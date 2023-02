El triunvirato Ebrard-Regino-Mancera y sobornos del Rey

En su declaración como “testigo estrella” de la Fiscalía estadounidense en contra de Genaro García Luna, Jesús “El Rey Zambada” quiso hundir al exsecretario de Seguridad Federal al que dijo haberle entregado sobornos por hasta 5 mdd y confirmó su relación con el Cártel de Sinaloa, al que ayudó con protección, pero también, sin proponérselo y ante las preguntas del abogado defensor César de Castro, el narco hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, terminó embarrando a otro exsecretario de Seguridad pero capitalino, al sostener ante el Jurado y el Juez Bryan Cogan que le entregó 3 mdd a (Gabriel) Regino, subsecretario de Seguridad de Marcelo Ebrard en la antigua SSP de la Ciudad de México.



A la pregunta de De Castro de si había dado dinero para la campaña de López Obrador en el año 2006, como lo declaró a un tribunal estadounidense en 2013 tras ser extraditado desde México, el Rey Zambada atajó rápidamente que no, que él no había declarado eso, pero que sí había entregado dinero a Regino y que “era dinero para una campaña”. El monto de los 3 mdd presuntamente entregados a quien fue subsecretario de Seguridad capitalina de 2002 a 2004 lo mencionó en esa misma declaración, antes de que la Fiscalía objetara las preguntas de la defensa y el Juez Cogan llamara a los abogados para pedirle al defensor que no siguiera más con ese tema.



Aunque Gabriel Regino respondió a la mención del Rey Zambada con un video en sus redes sociales en donde niega haber recibido dichos sobornos y sostiene que “No hay ninguna acusación fiscal contra Gabriel Regino García ni en México ni en Estados Unidos” y que lo “han mencionado porque estamos en un contexto político donde se pretende vincular a otras personalidades porque así es la política y el proceso y estamos acostumbrados a ello”, la cercana relación entre el ahora canciller de la 4T y el abogado penalista es añeja y muy cercana.





Pero no sólo eran ellos dos los grandes amigos, sino también Miguel Ángel Mancera, actual senador del PRD y excolaborador también en la Secretaría de Seguridad Pública capitalina en la gestión de Ebrard y de Regino. Los tres formaban un triunvirato de amigos que siempre se ayudaron en sus carreras políticas y en los distintos cargos que ocuparon.



Gabriel Regino llegó en 2002 con Marcelo Ebrard a la subsecretaria de la Policía, donde se convirtió en el poderoso brazo derecho del secretario y era conocido en las claves de la policía como “Jefe Tigre”, mientras que Mancera era parte de su equipo como titular de la Dirección Ejecutiva. Regino es compadre de Mancera, porque éste le apadrinó a su hijo menor y juntos crearon el despacho Grupo de Abogados Consultores que funcionó de 2001 a 2003. Luego se separaron y Regino puso un despacho muy cerca de Reforma centro. En la época que coincidieron los tres en la SSP capitalina, era común verlos juntos en eventos sociales. Incluso Regino se casó en esa época y acudieron a la ceremonia, que tuvo lugar en la antigua Casona de la Colina del Perro, que fuera la última mansión del expresidente José López Portillo.



El poder del triunvirato se comenzó a colapsar cuando en 2004 se desató el escándalo por el caso Tláhuac. A Regino le abrieron un proceso judicial en la PGR por la muerte de dos elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), que fueron linchados por una multitud enardecida durante la noche del 23 de noviembre de 2004 en el pueblo de San Juan Ixtayopan. Mancera asumió, como abogado, la defensa de los mandos policiacos de la SSP-DF que participaron en el operativo fallido para rescatar a los dos federales de la turba en Tláhuac, entre los que estaba el propio secretario Marcelo Ebrard y el subsecretario Regino; a este último lo acusaron de homicidio por omisión, aunque al final resultó exonerado de los cargos.



A consecuencia de esas investigaciones, el entonces presidente Fox ordenó la separación de Marcelo Ebrard de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, cargo que dejó el 6 de diciembre de 2004. Luego, el entonces jefe de Gobierno, López Obrador, lo rescató para nombrarlo secretario de Desarrollo Social de su gabinete, cargo desde el cual Ebrard saltó a la candidatura para jefe de Gobierno en 2006, mientras Andrés Manuel se lanzaba a su primera candidatura presidencial.

En cuanto a Gabriel Regino, en 2006 la PGR inició por esos años una investigación contra el llamado "Jefe Tigre”, por presunta protección al narcotraficante colombiano Jaime Maya Durán —detenido en la colonia Condesa y extraditado a Estados Unidos—, aunque no le pudieron probar los cargos.

Es en ese contexto y en esa época en donde se ubican los dichos del Rey Zambada en la Corte Federal de Brooklyn sobre los presuntos 3 mdd que habría entregado a Regino “para una campaña”. Y si el propio Zambada niega haber dado dinero a la campaña de López Obrador en 2006 (aunque según el abogado De Castro sí se lo declaró a fiscales estadounidenses en 2013), entonces solo queda una campaña a la que pudo haber financiado en esa época, y esa fue la de Jefe de Gobierno de Ebrard.

Veremos si el canciller, ahora que ha empezado a ser claridoso y a fijar sus propias posiciones como lo hizo con las acusaciones y señalamientos contra la embajadora Martha Bárcena, también se deslinda de los dichos del Rey Zambada, que si bien nunca lo aludieron a él, sí a quien fuera su subsecretario de Seguridad y un amigo muy cercano.



NOTAS INDISCRETAS…

A propósito de Ebrard ayer por la tarde se reunió con Ricardo Monreal en un encuentro, dicen sus cercanos, para sumar fuerzas en sus demandas a la dirigencia nacional de Morena para que se establezcan ya reglas claras, fechas y debates entre los aspirantes presidenciales o “corcholatas” de Morena. Justo ayer, luego de reunirse con Ebrard, el zacatecano Monreal le mandó una carta a Mario Delgado para decirle que sigue sin existir “piso parejo” en la contienda interna, que no se detienen las campañas anticipadas de “los tres aspirantes favoritos” (donde al parecer incluye a Ebrard) ni se explica el origen del dinero con el que se financian sus actos de proselitismo. Monreal exigió que se defina ya una convocatoria para el proceso interno, consensuada con los aspirantes reconocidos por Morena al 2024, que se establezcan fechas para debates entre los precandidatos y que se garantice seriedad e imparcialidad en las encuestas que se levantarán para definir al candidato presidencial del partido gobernante. Veremos qué le responden a Monreal, que en esas demandas lleva también el apoyo de Ebrard… Tras las crecientes acusaciones de malos manejos y corrupción por parte del tesorero de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, y la resolución emitida por un juez para suspender la reelección del presidente Héctor Tejada y su Consejo Directivo, la 107 Asamblea nacional de la Concanaco que estaba prevista para hoy jueves fue suspendida. Y es que la división al interior del organismo cúpula de los comerciantes del país se manifestó en el hecho de que de 2 mil posibles asambleístas, solamente 200 habían confirmado su participación para la reunión de hoy. Desde diciembre pasado, un grupo de consejeros de diversas partes del país solicitaron una auditoría externa a la gestión de Octavio de la Torre por la presunción de malos manejos del dinero que aportan las empresas afiliadas, lo que generó una reacción virulenta por parte del tesorero quien, a decir de personas cercanas, se siente protegido por el propio presidente Tejada, por lo que solicitó la suspensión de los derechos de los empresarios que demandaron la auditoría a su gestión. Pero los suspendidos decidieron llevar el caso ante un juez del Poder Judicial y la suspensión fue revocada, además de que se ordenó suspender la Asamblea en la que se reelegiría Héctor Tejada. Vaya que traen problemas internos los comerciantes del país, además de que son totalmente incongruentes, pues por un lado ellos le exigen transparencia al gobierno, pero cuando la solicitan en su propio organismo, los persiguen y suspenden sus derechos…Los dados mandan Serpiente. Segunda caída de la semana.