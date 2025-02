El ambicioso Andy y su ruta al 2030

Amén de los nombramientos que le impuso en el gabinete y en la estructura del gobierno, la cuña más fuerte y evidente que el expresidente le puso a la doctora Claudia Sheinbaum, para limitar y controlar su poder en la Presidencia, es la de su propio hijo, Andrés Manuel López Beltrán. Colocado disimuladamente en la Secretaría de Organización de Morena y con una Presidenta que le obedece, el junior más empoderado de México se ha convertido en el poder real que maneja y controla el movimiento político fundado por su padre con miras a construir su propio proyecto político en 2030.

Para ello y con el pretexto de la campaña de afiliación de Morena, con la que se proponen credencializar a 10 millones de personas, Andy recorre el país y va de estado en estado visitando lo mismo a gobernadores, alcaldes, diputados y senadores, a los que les entrega sus credenciales y les exige cuotas obligatorias para que acerquen gente a afiliarse formalmente al partido en sus estados y municipios.

Pero junto a la campaña de afiliación, el joven heredero del lopezobradorismo también aprovecha para hacer política y en cada entidad está formando cuadros propios y grupos de operadores que le responden directamente a él, con lo que se está apropiando de la estructura partidista y desplaza a gobernadores, alcaldes y legisladores que tenían sus propios grupos, lo que lo en los hechos lo está convirtiendo en el mandamás y el único que será capaz de mover y dirigir la poderosa maquinaria morenista hacia donde él quiera y decida en los procesos electorales.

Es decir, que aunque no tenga ni el carisma ni la retórica ni tampoco la cercanía con la gente con la que contaba su padre, lo que sí tiene Andy y lo aprovecha al máximo, es el inmenso poder que le dejó su padre para que fuera el amo y señor de su movimiento político, de tal manera que no hay militante en Morena, desde la Presidenta hasta los secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados y alcaldes que no le rindan pleitesía ni acaten sus peticiones porque saben que es él quien habla en nombre del caudillo.

Y eso lo aprovecha muy bien López Beltrán que ya tiene una estrategia para impulsar desde ahora en los estados, municipios y distritos a los que serán sus candidatos a los cargos de elección en los estratégicos comicios intermedios de 2027, en los que sólo él palomeará y decidirá las listas de nominados a las 16 gubernaturas que se renuevan en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, además de las listas de candidatos a diputados federales y alcaldías.

Ya hay gobernadores de Morena que, aunque no lo dicen públicamente y reciben con bombo y platillo al secretario de Organización de Morena y hasta se toman la foto con él, en el fondo están inconformes con la idea de que les quiten el control de su propia sucesión y la posibilidad de ser ellos los que definan quiénes serán los abanderados morenistas en sus estados. Eso sin contar que tampoco tendrán mucho qué decidir en cuanto a las candidaturas a la Cámara de Diputados y tampoco a las alcaldías más importantes de sus estados.

Todo ese poder absoluto para quitar, poner o vetar candidatos de Morena, que antes tuvo su padre, lo heredó también López Beltrán en aquel famoso y misterioso “Testamento Político”, que nunca nadie conoció pero que hoy está más que claro quién fue el heredero universal. Y aunque intenta actuar con bajo perfil y se muestra uraño con los medios y la prensa, Andy hoy tiene una capacidad de decisión, en el movimiento político que sostiene al régimen, que no tienen ni la presidenta, ni los gobernadores ni los líderes del Congreso.

Su ambición es mantener el poder y dar continuidad al proyecto político de su padre, pero con su propia visión y sus reglas, porque sabe que hoy no tiene ningún contrapeso ni ningún liderazgo que se le oponga o intente disputarle lo que recibió como herencia de sangre por su apellido. Será él quien conforme los nuevos grupos políticos que, a nivel nacional y local, serán la fuerza de Morena y será también él quien decida quién sí y quién no tendrá presencia en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados y en más de la mitad de las gubernaturas del país que se renuevan dentro de dos años.

La única duda que hoy queda con el empoderado Andy López Beltrán, aunque para algunos esa duda ya tampoco existe, es a dónde irá él en 2030, una vez que consolide los nuevos liderazgos y bases políticas que ya no dependerán de caudillos, tribus o líderes antiguos, sino sólo de él y su poder heredado. Él mandó un mensaje público, de los muy pocos que ha dado, diciendo que ni él ni sus hermanos eran tabasqueños, a pesar de haber nacido en el violento edén tropical, y que más bien eran “chilangos de corazón”, lo que hizo pensar a muchos que se estaba destapando o anunciando su intención de ser candidato a jefe de Gobierno de la CDMX.

Pero los que conocen las entrañas de su estrategia política, con la que hoy recorre el país consolidando su fuerza y liderazgo, dicen que no tienen ninguna duda de que en 2030 la doctora no podrá decidir ni eso: el nombre del candidato de Morena que aspire a sucederla porque esa candidatura, 5 años antes, ya tiene dueño.

NOTAS INDISCRETAS… Precisamente una muestra del poder de Andy fue su decisión ayer de afiliar como militante de Morena a Miguel Ángel Yunes Márquez, el tristemente célebre traidor de la oposición que, con el apoyo de Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, ya recibió su lustrosa credencial como flamante militante formal del nuevo partido hegemónico. La foto de Yunes presumiendo su afiliación morenista molestó e hizo brincar a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que en medio de los señalamientos por los sobrecostos de la Refinería Dos Bocas, ayer se dio tiempo de mandar una carta dirigida a Luisa María Alcalde, la dirigente formal de su partido, a la que le expresó su desacuerdo y su molestia por la invitación a Yunes Márquez a integrarse a Morena. “Los veracruzanos merecemos respeto”, dijo Nahle en la carta enviada a su partido, en la que amenazó con iniciar un procedimiento formal para impugnar dicha afiliación ante las instancias de su partido. "Ya opiné sobre el nombramiento, lo que decidan en el Senado allá ellos. Nosotros, aquí en Veracruz, hemos sido puntuales en nuestra postura. Que cada quien asuma la responsabilidad de sus actos", declaró la gobernadora. Y es que desde que los Yunes se sumaron a la bancada de Morena, para darles el voto decisivo en la cuestionada Reforma Judicial, se supo que Rocío Nahle, entonces gobernadora electa, había mandado el mensaje fuerte y claro a la dirigencia nacional de Morena que entonces encabezaba Mario Delgado y a la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum: “Si los Yunes entran oficialmente a Morena, yo me salgo por la misma puerta”. ¿Será que cumple su amenaza la gobernadora?… Justo cuando Estados Unidos reactiva las Consultas Energéticas con México dentro del T-MEC, en Pemex surgen denuncias y nombres sobre una red de corrupción y colusión en áreas de distribución y transporte de hidrocarburos. Proveedores de servicios y gerentes de Compras en volumen de la ahora empresa estatal, advierten que esto podría convertirse en una crisis energética con impacto diplomático para la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Energía, Luz Elena González, y el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. Y es que, aseguran, se han relajado los estándares en la petrolera nacional para facilitar alianzas entre funcionarios y empresas privadas que son favorecidas en dichas áreas. Por ejemplo, se redirigen discrecionalmente cargas desde terminales estatales a instalaciones privadas, lo que podría violentar los acuerdos energéticos del TMEC. Uno de esos casos que mencionan los denunciantes es el de Sergio Rosado Flores, quien llegó a presentarse como “enlace con altos mandos de Pemex”, mientras mantenía vínculos con la iniciativa privada en el sexenio de AMLO. Ahora, Rosado Flores es Subdirector de Evaluación y Cumplimiento Regulatorio de Pemex, pero hasta 2022 figuraba como representante o socio en 14 empresas del sector energético, según datos publicados de ese año por el Registro Público de la Propiedad. También está el caso de Gabriela Cano, directora comercial de una empresa de infraestructura energética que operaba transportistas y gestionaba carga de la paraestatal a gran escala, aunque sin formar parte de la estructura legal de Pemex. Otra pieza en ese tablero es el área de Almacenamiento en Pemex Logística, donde Eduardo Padilla Yebra, quien dejó la paraestatal advirtiendo que revelaría nombres y datos de esas alianzas, porque él formaba parte de la misma red de colusión, de la que finalmente no reveló nada. Así que la manipulación del mercado provocada por terceros en Pemex, violenta las reglas del TMEC y, si no le ponen fin desde la dirección de la empresa o la secretaría de Energía, habrá problemas con Estados Unidos cuando se renegocie el tema energético en dicho tratado. Claro, siempre y cuando todavía haya tratado, ante las amenazas arancelarias de Trump… Los dados mandaron Doble Escalera. Con agradecimiento para todos los amables lectores que nos expresaron sus condolencias y buenos deseos para Lupita Soto y su dolorosa partida. Gracias de corazón a todos los que le desearon paz y descanso. Y como lo adelantamos, su ciclo se cerró y su Escalera fue directo al cielo.