video que grabó junto con López Obrador en las ruinas de Comalcalco, el 25 de marzo de 2019, donde ella junto al entonces presidente anunciaron el envío de sendas cartas a los Reyes de España y al Papa Francisco para solicitarles disculpas por las atrocidades cometidas durante la Conquista.

“Envié ya una carta al Rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y que se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones, a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz… es el tiempo de decir vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón”, decía en ese video el entonces presidente, mientras su esposa asentía y validaba una acción en la que ella fue parte activa y fundamental.

¿Cambió su forma de ver la historia doña Beatriz y ahora ya no cree necesarias las disculpas y el perdón que el Rey de España se negó tajantemente a emitir, aduciendo que se había roto la confidencialidad de conversaciones diplomáticas que se sostenían con el presidente de México y se hizo pública una carta que presionaba al Estado español?

O bien, tal vez Gutiérrez Müller está buscando una opción para alejarse de México ahora que, aunque no hablan de una separación oficial, en los hechos ella y su esposo se han separado físicamente y cada quien lleva su vida aparte. En cualquier caso, es más que notable y cuestionable el viraje de 180 grados en la congruencia de lo que pregonaba Beatriz cuando vivía en Palacio Nacional, con su tesis de maestría precisamente sobre la Conquista de México, y lo que ahora busca con su solicitud ante el gobierno español en un trámite en el que tendría que jurar lealtad al Rey de España, el mismo que se negó a pedir perdón por ese proceso histórico.

Habrá que ver si avanza el trámite y si la Embajada de España en México, conforme a sus leyes, le otorga la ciudadanía a Gutiérrez Müller que, en una de esas, acaba como los expresidentes a los que tanto criticaba su marido y que han terminado viviendo en Madrid y solicitando, también ellos, la ciudadanía española, tal como lo hicieron Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. En su caso la nacionalidad española la utilizaron como una especie de "salvavidas", para poner tierra de por medio y alejarse de cualquier riesgo o peligro político en su contra en México, ¿será el mismo caso de doña Beatriz?

NOTAS INDISCRETAS…

Cosas muy extrañas están pasando en el IMSS. Luego de que el instituto que dirige Zoé Robledo negara la comisión de algún delito por parte de su delegado en Tamaulipas, José Luis Aranza, quien el pasado 22 de abril fue detenido en Ciudad Victoria, por agentes de la Policía Estatal que reportaron haberle encontrado una arma de fuego y 3 millones de pesos en efectivo que guardaba en un maletín, ahora de pronto el Seguro y su director parecen aceptar que mintieron y que su delegado en la entidad tamaulipeca sí andaba en malos pasos. Porque solo así se entiende el anuncio de ayer en el que Zoé Robledo nombró como encargado del IMSS en Tamaulipas al general brigadier del Ejército, Flavio Alejandro Perea, quien se desempeñaba como coordinador de la seguridad en el organismo médico. Junto con el anuncio de que un militar se hará cargo de la operación del instituto médico en la entidad norteña, también se informó que “el pasado 28 de abril (el IMSS) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la detención realizada el 22 de abril pasado, por parte de policías del Estado, del doctor Jose Luis Aranza, con la finalidad de esclarecer lo sucedido y deslindar las responsabilidades a que haya lugar”, dice el comunicado oficial del Seguro Social. ¿Entonces, sí reconocieron al final que su delegado estaba metido en algo turbio como para cargar arma de fuego y tanto dinero en efectivo? ¿o por qué la denuncia ante la FGR y la sustitución del delegado? La verdad es que tanto enredo y mentiras desde el IMSS se prestan a todo tipo de suspicacias…Y hablando del sospechosismo, ayer el diario The Wall Street Journal reveló, a través de sus corresponsales en México, que la última llamada telefónica entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump, ocurrida el pasado jueves 1 de mayo, no fue ni tan productiva ni exclusivamente de los temas de los que informó la doctora en su mañanera de ese día, donde dijo que solo trataron temas de intercambio comercial y de cómo equilibrar la balanza comercial entre los dos países, y anunció que los secretarios de Hacienda y de Economía de México se reunirían con sus contrapartes estadounidenses del Tesoro y de Comercio para discutir el tema. Pero según el WSJ, esos no fueron los únicos temas que abordaron Trump y Sheinbaum, y el presidente estadounidense habría presionado a la mandataria mexicana para que acepte la intervención directa del Ejército de su país para enfrentar a los cárteles de la droga mexicanos. "Trump presionó para que las fuerzas armadas estadounidenses asumieran un papel protagónico en la lucha contra las bandas de narcotraficantes mexicanas que producen y trafican fentanilo a Estados Unidos", dijeron los corresponsales José de Córdoba y Santiago Pérez, quienes citan fuentes directas del gobierno estadounidense. "Sheinbaum le dijo a Trump que su administración cooperaría en asuntos como el intercambio de inteligencia, pero no aceptaría una presencia militar directa”, dice la nota en la que se añade que funcionarios mexicanos reiteraron que no se consentirá una presencia militar estadounidense debido a la complicada historia de ambos países, que incluye dos invasiones desde 1846. ¿Por qué de eso no informó la Presidenta?...La repentina y sorpresiva salida de Sandra Cuevas de las redes sociales, donde mantenía una intensa actividad, ha despertado toda clase de especulaciones. Y es que las cuentas oficiales de la controvertida ex alcaldesa de Cuauhtémoc, donde solía publicar constantemente videos mostrando sus viajes y su estilo lujoso de vida, ahora aparecen no sólo cerradas sino con la leyenda de “Esta cuenta no existe”, lo que indica que ella las cerró y las desapareció. Su último post en semanas recientes mostraban su largo viaje por los Estados Unidos, donde lo mismo aparecía en Miami modelando ropa de diseñadores, que se dejaba ver en Los Angeles, Nueva York y otras ciudades de la Unión Americana presumiendo siempre una vida de rockstar. Lo que nos dicen es que la súbita desaparición de Sandra Cuevas del mundo digital y al parecer también del mundo real, tiene que ver con algo que publicó recientemente en sus redes sociales Simon Levy, ex subsecretario de Turismo, quien aseguró el pasado 31 de marzo en la red social X que Sandra Cuevas era investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por “incontables operaciones trianguladas y gastos en cuentas del vecino país del norte". Y al parecer esa es la razón por la que Cuevas desapareció, literalmente, de redes sociales, y tampoco se sabe cuál sea hoy su paradero. Y es que según la información de Levy, la investigación estadounidense ha documentado el presunto lavado de dinero de hasta 20 millones de dólares a través de cuentas y gastos que realizó en ese país la política mexicana, a quien vinculan en Washington con el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Será que Cuevas salió también de Estados Unidos y ahora ya no le interesa promover su fascinante vida y viajes en las redes sociales?….Los dados cierran semana con una enorme Escalera. Y se guardan por un viaje programado a partir de hoy y hasta el próximo martes 13 de mayo, cuando volverán a girar y a mandar los designios de la política mexicana. Hasta entonces amables lectores.