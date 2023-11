El huracán “Marcelo” se reactiva

Luego de tomarse unos días de vacaciones con su familia, en los que anduvo por España e Italia -donde hizo el “Camino de Santiago” en Galicia y una visita a la Ciudad del Vaticano en Roma (quién sabe si a hacer mandas y pedir milagros)-, Marcelo Ebrard Casaubón está de vuelta en México y en la carrera presidencial. Este fin de semana, de acuerdo con su equipo cercano, se espera un anuncio importante del excanciller que se perfila como el aspirante externo a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano.

Y es que, aunque muchos ya lo veían como un “chipi-chipi” sin fuerza o de plano como sumido en “depresión tropical”, Ebrard Casaubón planea retomar fuerza y golpear a Morena con su rompimiento definitivo del partido, luego de que agotó todas las instancias partidistas para que respondieran a sus quejas sobre violaciones e irregularidades en el proceso interno que ganó Claudia Sheinbaum. Y justo cuando el morenismo está sufriendo divisiones y guerras intestinas, por la definición de las candidaturas a Jefe de Gobierno y gobernadores en 9 estados del país, el embate de Marcelo, como candidato presidencial emecista, podría coger debilitados y divididos a la 4T y a su virtual candidata.

Porque aunque el registro de los aspirantes presidenciales de MC ocurrirá hasta el próximo domingo 12 de noviembre, será este fin de semana o a inicios de la próxima semana cuando Marcelo termine de quemar sus naves con el movimiento lopezobradorista, que se negó a escuchar y atender sus denuncias, para preparar su arribo como precandidato externo emecista, con enormes posibilidades de convertirse en el candidato presidencial, ante las complicaciones y problemas que está teniendo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el otro aspirante naranja al 2024.

Samuel tiene claro que activar la licencia que ya le concedió el Congreso, a partir del próximo 2 de diciembre, significaría entregarle el estado a la alianza PRI-PAN que ya tienen nombrado y jurado al gobernador interino que despacharía en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, si es que García se lanza a la aventura presidencial. “No le voy a entregar el estado al PRIAN jamás”, declaró el propio gobernador emecista el pasado 26 de octubre, lo que significa que estaría por dar marcha atrás a su aspiración para no perder la gubernatura, algo que tampoco le conviene a MC ni a Dante Delgado, que perdería uno de los dos estados que sostienen la votación nacional de su partido.

Así es que, aun cuando a Samuel García lo siguen impulsando y presionando desde Palacio Nacional para que se lance a la grande, y para ello López Obrador lo apapacha y hasta le regala el agua de los agricultures de Tamaulipas para Monterrey, la realidad es que de los dos aspirantes presidenciales que mencionó Dante Delgado, el interno y el externo, en estos momentos parece que sólo la candidatura de Marcelo Ebrard tendrá viabilidad en el partido naranja.

Y aunque lo quieran reconocer o no, la reactivación de Marcelo en la carrera presidencial tendrá un efecto innegable en los escenarios y variables que pueden definir la elección del 2024. De entrada, según la encuesta publicada el martes por El Financiero, dice que Ebrard se ubica en este momento en tercer lugar de las encuestas que miden la intención del voto para los comicios presidenciales. La ventaja sigue siendo de Sheinbaum, que supera a Xóchilt Gálvez con 18 puntos de diferencia, mientras el excanciller aparece con 9 puntos, es decir que en los dos meses que se quedó en Morena impugnando el proceso y sin definirse, el ex jefe de Gobierno capitalino habría perdido casi 17 puntos de intención de voto, si se toma en cuenta el 26% que obtuvo en la encuesta interna de Morena del pasado 7 de septiembre.

Pero aún así, arrancar en la tercera posición de la carrera no sería para nada un mal handicap para Marcelo, que indudablemente podría crecer ya siendo candidato y se metería de lleno en la pelea, ya sea a costa de quitarle votos a Xóchilt Gálvez, o también de arrebatarle algunos puntos de votación a Morena y a Claudia Sheinbaum, sobre todo por su fuerza en el sector de las clases medias y empresariales del país. Y si su eventual candidatura crece en campaña, entonces sí Ebrard se podría volver un dolor de cabeza para el Presidente y para su candidata, no tanto porque les pueda ganar la elección presidencial, sino porque al fracturar el voto a tercios, también les arrancaría curules y escaños en el Congreso de la Unión, que harían aún más difícil cumplir el llamado “Plan C” de López Obrador de ganar la mayoría absoluta en las dos Cámaras legislativas.

Si eso llega a ocurrir y Marcelo crece en intención del voto, aun quitándole más a Xóchitl, hay una propuesta que ha esbozado Dante Delgado para que, quien sea su candidato presidencial y la candidata del Frente Amplio hagan campaña hasta marzo de 2024 y, según como vayan los dos, se podría convocar a una especie de elección primaria en todo el país para definir cuál de los dos candidatos tiene más fuerza para derrotar a Morena, y ese sería el candidato o candidata que encabece el polo opositor frente a la 4T.

Así que si Morena, Sheinbaum y Mario Delgado apostaron a que, sin responderle ni hacerle caso en sus quejas, iban a lograr extinguir la aspiración de Marcelo Ebrard, parece que se equivocaron. Y mientras los morenistas traen fuegos y rebeliones encendidas en la CDMX donde los duros insisten en tirar a Omar García Harfuch, en Chiapas, donde el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, ya está negociando con el Frente Amplio para ser su candidato a gobernador si Morena opta por Sasil León por el género, y en Puebla donde intentan bajar a los primos Ignacio Mier y Alejandro Armenta, para dar paso también a una candidata mujer que podría ser Olivia Salomón, el huracán que se fue debilitando y perdió fuerza en las últimas semanas, podría subir de categoría y golpear al morenismo y a López Obrador, que no son precisamente buenos enfrentando huracanes.

NOTAS INDISCRETAS…

Ante el escándalo que desató el audio con el que balconearon la guerra sucia que se vive en Morena CDMX, ayer salió en defensa del Jefe de Gobierno, Martí Batres, nada menos que Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, a quien los estrategas y asesores de Claudia Sheinbaum señalan como el “jefe de la campaña negra en contra de Omar García Harfuch”. Es decir, que si Martí intentó esquivar el golpe que lo dejó descuadrado diciendo que esa no era su voz (curiosamente lo mismo que dijo hace años el “góber precioso” Mario Marín) y argumentando que fue un mensaje creado con “Inteligencia Artificial”, el vocero Ramírez Cuevas esta vez no escondió la mano y salió a defender a uno de sus operadores estrella en su misión, casi cruzada, para evitar que “un policía no gobierne la Ciudad de México”. Y entonces, en medio de las huellas, las pisadas y las evidencias de la lucha fratricida que se libra en el partido oficialista por la CDMX, vale la pena preguntarse: ¿lo de Jesús y Martí es Inteligencia artificial o es más bien estrategia artificiosa?...Y hablando de decisiones no muy inteligentes, el anuncio que hizo la Comisión Nacional del Agua el martes pasado, de que este año Nuevo León no realizaría el trasvase de agua de la presa Marte R. Gómez para entregársela a los agricultores de Tamaulipas, que la utilizan para el riego de sus cultivos, parece mucho más una decisión política, justificada con el “derecho humano al agua” para los habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey, aunque a los productores agrícolas tamaulipecos del distrito de riego del Río Bravo, se les esté negando y conculcando ese mismo derecho. Y es que en Tamaulipas ya empezaron a inconformarse los agricultores de la productiva zona del Río Bravo, primero porque no se les consultó ni se les avisó que les quitarían el agua que les corresponde por el Convenio que tienen Nuevo León y Tamaulipas, y segundo porque muchos suponen que esa medida fue ordenada desde la Presidencia como un apoyo político al gobernador neoleonés, Samuel García, que tiene pactos y acuerdos políticos con el Presidente. La región de Río Bravo, a la que dejarán sin agua de riego para las cosechas, es la principal productora de sorgo en la República y sus agricultores y ejidatarios son conocidos por su fuerza y organización. Así es que, a ver si en busca de ayudar a Samuelito y apagar la sed que tienen en las colonias regias, la Conagua y el Presidente no terminan desatando otro movimiento en su contra de los agricultores tamaulipecos…Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.