La extradición del Menchito

Sigilosamente y cuando aún estaba en curso un amparo a su favor, el gobierno del presidente López Obrador le entregó a Estados Unidos a Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera González “El Mencho”. La entrega se produjo el jueves 20 febrero en la frontera entre Arizona y Sonora, y la seguridad y reserva y discreción con que actuaron las autoridades mexicanas fue por una petición directa desde Washington, desde donde pidieron “acelerar la extradición” ante el retraso que provocaron las demandas y amparos interpuestos por sus abogados.

Rubén Oseguera, quien para los Estados Unidos era “el segundo al mando en el CJNG, también era el segundo en una lista de 11 presuntos integrantes de ese cártel que fueron solicitados en octubre de 2018 por el entonces fiscal general de EU, Jeff Sesions, el jefe de la DEA, Uttam Dillon, y el agente especial de la DEA en el área de Los Angeles, Daniel Comeaux. En el documento de “acusación” emitido conjuntamente por las dos instancias del gobierno estadounidense, se señala que el “CJNG ha emergido como la fuerza más poderosa de los cárteles de la droga en México y es considerado por el Departamento de Justicia una de las 5 organizaciones criminales internacionales más peligrosas”.

Esa lista, en la que se pide la detención de los mencionados con fines de extradición, se envió desde finales de 2018 al gobierno mexicano y la tiene en su poder la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La encabeza Nemesio Oseguera González, seguido de su hijo, Abigael González-Valencia, líder de “Los Cuinis”; Jesús Contreras-Arceo “El Canasto”, Erick Valencia-Salazar “El 85”, todos ellos identificados por el procurador estadounidense y por la DEA como “cabezas” del cártel; la lista la completan “individuos vinculados al CJNG”, entre los que mencionan a Osvaldo de Jesús Miramontes Díaz, Gerardo González-Valencia “El Lalo”, José Valencia González “El Chepa”, Ulises Giovani Mora Tapia “El Yiyo”, Juan Manuel Abouzaid El Bayeh “El Escorpión” y Alfredo Galindo Salazar “El Tucán”.

El interés especial que el gobierno de Donald Trump tiene en “El Menchito” quedó claro al radicarse su asunto directamente a un juzgado federal en Washington, donde el hijo de Nemesio Oseguera será procesado por delitos de “conspiración para distribuir cantidades significativas de narcóticos para su ilegal importación a los Estados Unidos”, además de portar armas de fuego en sus actividades delictivas en el territorio estadounidense.

Hasta ahí el asunto es estrictamente jurídico y forma parte de la relación y los acuerdos de cooperación entre el gobierno de Trump y el de López Obrador. Pero esta historia da un giro político interesante. Un día después de la extradición de Rubén Oseguera y de su traslado directo a Washington, en un chat de abogados encumbrados —del que esta columna posee una captura de pantalla—, uno de los abogados participantes preguntó al resto de sus colegas: “Buenas tardes, ¿algún penalista en Washington que lleve temas de alto impacto? Saludos”, varios de los integrantes le respondieron para darle nombres.

Lo interesante es que ese abogado es Emiliano Robles, quien públicamente se firma como Emilio RGM, y quien es muy cercano al expresidente Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala, con quienes participa para la creación y registro del Partido México Libre. Apenas el domingo pasado Emiliano compartió una foto en su cuenta de twitter en la que aparece él en primer plano y detrás Calderón y Zavala junto con una multitud de personas, y le puso a la selfie el siguiente texo: “Se logró con éxito nuestra Asamblea Nacional Fundacional de @MexLibre_ (la cuenta oficial del partido de los Calderón). Mi admiración a todos los mexicanos y mexicanas que lo hicieron posible. ¡Viva México Libre! Comparto mi tradicional selfie, pero esta, sin duda es histórica”.

¿Será casualidad que el reconocido abogado de la Libre de Derecho y promotor del partido México Libre estuviera buscando un abogado penalista en Washington para “temas de alto impacto”, un día después de la entrega de “El Menchito” al gobierno de Estados Unidos? Ahí dejamos la pregunta. Por lo pronto, la relación entre Emiliano Robles y el expresidente y su esposa es tan cercana que el abogado es uno de los encargados de organizar y articular la logística para las asambleas y eventos fundacionales de México Libre, además de asesorar en la parte legal.

NOTAS INDISCRETAS

Carla Humprey, exconsejera del IEDF, se recusó ayer a la propuesta de la CNDH para que formara parte del “Comité Técnico” que se encargará de analizar y seleccionar la lista final de los cuatro candidatos a consejeros electorales del INE, porque dijo estar interesada en participar ella misma como aspirante a una consejería electoral. Se ve claramente que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, hizo tan mal las cosas en este asunto, que no sólo fue la última institución en presentar a sus candidatos para el Comité, sino que además lo hizo con una candidata que no tenía interés alguno en participar en esa posición porque ella tiene otras aspiraciones. El interés de Humprey como experta en temas electorales no es nuevo y desde hace algunas semanas ella se está moviendo para buscar ser consejera del INE y lo hace además con el apoyo de importantes personajes del gobierno de la 4T. Al menos en la otra propuesta, la del académico John Ackerman, entusiasta promotor y defensor de la 4T y del lopezobradorismo, además de esposo de la secretaria de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, Rosario Piedra no le falló. La única duda sería si ella eligió a Ackerman, a quien ayer ya cuestionaban en las redes sociales por su parcialidad y militancia, o si le sugirieron el nombre desde ya saben dónde o ya saben quién…Ayer mientras desde la mañanera el presidente López Obrador tiraba “línea” y decía que la legalización de la marihuana que ya discuten en el Congreso sería sólo “para fines médicos, no lúdicos”, en el Senado de la República se llevaba a cabo una mesa para escuchar a diversos expertos en el tema de los distintos usos y aprovechamientos del cáñamo y la cannabis. La senadora Cora Cecilia, del PT y presidenta de la Comisión Asia-Pacífico, convocó a un grupo de especialistas en el foro “Cáñamo: Industria como factor pacificador del desarrollo de México”. Uno de los ponentes, Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Cáñamo, dijo que “durante muchos años la planta del cannabis y sus derivados han vivido en el estigma y han mantenido muy mala reputación, sin embargo, la realidad es que también ofrece muchos beneficios a la sociedad y al Estado mexicano”. Mencionó entre esos usos el medicinal, pasando por fibras textiles y bioplásticos hasta combustibles, cada una de ellas generando nuevos empleos y un potencial mercado de exportación. Según el empresario, la privilegiada ubicación geográfica en México, por su clima, radiación solar y facilidades logísticas , “el país está llamado a convertirse en el líder global de toda esta industria”. ¿Dejarán ir por prejuicios una industria tan rentable para el propio gobierno, para los privados y hasta para los campesinos que podrían sembrar la cannabis en sus tierras?...Los dados mandan Escalera doble. Gran tiro.

[email protected]