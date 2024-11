El happy birthday de Ken Salazar

En lo que parece ser el inicio de su despedida de México, ante el inminente cambio que se dará en la embajada de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al poder, el embajador Ken Salazar mandó ayer un mensaje de cumpleaños con destinatario específico y con dirección al rancho “La Chingada”, en Palenque, Chiapas: “La estrategia de abrazos, no balazos, no funcionó… Tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, pero no está basado en la realidad”.

Y siguió el diplomático estadounidense: “La realidad es que el pueblo de México, son los empresarios, los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos, es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder, no viven en seguridad. Y eso tiene que ver muy claramente con un problema que es muy grave de México”.

Justo en el día de su cumpleaños y a diferencia de la cercanía y apoyo que siempre mantuvo con el expresidente, a quien visitaba frecuentemente en Palacio Nacional, el embajador Salazar no solo descalificó la fallida estrategia de seguridad del pasado sexenio, sino que además acusó que la cooperación en materia de seguridad no se dio como correspondía a los socios que son México-Estados Unidos porque López Obrador se negó a aceptar ayuda estadounidense y rechazó apoyos económicos para combatir al narcotráfico, por motivos ideológicos.

“Desafortunadamente esa coordinación ha fallado en los últimos años en gran parte porque el Presidente anterior no quiso recibir el apoyo de Estados Unidos, cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano", acusó el embajador estadounidense.

Y ya encarrerado en sus críticas al gobierno de la 4T, al que incluso llegaron a acusarlo en Washington de tener cercanía, Ken Salazar cuestionó también la política de austeridad predicada e impuesta por el expresidente, y dijo que el concepto de “austeridad republicana” puede hacer mucho daño a la seguridad, porque “si no se paga bien a los policías se les deja a merced del crimen organizado”.

Ken Salazar, que ya anticipó su salida de la embajada en los próximos meses, para ser sustituido por el nuevo embajador republicano que nombre Donald Trump, también se refirió a la presidenta Claudia Sheinbaum, la misma que apenas llegó al cargo y le mandó un mensaje público para decirle que se habían acabado sus visitas constantes a Palacio Nacional y el derecho de picaporte que le habían dado en el sexenio pasado. “Cualquier asunto que tenga que tratar el embajador, está el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, para atenderlo”, le avisó la mandataria.

El embajador dijo que espera que la doctora Sheinbaum “corrija el rumbo e invierta en seguridad, además de que ella sí acepte coordinarse con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. La seguridad es lo más importante; la seguridad es la bisagra de una democracia y el pueblo de México merece vivir sin miedo. Lo que espanta a uno es que no va a haber la inversión que se requiere en México para, deveras, llegar a un punto en donde la inseguridad que existe se pueda resolver”, dijo Ken Salazar.

¿Será que, aun cuando él vaya de salida, Salazar está viendo venir una fuerte ofensiva desde su país hacia México en materia de la lucha contra el narcotráfico desde el gobierno de Trump y sus halcones? ¿O será también que, en preparación de su regreso a su país, donde lo señalaron y acusaron de haberse plegado demasiado al gobierno mexicano, el diplomático de la texana también busca curarse en salud y empieza a tomar distancia del expresidente al que está viendo en la mira de las agencias de seguridad y justicia de los Estados Unidos?

En todo caso los mensajes de Ken tanto a Palenque como a Palacio Nacional son bastante claros y sus destinatarios también. Como diría San Mateo: “El que tenga oídos que oiga”.

NOTAS INDISCRETAS… Después de las señales bastante evidentes de que tanto Adán Augusto López como Ricardo Monreal traen su propia agenda, su propia dinámica de poder y que ésta no siempre coincide con la de la doctora Sheinbaum y, en el caso del tabasqueño en muchos casos coincide más con su paisano que ahora radica en Palenque, al interior de Morena está surgiendo un nuevo grupo que dice apoyar directamente a la presidenta. Con el nombre “Construyendo el Segundo Piso", y liderado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, la nueva agrupación reúne y convoca a sindicatos, organizaciones sociales y empresarios, todos ellos ajenos a la militancia formal de Morena, pero que buscan apoyar y promover el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ramírez Cuéllar, quien como vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha tenido fuertes roces y choques con el coordinador Ricardo Monreal y con su operador político, Pedro Haces, sostiene que “Construyendo el Segundo Piso” no es un movimiento partidista ni está dentro de Morena, por lo que niega que sea una corriente alterna dentro del partido o un intento de construir un partido alterno. “Es un movimiento para construir el segundo piso de la transformación. Un apoyo político a los grandes programas de la presidenta. Hoy avanzamos en el Estado de México y lo levantaremos en todo el país. Convierte en constructor y constructora del bienestar”, dice el mensaje con el que fue presentada la organización de Ramírez Cuéllar el pasado fin de semana en el World Trade Center del Estado de México. Y es que junto con Ramírez Cuéllar participa en esta organización el exgobernador mexiquense Eruviel Ávila, político expriista que hoy es diputado por el PVEM y quien impulsa también la nueva organización. Y aunque Ramírez Cuéllar insiste en que todo esto es “sin pleitos ni intereses partidistas”, ya hay dentro de Morena quienes registran el movimiento y empiezan a levantar cejas y a preguntarse si no es esta la primera gran escisión que puede surgir en el nuevo Partido Hegemónico y de Estado que hoy gobierna México… Ayer en Madrid arrancó el primer Congreso Internacional del Trabajo y al que asisten líderes y organizaciones sindicales de todo el mundo. La ministra del Trabajo de España y vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, fue la encargada de dar el discurso inaugural de este encuentro en el que se busca actualizar y reposicionar la lucha por los derechos laborales en el siglo XXI. Por México participó en el evento el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien señaló en su mensaje que el movimiento sindical mantiene un diálogo e intercambio de ideas y de políticas, con el objetivo de impulsar y consolidar la transformación en el mundo del trabajo, colocando siempre en el centro de la discusión a las y los trabajadores. El sindicalismo mexicano pasa por un momento de reacomodos y ajustes con la implementación de la Reforma Laboral que se aprobó el sexenio pasado y, aunque hay avances como la libertad sindical y el contrapeso del TMEC para evitar abusos laborales de empresas y sindicatos en contra de los trabajadores mexicanos, en los liderazgos de los sindicatos aún subsisten y conviven viejos lideres sindicales de la era priista con nuevos liderazgos que se alinean a los postulados y políticas de la 4T… Al coordinador morenista, Ricardo Monreal, lo grabaron hace unos días abordando un helicóptero acompañado de una comitiva en la que iban su coordinador político y brazo derecho, Pedro Haces, el secretario técnico de San Lázaro, Mauricio Farah, y algunos otros acompañantes incluidos menores de edad. Ante la difusión del video que se volvió viral en las redes sociales, donde se cuestionó duramente la pregonada “austeridad” de Morena, el líder parlamentario respondió ayer que sí utiliza ocasionalmente ese tipo de transporte, que lo hace cuando lo invitan a algún evento en el que hay premura por llegar y que en todo caso, afirma, “no se paga con recursos de la Cámara de Diputados”. Y ante esa explicación, no sólo para Monreal sino para la mayoría de políticos de Morena que hoy viajan en Suburbans de lujo, en aviones de primera clase o les gusta exhibir sus lujos para ellos y sus novias, vale la pena preguntarles: ¿Y la austeridad? Aunque hoy, en la soberbia de la nueva clase gobernante, corremos el riesgo de que nos respondan: “Eso es lo que nos mandató el pueblo”… Los dados mandan Escalera Doble. Mejora el tiro y la semana.