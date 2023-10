El polémico señor Sheffield

Como en aquella serie de televisión de los años 90 donde la protagonista, que era la niñera en la casa de un productor de Broadway, repetía constantemente y con su voz chillona el apellido de su jefe el “señor Sheffield”, el nombre del exprocurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield ha resonado fuerte en los últimos días, a partir de que anunció su intención de volver a ser candidato de Morena al gobierno de Guanajuato.

Lo malo para el aspirante morenista —antes panista— es que las menciones de su apellido de origen inglés no son necesariamente positivas y más bien se le relaciona con denuncias mediáticas y escándalos que van desde temas de presunta corrupción en la Profeco, hasta con denuncias de violencia en contra de mujeres que piden incluso que se le cancele la postulación del partido guinda en la próxima elección guanajuatense.

Al menos siete mujeres que dicen ser militantes de Morena en Guanajuato, entre ellas Mary Cuervo, quien acusó a Sheffield de haberla violentado en 2021, cuando era candidato a la alcaldía de León, le pidieron públicamente al Comité Estatal de Morena no considerar las aspiraciones del extitular de Profeco para ser coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y después volverse el candidato a la gubernatura de Guanajuato. “Me acerqué (a Ricardo Shhefield) con la intención de decirle que en unos momentos empezábamos el registro y cuál era mi nombre, era un acto de cortesía que yo pretendía hacer. En el momento que escucha mi nombre se altera y empieza a decir que no va a permitir que vaya en su planilla, que así no son las cosas, y que a él nadie lo iba a agarrar de los huevos”, narró María del Carmen Cuervo desde marzo de 2021.

Su denuncia desde aquel año no prosperó, según ella misma, por “los amiguismos e influyentismos”, pero ahora que se enteró que el extitular de Profeco volvería a ser candidato por Morena, decidió alzar la voz y junto con otras seis mujeres expuso casos de violencia política de género y misoginia en contra del exfuncionario federal, hicieron su denuncia pública en la que le piden “sororidad” a Claudia Sheinbaum para que empatice con ellas y no permita la postulación de Sheffield. “Este personaje no nos representa. No nos representa porque este señor es un machista, misógino y violentador”, dijo Cuervo en el video difundido en redes sociales.

Pero no es el único tema que le ha salido a Ricardo Sheffield a partir de que dejó, por segunda vez en el sexenio, la titularidad de Profeco. Desde las oficinas de la procuraduría, trabajadores y colaboradores de mandos medios han enviado a esta columna información sobre su desempeño al frente de la dependencia. El primer dato que dan, para describir lo que ellos llaman “el manejo patrimonialista, opaco y despótico” que tuvo del cargo, es que de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odecos) que se abrieron en el pais, se le ocurrió tener 2 en su estado Guanajuato.

Y luego siguen: “El Monitoreo de Gasolinas y gas LP, como bien escribiste, es una farsa, basada en qué Asociación o grupo le ofrecía más para su campaña… En el Periódico del Consumidor, editado por la Profeco, se aventó la puntada de poner en la página principal de la publicación institucional la 'gran bienvenida a Claudia Sheinbaum a Guanajuato' durante su visita de finales de julio de este año". Tanta cercanía y apoyo a Sheinbaum le valió reclamos y un pleito con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien le habría transmitido al presidente información que recibió de varios empresarios importantes del ramo gasolinero, sobre el cobro de “moches” en las visitas de los inspectores de Profeco a sus gasolinerías.

De su equipo de trabajo, varios de ellos se quedaron en Profeco a cuidarle las espaldas, tras su renuncia el pasado 4 de octubre. En áreas sensibles, como los mencionados Odecos, que reportan la actividad de la procuraduría en los estados, dejó a “panistas vestidos de guinda” como Ilse Benavides, a quien los informes de funcionarios señalan como “experta en manipular cifras”. Narran que “era tal su miedo a que existiera algún indicio en su contra, que su secretario particular, Jorge Gaytán, se encargaba no sólo de pedir a quienes entraban a hablar con el C. Procurador que entregaran sus aparatos celulares, también hacía un "cateo" ligero, tocando a los visitantes, por si llevaban otro aparato escondido. Sheffield era incapaz de una plática telefónica, por si lo grababan, casi un caso psiquiátrico de persecución”.

Sobre su actuación en estos cinco años que estuvo al frente de la Profeco, con el impasse de 2021 cuando se fue a contender como candidato a la alcaldía de León y perdió para después regresar al cargo, sus excolaboradores señalan que muchas de sus decisiones se tomaban “por filias y fobias personales contra empresas de aeronáutica y del sector alimentos”. Lo señalan como un claro ejemplo de “un converso de la 4T” y sostienen que “la política de Sheffield en la procuraduría fue amedrentar, cobrar ‘derecho de piso’, proteger a grupos como Walmart de cualquier proveedor que no diera diezmo (y de los grandotes), y ahora, buscará ver cómo y en cuánto le pagan los favores”.

Todavía no es candidato formal al gobierno de Guanajuato y a Ricardo Sheffield ya le llueven denuncias y escándalos que le pueden complicar su segundo intento por contender por la gubernatura de Guanajuato. Incluso, a partir del criterio de género que definió este fin de semana el INE, su pretendida candidatura podría ser sacrificada por Morena para darle paso a la senadora guanajuatense Antares Vázquez, quien aparece mucho mejor posicionada que él en las encuestas.

Y un buen indicador de cuánto cayó su imagen y su aprobación en su natal Guanajuato, a partir de que hace 5 años abandonó al PAN y se subió al barco lopezobradorista, es que hace cinco años, en 2018, cuando López Obrador lo impuso como candidato a gobernador, Antares fue obligada a renunciar a la candidatura que ya tenía para cederle el paso a Ricardo porque tenía más probabilidades de ganar; pero hoy, tanto por género como por encuestas, la senadora Vázquez podría aplastar en una interna al polémico señor Sheffield que se quedaría como el perro de las dos tortas porque ya ve difícil que el presidente lo acepte de regreso en la Profeco, como hizo en 2021.

NOTAS INDISCRETAS… Si se aprueba hoy el proyecto de la Comisión de Prerrogativas el INE, que plantea pedirle a los partidos políticos que postulen 5 mujeres como candidatas a las 9 gubernaturas que se renovarán el próximo año, esto con el fin de garantizar la paridad de género y aumentar la presencia de mujeres en ese nivel de gobierno, habrá complicaciones para varias fuerzas políticas y repercusiones para varios candidatos hombres que hoy ya se sentían seguros en la nominación. Por ejemplo, en Morena, que hasta ahora había decidido poner 4 candidatas mujeres y 5 hombres, el criterio del INE los obligaría a bajar a un hombre para meter a una candidata. Y ahí todas las miradas comenzaron a voltear hacia la Ciudad de México, donde la candidatura de Omar García Harfuch, que muchos ya daban por segura a partir del hecho de que es el “favorito” de Claudia Sheinbaum, se podría caer, si es que la dirigencia morenista opta por mandar mejor a una mujer a la capital del país para alcanzar la cuota de género ordenada por el instituto electoral. Y claro que la beneficiada en ese sentido sería Clara Brugada, quien ya antes de que el INE discutiera este tema, había expresado su posición de que Morena debía postular más mujeres que hombres en los 9 estados que tendrán elección de gobernador. Lo mismo podría ocurrir en otros estados en donde el criterio del INE establece que las mujeres que sean postuladas “deben ser las que mejor posicionamiento público tengan”, es decir, las que vayan más arriba en las encuestas, con el objetivo de garantizar que sean candidatas competitivas… A propósito de Clara Brugada, en una plática ayer nos decía que está lista para enfrentar a Batman y derrotarlo. “Si él es Batman yo soy la Batichica”, dijo bromeando la aspirante morenista, quien asegura que tiene encuestas en las que “estamos en empate técnico Omar y yo” y que el exsecretario de Seguridad no ha crecido como se esperaba en los sondeos. Sobre la visión de que García Harfuch es el único que puede garantizarle votos de la clase media capitalina a Morena, la exalcaldesa de Iztapalapa sostiene que “eso es un mito” y asegura que ella está recorriendo toda la ciudad, incluidas las alcaldías del poniente donde está la clase media, y “mi proyecto es muy claro y puntual: yo quiero que la Ciudad de México sea una ciudad de clases medias, que se borre la brecha de desigualdad que hoy tenemos entre el oriente y el poniente, pero para que todos los habitantes de esta ciudad salgan de la pobreza y hablemos de una ciudad mayoritariamente de clase media que se supera”. Se ve que Clara lo tiene muy claro, mientras que a Omar García Harfuch lo siguen cuestionando desde la izquierda en donde, ya no sólo los grupos más duros, sino intelectuales, escritores y otras figuras históricas de la capital, sostienen que “la Ciudad de México no debe ser gobernada por un policía”… Y hablando de mujeres morenistas, la reelección de la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy no se ve tan segura, a partir del hecho contundente de que Morena no tiene mayoría en el Congreso capitalino que tendrá que aprobar su ratificación. Y aunque la fiscal ya está en plena campaña de reelección y ha iniciado incluso con los cabildeos con figuras de la oposición en busca de conseguir los votos que le hacen falta para ser aprobada por la mayoría, el hecho de que se requieran las dos terceras partes de los diputados presentes para aprobar su ratificación (al menos 44 de 66 votos), ha hecho que a la doctora Godoy ya le estén sugiriendo, sus amigas cercanas, considerar otros escenarios, como el de buscar un cargo de elección en 2024 si es que no logra obtener los votos para quedarse por otro periodo de cuatro años al frente de la Fiscalía capitalina. Y una de las sugerencias es que se convierta en candidata por Morena a la alcaldía de Iztapalapa, esa que dejó Clara Brugada para buscar la Jefatura de Gobierno de la ciudad. Y si se toma en cuenta que Ernestina Godoy ya trabajó en Iztapalapa, justo en la primera administración de Brugada de 2009 al 2012, entonces parecería que doña Ernestina ya tiene una salida digna si no logra la ratificación… Se baten los dados. Otra Serpiente.