El pleito Santiago Nieto-Roberto Gil llega al Tribunal Electoral

Uno de los pleitos personales más sonados de la política actual, el del extitular de la UIF, Santiago Nieto, y el exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del litigio por la revocación de la candidatura a Senador de Nieto por el partido Morena, que fue revocada el pasado 31 de marzo por la Sala Regional de Toluca de dicho Tribunal, atendiendo una queja del PAN sobre el incumplimiento del requisito de residencia por parte del aspirante morenista.

Y es que, en vísperas de que este mismo miércoles los magistrados de la Sala Superior del Tribunal discutan y voten un recurso de apelación interpuesto por el propio Santiago Nieto, este mismo interpuso una “Solicitud de Recusación” para que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se excuse y quede impedido de votar en el caso de su candidatura “por tener una enemistad manifiesta hacia mi persona”, dice el extitular de la UIF.

En un escrito que presentó ante la Sala Superior del Tribunal federal, Nieto argumenta que el magistrado Reyes es su “enemigo” a partir de la relación política y personal que el juzgador electoral tiene con el panista Roberto Gil Zuarth, quien lo ha promovido durante su carrera. Incluso, el exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y exencargado de despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, expone como una razón para el excusamiento del magistrado la enemistad, también manifiesta, que dice tener con Roberto Gil Zuarth, a partir de que se casó con Carla A. Humphrey Jordan, actual consejera del INE y quien antes fuera esposa de Gil.

“Es públicamente conocido, e incluso aceptado por el magistrado Rodríguez Mondragón, que en su carrera ha sido promovido por Roberto Gil Zuarth, quien a su vez tiene una enemistad manifiesta hacia mi persona y hacia la consejera Carla A. Humphrey Jordan, mi esposa, como consecuencia de la alianza mencionada. Estos vínculos ponen en tela de juicio la posibilidad de que en el presente asunto, por parte de dicho magistrado, no se encuentre obnubilado en los asuntos que perjudiquen al suscrito o se encuentren relacionados con mi persona”, expone Nieto Castillo.

Luego, en el escrito jurídico, el aspirante a senador por Morena abunda en los detalles personales de su “enemistad manifiesta” con Roberto Gil: “El enfrentamiento con Roberto Gil Zuarth, así como su animadversión hacia mí, ha provocado una larga batalla llena de acusaciones, denuncias en medios y redes sociales, y una serie de eventos legales que han marcado profundamente nuestra relación. He vivido en primera persona la intensidad de este conflicto, que ha escalado a niveles públicos y privados. La base de este conflicto se sitúa en las acusaciones lanzadas por parte de Gil Zuarth acusándome de operar una red de empresas fachada para evasión fiscal y lavado de dinero lo cual es falso”.

Más adelante en su solicitud de recusación, Nieto expone que este tipo de pleitos, como el que sostiene con Gil y en el que se mezclan asuntos políticos con temas personales, son parte de la cultura política mexicana: “Este conflicto entre Roberto Gil Zuarth y el suscrito, es un reflejo de la complejidad de la política mexicana, donde las acusaciones de corrupción y los enfrentamientos personales a menudo se entrelazan con los intereses políticos y las agendas de poder”, afirma.

Anoche en la página de internet del Tribunal se publicó el Proyecto de Sentencia sobre la revocación de candidatura de Santiago Nieto, elaborado por el magistrado ponente, Felipe Fuentes, quien con un día de anticipación hizo público el sentido de su resolución a favor de que se le restablezca la candidatura a senador a Santiago Nieto Castillo, porque sí cumple con el requisito de haber sido registrado con un acta de nacimiento en el estado de Querétaro, lo cual le otorga todos los derechos jurídicos que tiene cualquier queretáno incluida la oriundez de esa entidad.

A pesar de que la Sala Regional de Toluca le dio la razón a los argumentos del PAN, en el sentido de que Nieto Castillo no nació en territorio de Querétaro y solo fue registrado en la entidad, además de no tener residencia efectiva ni haber ocupado cargos públicos previos en ese estado, el magistrado Fuentes establece, en el proyecto que comenzó a circular desde ayer, que de acuerdo con una resolución de la Organización de Naciones Unidas, es el acta de nacimiento lo que otorga a cualquier ciudadano todos los derechos y genera las consecuencias jurídicas para considerarlo oriundo de un país, estado o territorio.

En ese sentido, el proyecto que votarán este mediodía los 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establece que Santiago Nieto Castillo sí puede ser candidato al Senado por el partido Morena, porque no sólo cumple el requisito de ser originario de Querétaro, al haber presentado un acta de nacimiento del Registro Civil de ese estado, independientemente de donde haya nacido, además de que también cumple el requisito de residencia efectiva, al haber presentado una credencial del INE vigente y con domicilio en la ciudad de Querétaro.

Anoche dirigentes del PAN se quejaban de que el magistrado Fuentes incumplió la ley y faltó a la confianza al haber anticipado la publicación de su proyecto de sentencia, sin embargo, fuentes del Tribunal Electoral aseguran que la publicación anticipada de algunos proyectos de resolución está autorizada, a partir de un acuerdo de 2020, que señala que en casos muy controvertidos o polémicos y que generan presiones mediáticas o políticas para los magistrados ponentes, como una forma de transparentar sus resoluciones ante las partes y atendiendo el principio de “Máxima Publicidad” que establecen las leyes de Transparencia y Acceso a la Información en el país.

Así que hoy veremos cómo se termina de resolver este asunto de la candidatura de Santiago Nieto en el que los argumentos jurídicos se entremezclan con los pleitos personales, maritales y políticos, en algo que, según el mismo extitular de la UIF, forma parte de la “complejidad de la política mexicana”.

NOTAS INDISCRETAS… La presencia ayer de los 23 gobernadores de Morena y aliados en la conferencia matutina del presidente llamó mucho la atención, sobre todo porque mientras varios de los mandatarios estatales estaban ahí, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional escuchando las largas alocuciones presidenciales, en sus estados las crisis y problemas no paraban. Fue el caso de la gobenadora Evelyn Salgado, a quien se le veía muy atenta y concentrada escuchando al presidente, mientras en su estado ardía el Palacio de Gobierno y la Guardia Nacional tenía que blindar otros edificios públicos, como la sede de la Fiscalía de Justicia guerrerense, ante las protestas violentas y disturbios de los normalistas de Ayotzinapa. Por cierto que los 23 gobernadores, nos dicen, fueron traídos desde sus estados a petición expresa del presidente, que como parte del entripado y el coraje que traía por los golpes y señalamientos de corrupción e ineptitud que se hicieron contra su gobierno en el primer debate presidencial, pidió a lo gobernadores morenistas que “salgan a defender lo que hemos hecho en materia de salud, educación, seguridad y combate a la corrupción”. El presidente les tuvo que pedir a los mandatarios estatales de su partido que lo defendieran ante los medios y la opinión pública, luego de que tras el debate le quedara la parcepción y el enojo de que su candidata, su hija política, a la que él hizo abanderada presidencial, no lo defendió de los duros ataques opositores en dicho debate… Y hablando de gobernadores, ¿alguién se acuerda de Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte? A Karime la acusó el gobierno de Miguel Ángel Yunes de fraude al estado y, ante su huida a Londres, la justicia mexicana pidió su extradición para ser juzgada en la entidad veracruzana. El caso lleva ya varios años y, nos adelantan fuentes bien informadas, que muy pronto volverá a ser noticia, porque al parecer a Karime la abundancia le llegó ahora en forma de justicia y al parecer se quedará definitivamente en Londres y no será juzgada en México. Ya les informaremos… Los dados repiten Serpiente. Descendemos.