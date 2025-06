El amigo empresario de AMLO, ¿lavador del narco?

El informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que vincula a empresas financieras, una ligada al empresario Alfonso Romo, con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, parece un aviso más de que -lo reconozcan o no en el gobierno mexicano- se está tejiendo toda una red de señalamientos, denuncias e investigaciones en el vecino país que apuntan hacia el sexenio pasado y hacia los vínculos de políticos de la 4T con los cárteles de la droga mexicanos, clasificados como grupos terroristas por la administración Trump.

Por más que nieguen en la administración Sheinbaum tener conocimiento de que existen en Washington expedientes y acciones que involucran a políticos mexicanos del partido gobernante, cada vez son más las evidencias y los informes y medidas dictadas desde el gobierno de los Estados Unidos en contra de personajes vinculados al régimen morenista.

Primero fueron las visas canceladas, sin explicación oficial, a la gobernadora Marina del Pilar, de Baja California, y al menos a otros dos alcaldes de ese partido en Matamoros y Puerto Peñasco, y ahora uno de los empresarios que alentaron y financiaron la llegada de Morena al poder en 2018, está siendo vinculado a operaciones financieras ilegales en favor del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el de los hermanos Beltrán Leyva.

Las acusaciones del FinCen o Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro son muy directas en contra de los dos bancos, Intercam y CIBanco y de la Casa de Bolsa Vector -propiedad de Alfonso Romo-, y sostienen que a través de esas empresas financieras se lavaron recursos de los grupos del narcotráfico mexicano. "Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo", declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Según el gobierno estadounidense, esas instituciones privadas ayudaron a lavar y a realizar operaciones de compra de insumos en China para la elaboración de pastillas de fentanilo. En la casa de bolsa Vector, dice el comunicado estadounidense, un operador del Cártel del Sinaloa blanqueó 2 millones de dólares entre 2013 a 2021, y de 2018 a 2023 esa empresa realizó pagos por más de 1 millón de dólares en nombre de empresas mexicanas a compañías con sede en China, conocidas por enviar precursores químicos ilícitos a México.

En cuanto a CIBanco, según el FinCen facilitó la creación de una cuenta para blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo, y entre 2021 y 2024 ese banco “procesó más de 2,1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos", dice el comunicado del Tesoro estadounidense.De Intercam, la Oficina del FinCen afirma que ejecutivos de ese banco se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China. "Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam", acusó.

Y mientras la Secretaría de Hacienda dijo no tener indicios de las operaciones ilícitas que acusa el gobierno estadounidense, y le solicitó al Tesoro que le presentara pruebas y evidencias de sus señalamientos en contra de las tres instituciones financieras mexicanas, las tres empresas negaron las acusaciones y se deslindaron de cualquier actividad ilícita. Vector dijo que a lo largo de sus 50 años ha operado bajo altos estándares de cumplimiento normativo, auditoria interna y supervisión de autoridades financieras nacionales. "Las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas, comentó.

Intercam también negó las acusaciones del FinCen y dijo cumplir con todas las normas y regulaciones mexicanas e internacionales. "Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad", dijo el banco mexicano, mientras que CIBanco también rechazó la acusación de narcolavado en su contra y aseguró que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes", explicó.

Las tres instituciones dijeron estar en comunicación con autoridades de Estados Unidos y México y que están dispuestos a colaborar para que se aclaren los señalamientos de ilegalidad en su contra.

Hasta ahí el tema podría considerarse estrictamente financiero, pero resulta que Alfonso Romo no es cualquier empresario y fue un personaje clave en la campaña presidencial de López Obrador, quien lo convirtió en su enlace y contacto con los grandes capitanes de empresa de Monterrey y de toda la República.

El “amigo Poncho”, como se refería a él en público el expresidente de México, fue un aliado fundamental para que los hombres de negocios, que siempre vieron con recelo y desconfianza al político tabasqueño, fuera aceptado y escuchado en los altos círculos empresariales, a los que terminó por seducir en su tercera campaña presidencial, gracias a la operación e interlocución de Poncho Romo.

Así que, más allá de lo estrictamente financiero y de que la Secretaría de Hacienda, a cargo de Edgar Amador, salió a defender a las tres instituciones financieras y pidió a Estados Unidos que le dé mayor información y evidencias de sus acusaciones, claramente el mensaje que ayer se envió desde Washington no es sólo para el sector financiero mexicano y más bien parece llevar dedicatoria directa al expresidente y al gobierno mexicano.

NOTAS INDISCRETAS…

Y para que no queden dudas de cuál es en estos momentos la visión y la opinión que tienen de México en la administración Trump, ayer la Fiscal General de los EU, Pam Bondi, nos mandó otro mensaje desde su comparecencia en el Senado: “Trump lo ha dicho alto y claro: No nos intimidarán y mantendremos a Estados Unidos seguro. No solo de Irán, sino también de Rusia, China y México, de cualquier adversario que intente matarnos o drogar a nuestros hijos”. ¿Así o más claro que ya no somos los “amigous” que históricamente fuimos?...En dirección totalmente opuesta al modelo que siguió su antecesor, Rutilio Escandón, que convirtió a Chiapas en uno de los estados más violentos y descontrolados por la presencia del narcotráfico, el actual gobernador Eduardo Ramírez está recomponiendo no sólo la seguridad en el territorio chiapaneco, sino el concepto mismo de un gobierno y un Estado que asumen la responsabilidad de garantizar el control de la delincuencia y la tranquilidad de los habitantes de esa entidad. “La seguridad pública emana de la fuerza del Estado”, dijo el gobernador morenista al presentar su proyecto de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste y de la Guardia estatal, en la que se propone formar y capacitar a los policías estatales para enfrentar al crimen organizado que se apoderó del estado en el sexenio pasado. Anunció la incorporación de tecnología y armamento de última generación para la Guardia chiapaneca con una flotilla de drones artillados que se utilizarán en la frontera sur con Guatemala, junto con la llamada Kanan, que es un centro de mando de inteligencia, y un perro robot que será utilizado en las operaciones tácticas de la policía estatal. “La adquisición de equipo de alta tecnología, como sistemas de vigilancia avanzados, vehículos blindados y armamento moderno, será una estrategia para mejorar la capacidad de la Guardia estatal en el cumplimiento de sus funciones”, comentó el mandatario chiapaneco, quien insistió en que su estrategia busca que su estado recupere la paz que perdió en los últimos años por la indolencia y la incapacidad de sus gobernantes. ¿Le habrán zumbado los oídos al flamante cónsul de México en Miami, que a pesar de haber dejado a Chiapas destrozado y ensangrentado, hoy disfruta, indebidamente, de las mieles del exilio dorado de la diplomacia?...Y hablando de gobernantes y de sus prioridades, la gobernadora Delfina Gómez está tan ocupada que no tuvo tiempo para asistir al centenario de la fábrica de Ford en Cuautitlán, que se celebró el pasado lunes 23 con un evento al que asistió personalmente el CEO global de Ford Motor Company, Jim Farley, en el Centro Global de Tecnología y Negocios en Ford Naucalpan. A pesar de que se celebraban los 100 años de que la compañía estadounidense llegó a México e instaló la primera armadora de autos que existió en nuestro país en el Estado de México y de que la Ford es una de las empresas que está dando la batalla contra las ocurrencias y los aranceles de Donald Trump a los autos fabricados en México, la gobernadora Delfina no consideró importante su presencia y sólo mando como su representante a su secretaria de Economía, Laura González Hernández. Más de uno de los asistentes y directivos en la fiesta centenaria de la Ford México se preguntó por qué el desaire de la mandataria morenista y no faltó quien la justificara diciendo que “seguro tenía cosas más importantes que hacer”. Se ve que Delfina tiene sus prioridades…Los dados dictan Serpiente. Caída libre.