La cruzada del ministro presidente

En la recta final de su presidencia en la Corte, el ministro Arturo Zaldívar decidió tomar la causa de las mujeres y la justicia con perspectiva de género como la prioridad de su mandato en los 7 meses que le restan para concluir. Se trata de una “cruzada”, como la definen sus asesores, en la que el jurista se abocará a apoyar los reclamos de justicia de las mujeres mexicanas en dos vertientes: la primera, la revisión, resolución y liberación de cerca de 600 expedientes de mujeres presas injustamente en el penal de Santa Martha Acatitla; y la segunda, con una fuerte campaña jurídica y mediática en contra de los feminicidios, tanto para concientizar a la sociedad de la gravedad de este fenómeno, como para garantizar que los feminicidas sean enjuiciados y sentenciados con celeridad.



Para este último objetivo, el ministro presidente se ha propuesto cimbrar a la sociedad mexicana con la difusión de un documental titulado “El Caníbal de Atizapán”, en el que se cuenta la historia del asesino serial de mujeres, Andrés Mendoza Celis, capturado el 15 de mayo de 2021 en el municipio de Atizapán de Zaragoza, por la denuncia de la desaparición de una mujer, pero al revisar su vivienda en la Colonia Lomas de San Miguel, la policía se encontró no sólo los restos de Reyna “G”, esposa de un comandante de la policía municipal, sino que comenzó a descubrir infinidad de restos óseos de mujeres que estaban enterradas en el patio de “don Andrés” o “el Chino”, a quien su vecinos veían y conocían como “un señor muy tranquilo y amable”.



Producido y transmitido por el Canal Judicial, con la dirección de un director catalán y una escritora mexicana-argentina y basado en una profunda investigación periodística, el documental cuenta la historia no sólo del que ya se considera “el mayor asesino serial en la historia de México”, sino probablemente también el mayor asesino serial de todo el mundo, porque según se narra en la producción, la Fiscalía Mexiquense ha llegado a contabilizar hasta más de 3 mil mujeres que fueron asesinadas por Andrés Mendoza, quien según se cuenta en el documental, habría empezado a matar mujeres en 1991, a raíz de que vio la película “El Silencio de los Inocentes” y decidió volverse un imitador del personaje de ficción “Hannibal Lecter”, interpretado por Anthony Hopkins.



Andrés Filomeno Mendoza Celis, originario de Oaxaca, comenzó a secuestrar y matar mujeres a la edad de los 44 años. Influenciado por el personaje de Hopkins, conocía y seducía a mujeres que le parecían bellas, a veces por su piel, a veces por sus facciones, y tras encerrarlas en su casa por varios días, las terminaba asesinando y comía partes de su cuerpo que cocinaba en su domicilio. A lo largo de 30 años en los que actuó con total impunidad, presentándose ante sus vecinos y la gente como una persona amable, educada y hasta con conexiones políticas con alcaldes de Atizapán, fue perfeccionando su técnica y construyó un sótano de concreto debajo de su vivienda, en donde retenía y torturaba a sus víctimas, para terminar asesinándolas y comiéndoselas.



Parte de lo que se narra en el documental que ayer fue presentado por el ministro presidente de la Corte, es la forma tan impune y normalizada en la que este sujeto, detenido a los 72 años de edad, seducía y luego secuestraba a sus víctimas que eran de diferentes edades, la mayoría de ellas originarias de Atizapán. Según la investigación que se revelará en la producción del Canal Judicial, Andrés llegó a matar hasta 100 mujeres por año sin que nadie, ni sus vecinos, ni su familia, ni sus conocidos y mucho menos las autoridades sospecharan mínimamente de él.



Ese es precisamente el mensaje que busca transmitir el Poder Judicial y la Suprema Corte con esta gran producción documental: la insensibilidad de la sociedad ante los asesinatos brutales de mujeres y el incremento de los feminicidios que en este gobierno ha roto todos los récords históricos. Lo que se intenta, nos dijo una fuente cercana a la producción del “El Caníbal de Atizapán”, es sacudir a la sociedad mexicana, hacer que se cimbre con un hombre que pudo asesinar a más de 3 mil mujeres de todas las edades, sin que nadie se diera cuenta y sin que ninguna autoridad hiciera nada al respecto. A partir de ese documental, el ministro Zaldívar emprenderá, nos dicen, una “cruzada nacional” en contra del feminicidio y de la impartición de una justicia eficaz, rápida y con perspectiva de género en estos casos.



Sumado a eso, el trabajo para revisar y liberar los expedientes de mujeres presas en Santa Martha Acatitla, para lo cual ya se firmó un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, harán que en estos 7 meses el presidente de la Corte se concentre en los temas de justicia para las mujeres. Además de Santa Martha, se propone también comenzar a visitar otras cárceles femeninas en toda la República para trabajar también en la revisión y liberación de casos de mujeres presas sin sentencia, sin juicio o por acusaciones sin fundamento o que no fueron juzgadas con perspectiva de género.



Sobre los motivos que tuvo Arturo Zaldívar para iniciar, en el último tramo de su presidencia, esta “cruzada” por la justicia y seguridad para las mujeres, sus asesores cercanos afirman que “es un tema de convicciones” y que el ministro “está convencido de que es urgente hacer algo para detener la ola de feminicidios y garantizar que los feminicidas reciban castigo y acabar con la impunidad” en este fenómeno, además de garantizar una justicia real y efectiva para las mujeres que delinquen o están presas por causas injustas.



Es evidente que detrás de esta estrategia que echó a andar el presidente de la Corte, con su visita al Penal de Santa Martha Acatitla el pasado 11 de mayo y que confirmó ayer en su conferencia de prensa en la Suprema Corte, también hay, sin menoscabo de las convicciones de Zaldívar, un cálculo político. Arturo Zaldívar busca limpiar su imagen luego del desgaste y la controversia que le generó el intento de ampliar su presidencia por dos años más, con el polémico artículo transitorio 13 de la Reforma Judicial. Y aunque él se deslindó en su momento del tema y rechazó que buscara mantenerse en el cargo, la maniobra, atribuida en su momento al exconsejero Jurídico de la Presidencia Julio Scherer y apoyada por el presidente López Obrador, sí terminaron teniendo un costo para el ministro.



Hoy Zaldívar cuestiona a quienes lo critican por su cercanía a la 4T y le reprochan votaciones a favor de proyectos o temas del presidente, respondiendo que su diálogo y comunicación con el presidente “siempre ha sido institucional y respetuoso” y que, así como ha votado algunos asuntos a favor del gobierno, “también hemos votado en muchos casos en contra de los intereses de este gobierno”, mientras pide que se revisen detalladamente todas sus votaciones en asuntos importantes.



En todo caso, si para lavar un poco su imagen el ministro presidente va a lograr hacer algo en favor de las mujeres, en un país donde asesinan a 11 de ellas diariamente y donde las cárceles están pobladas de mujeres pobres, sin recursos para una defensa legal y en muchos casos acusadas y encarceladas injustamente en razón de su género, bienvenida la “cruzada” de Arturo Zaldívar, porque aquí aplica de manera inmejorable la máxima de Maquiavelo: el fin justifica los medios.



NOTAS INDISCRETAS… Entre cuñados te veas. Resulta que Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, dijo ayer que en Hidalgo "va a ganar Julio Menchaca de Morena dos a uno”, sobre su cuñada Carolina Viggiano. Entrevistado en Palacio de Gobierno de Coahuila, donde asistió a un homenaje luctuoso al exgobernador Eliseo Mendoza Berrueto, el exdirigente nacional del PRI y hermano del actual coordinador priista en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que sigue día con día las conferencias mañaneras de López Obrador, con quien simpatiza. Y reiteró su rechazo a la alianza del PRI y el PAN, destacando que le duele ya no estar en el PRI, pero "me duele más ese amasiato que tiene el PRI con el PAN, no lo acabo de entender. No lo concibo". Total, que ni Moreira le tiene fe a su cuñada… Con la finalidad de reflexionar y discutir sobre los retos y problemas que enfrenta la democracia en el mundo, 16 organismos internacionales y autoridades electorales de varios países, convocaron a la “Cumbre de la Democracia Electoral: El papel de los organismos electorales en su fortalecimiento”. En este foro que tendrá lugar en varias ciudades de todo el mundo y en los cinco continentes, participa como convocante y organizador el Instituto Nacional Electoral. El objetivo es promover un proceso integral y global de reflexión sobre las problemáticas que enfrenta la democracia.

Para ello se realizarán foros regionales en Europa, América, Asia, África y Medio Oriente y en septiembre se llevará a cabo una cumbre global. “Esta amplia alianza de instituciones y personas de todo el mundo es parte de la convicción, de la necesidad de renovar el pacto democrático global y no será el punto final, sino el arranque de una ruta que nos lleve a fortalecer y renovar la democracia electoral en las diferentes regiones del mundo”, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ayer durante el lanzamiento mundial de la Cumbre. Con este esfuerzo global se busca generar iniciativas y un plan de acción para hacer frente a las problemáticas identificadas que permitan la defensa y preservación de la democracia, salvaguardando las libertades, a partir de que “las críticas hacia la democracia están afectando la credibilidad en los procesos electorales, por lo que la Cumbre pretende iniciar un movimiento para mejorar su desempeño en el campo electoral”. Se convoca a la organización de cinco reuniones regionales entre julio y agosto de 2022: 8 y 9 de junio en Europa; 28, 29 y 30 de junio en América; en Asia en la primera quincena de julio; en África el 25 y 26 de julio y en el norte de Africa y Medio Oriente en la primera quincena de agosto. Una vez realizados los foros continentales, se realizará una cumbre global el 20, 21 y 22 de septiembre. Veremos qué surge de este esfuerzo mundial por defender y adecuar la democracia a los retos y reclamos de la población actual… Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.

