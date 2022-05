EU: no irán todos los jefes de Estado a la Cumbre

Aunque nunca hubo una respuesta pública del presidente Joe Biden —como la que anunció y esperaba el gobierno de México— el gobierno de Estados Unidos comunicó en privado, al presidente López Obrador, que “es imposible que asistan todos los Jefes de Estado del continente” a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo el 6 y 7 de junio en Los Ángeles, California; en vez de eso, ayer en Palacio Nacional, con la presencia del embajador Ken Salazar y del canciller Marcelo Ebrard, se propusieron al mandatario mexicano “opciones a negociar” para que Cuba, Nicaragua y Venezuela estén representados en la Cumbre, pero “no por sus presidentes”.

La propuesta que transmitió el embajador de Estados Unidos al gobierno de México es coincidente con lo que ayer filtró un funcionario de la administración Biden en Washington, quien dijo a medios estadounidenses que “el primer tramo de invitaciones para la Cumbre de las Américas salió la semana pasada. Todavía estamos evaluando opciones sobre cómo incorporar mejor las voces de los pueblos cubano, venezolano y nicaragüense en el proceso de la Cumbre”, dijo a la agencia AFP el funcionario de la Casa Blanca.

Es decir, que para cumplir el requisito de “inclusión de todos los países” que demandó primero López Obrador y que retomaron después los presidentes de Bolivia, Argentina y Honduras, además de algunos países del Caribe, el gobierno de Biden estaría contemplando invitar a algunos “representantes” o “voces de los pueblos” de Cuba, Nicaragua y Argentina, pero no así a los presidentes de esos países. Eso sería lo que ayer le habría propuesto al mandatario mexicano el embajador Salazar, para que retirara su amago público de no acudir personalmente a la Cumbre si no se invitaba a todos los gobiernos del continente.

La propuesta le fue planteada al presidente y, de acuerdo con fuentes cercanas del gobierno, “se está analizando y negociando una salida alternativa, pero la asistencia de todos los jefes de Estado se ve prácticamente imposible”. Tras varias horas de reunión no se llegó a un acuerdo y las negociaciones entre el embajador y la Presidencia de México seguirán hasta encontrar una solución que satisfaga a los dos gobiernos y que permita la presencia del presidente López Obrador en la Cumbre.

Mientras tanto, la versión sobre la invitación que el gobierno de Estados Unidos habría hecho a España, para que asista a la Cumbre de las Américas en calidad de “observador” aumentó la polémica entre los países del continente que exigen la inclusión de todos los gobiernos y fue interpretada también como una forma de presión desde la Casa Blanca ante los intentos de boicot al evento por parte de los gobiernos izquierdistas de Latinoamérica.

Por lo pronto, la lista definitiva de invitados a Los Ángeles no la dará a conocer la Casa Blanca hasta que no se logre un acuerdo sobre las posibles “representaciones” de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para Estados Unidos, lo dijo claramente el embajador Salazar hace unos días, la presencia de México y de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la Cumbre de las Américas “es importante” y una ausencia del mandatario mexicano tendría un impacto fuerte para el país anfitrión. “Ojalá sí vaya el presidente López Obrador, pero eso se está discutiendo”, dijo la semana pasada el representante de Washington en nuestro país.

Por su parte, las fuentes del gobierno mexicano consultadas dicen que aún no se toma una decisión sobre si López Obrador acudirá presencialmente o mandará como su representante al canciller Marcelo Ebrard, a pesar de que tanto en la Cancillería como entre diplomáticos, analistas y especialistas en la relación México-Estados Unidos, hay consenso sobre que sería “un error grave” que el mandatario no acudiera a la Cumbre y enviara un representante. “Sería un error, un desafío y un desaire al gobierno de Biden y traería repercusiones a la relación bilateral”, ha dicho el embajador jubilado del Servicio Exterior Mexicano, Agustín Gutiérrez Canet.

Veremos si López Obrador cede y negocia con la administración Biden una presencia simbólica de Cuba, Venezuela y Nicaragua o si, en su cruzada personal y particular, el presidente mexicano antepone la defensa de esos tres gobiernos cuestionados por represivos y dictatoriales, a los intereses estratégicos y económicos de México con su principal vecino y socio comercial.

NOTAS INDISCRETAS… Mientras la guerra sucia y electoral se recrudece en Tamaulipas, y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha emprendido, literalmente, una cacería de morenistas a través de la Fiscalía de Justicia estatal, el candidato de Morena a la gubernatura, Américo Villarreal, prefirió ayer tomar distancia y no asistir al último debate en la contienda para venirse mejor al Senado de la República, en donde no sólo festejó su cumpleaños sino que además recibió apapachos, porras y felicitaciones de la bancada morenista de Senadores encabezada por Ricardo Monreal. Y es que la cosa está que arde en el estado a dos semanas de las votaciones. Américo no fue al debate porque sabía que le tenían preparado un alud de críticas, acusaciones y señalamientos, relacionados con el presunto financiamiento de 20 mdd que habría recibido su hijo Américo Villarreal Santiago, según documentos de agencias estadunidenses que han sido filtrados a los medios y que forman parte de la campaña sucia en contra del candidato puntero en Tamaulipas. Y mientras el médico candidato se resguardaba en el Senado, a los alcaldes de Morena les empezaron ya a girar citatorios judiciales y posibles ordenes de aprehensión por diversos delitos desde la Fiscalía estatal. El primero en la mira es el presidente de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, a quien ayer le llegó un aviso de “notificación judicial” por presuntos delitos de peculado y desvío de recursos. Otro que también está en la lista negra del fiscal Irving Barrios es el alcalde de Reynosa, Carlos Peña, hijo de la ex panista Maki Ortiz. Peña de plano ayer convocó a una reunión de Cabildo extraordinaria que tendrá lugar a las 4 de la tarde y en la orden del día, de la que tiene copia esta columna, se incluye la “solicitud y en su caso aprobación de licencia del C. Presidente Municipal, Carlos Víctor Peña, para separarse del cargo”. El argumento que ha comentado en corto el munícipe a sus allegados es que se va a Estados Unidos “a terminar su maestría” que dejó trunca en una universidad de aquel país; pero la realidad es que Peña sabe que viene un proceso y posible orden de aprehensión en su contra desde la Fiscalía estatal, por lo cual buscó hace unos días un amparo a nivel federal, pero al no obtenerlo, prefirió poner tierra de por medio y exiliarse, con el pretexto académico, a los Estados Unidos. La otra alcaldesa morenista que de plano ya puso pies el polvorosa, ante las investigaciones de la Fiscalía, es Carmen Lilia Cantú-Rosas, alcaldesa de Nuevo Laredo, quien no se esperó a que le libraran la orden de aprehensión ni se inventó una maestría, simplemente se fue y ya se encuentra despachando desde territorio de Estados Unidos. Es claro por la persecución e investigaciones contra los morenistas, que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se va a jugar el todo por el todo en la elección del próximo 5 de junio, en donde aún no le favorecen los números a su candidato César Verástegui “El Truco”. Cabeza ha decidido que no va esperar la derrota y su posible encarcelamiento si pierde el poder y va con todo a tratar de ganar los comicios. Si gana, el gober tamaulipeco sabe que se sienta a la mesa de los presidenciables del PAN; pero si pierde Almoloya podría ser su destino futuro. Y para que no queden dudas, Cabeza de Vaca les ha dicho a sus cercanos y ha comentado incluso en público que a él “no le interesa una embajada” y que ya no permitirá que los de Morena y la 4T lo acusen de corrupto, cuando “ellos aceptaron financiamiento ilegal del empresario huachicolero Sergio Carmona”. Así que Tamaulipas y sus elecciones, se ponen de pronóstico más que reservado…Los dados mandan Serpiente. Otra caída.