Edomex: mujeres al borde de un ataque político

Es un hecho que la contienda por la gubernatura del Estado de México se resolverá en junio del 2023 entre mujeres candidatas y que —por primera vez en la historia de esa entidad— su próximo gobernante será una mujer. A días de que arranque el proceso electoral mexiquense, ya están definidos los nombres de las dos opciones políticas que se disputarán el gobierno: de un lado Morena, con la maestra Delfina Gómez, y del otro el PRI, con Alejandra del Moral como su candidata, que aún se define si irá también acompañada del PAN y PRD para revivir la llamada Alianza Por México.



Ninguna de las dos candidatas salió exenta de dificultades y hasta amenazas de rompimientos en sus partidos. La maestra Delfina perdió el apoyo del senador Higinio Martínez, quien era su tutor político, al no estar de acuerdo el legislador y jefe del Grupo Texcoco en cómo se procesó y definió la candidatura de la maestra impuesta por el presidente López Obrador. Del lado de la priista Alejandra del Moral, además de que aún tiene que negociar y convencer al panismo y perredismo de que la postulen, tampoco ha sido reconocida y mucho menos felicitada por la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera, quien fue su competidora para la postulación.



Mientras a Delfina el presidente mandó a Horacio Duarte, al que sacó de las Aduanas Federales para que se fuera a operar personalmente la campaña de la maestra; en el caso de Alejandra el gobernador Alfredo del Mazo, si bien la apoyó en todo momento para que fuera la candidata, no le ayudó mucho a la hora de hablar con Ana Lilia. Cuentan que Del Mazo mandó llamar a la diputada mexiquense para comunicarle que no sería la candidata y que tenía que apoyar a Alejandra del Moral, a lo que Herrera le dijo que lo haría, pero que antes pedía que le garantizaran candidaturas y posiciones para su gente.



“Yo primero tengo que hablar con mi gente, que me ha apoyado y que se sentirá decepcionada. Si usted me apoya para darles a ellos garantías de que tendrán trabajo y serán incluidos, con gusto apoyo a su candidata”, le dijo Ana Lilia Herrera al gobernador. Pero Del Mazo, con poco tacto le dijo: “Sí claro, eso lo vemos después, pero primero quiero que vayas y le levantes la mano a Alejandra”. Cuando la diputada salió de la oficina del gobernador iba molesta y hasta ahora ni siquiera ha aceptado tomarle la llamada a Alejandra del Moral, quien la ha estado buscando para dialogar con ella.



Lo más delicado es que, según versiones de cercanos suyos, Ana Lilia Herrera no ha querido hablar con Del Moral porque está dialogando con PAN, PRD y MC con miras a una alianza de esos tres partidos que la postule como su candidata a la gubernatura. Es decir, que si la diputada decide dejar el PRI y se arregla con los tres partidos mencionados, no sólo provocaría un tsunami en el priismo mexiquense, sino que además mandaría la próxima elección a tercios y, muy probablemente, al dividir el voto de los priistas, terminaría beneficiando a la maestra Delfina y al avance de Morena en el Edomex.



Así es que, como en aquella película ya clásica de Pedro Almodóvar, las mujeres están al bordo de un ataque electoral, con el que definirán el rumbo del Estado de México para los próximos seis años, a partir del hecho que quien gane la gubernatura, en las votaciones del 4 de junio de 2023, será una mujer. Lo único que falta saber es si el nombre de la primera gobernadora mexiquense saldrá de la competencia entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral, o si también se mete a la ecuación, con posibilidades de ser gobernadora, y de paso cambiar todos los equilibrios y las fuerzas políticas estatales, la diputada Ana Lilia Herrera.



NOTAS INDISCRETAS…

Ricardo Peralta, quien fuera subsecretario de Gobernación en este gobierno en 2019, nos hizo llegar el siguiente texto, como respuesta a las alusiones que se hicieron sobre sus reuniones de aquel año con grupos armados de autodefensas, algunos que después resultaron vinculados al narcotráfico: “En mi gestión como subsecretario de Gobierno de Gobernación y nunca en mi vida profesional o personal, he tenido relación alguna con grupos de la delincuencia organizada o personas armadas ilícitamente. Las reuniones tanto en Michoacán como en Tamaulipas fueron en comunidades estigmatizadas y marginadas por la inseguridad y el terror que causan los problemas de violencia y de abandono institucional. En el primer caso, se colocó la primera piedra de una planta agro industrial para la región de tierra caliente en Michoacán. En la segunda, en Tamaulipas hubo un compromiso institucional para generar proyectos productivos como en el caso de Michoacán, ante la politización del tema ya no se continuó; aseverar que me he reunido o he sido parte de alguna forma de negociación con Grupos del crimen organizado para tener algún tipo de interlocución o negociación es absolutamente falso y fuera de la realidad. Te anexo también un informe expuesto en la página pública de la Secretaría de gobernación donde se hace valer la gestión que realizamos en esa región”. Hasta ahí el texto de Ricardo Peralta… Hablando de las elecciones de 2023, mañana va a Coahuila el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El tabasqueño estará en Saltillo y, según comentan en la capital coahuilense, va a preparar el terreno para el inminente destape de Ricardo Mejía Berdeja como el candidato de Morena a la gubernatura. Claro que Adán no hablará a nombre propio si es que confirma que Berdeja será el abanderado morenista, sino más bien a nombre de su jefe el presidente, que fue quien, desde hace meses, decidió preparar al subsecretario de Seguridad para lanzarlo a Coahuila, donde harán a un lado al senador Armando Guadiana. Berdeja también lleva la bendición de su jefa inmediata, la secretaria Rosa Icela Rodríguez, aunque definitivamente quien lo eligió para tratar de conquistar la complicada entidad coahuilense fue el dedito de Palacio. Ahora habrá que ver cómo inciden dos factores en contra de la candidatura de Mejía Berdeja: el primero, su falta de arraigo a su estado natal, luego de que fuera diputado local en Guerrero y se avecindara en el estado sureño; porque si bien nació en Torreón, Ricardo hizo su carrera política entre la Ciudad de México y Guerrero y hoy esa falta de residencia y conocimiento de Coahuila se lo reprochan sus paisanos. Y el segundo factor es cómo reaccionará el senador Guadiana, quien reprocha que él fue el primero en apoyar a Andrés Manuel López Obrador cuando llegó a Coahuila hace años y nadie lo apoyaba, además de acusar que, desde su cargo en el gobierno, Mejía Berdeja lo ha atacado con presuntas investigaciones por lavado de dinero. A Guadiana también lo ubican como cercano al gobernador Miguel Riquelme, y en una de esas la fractura en Morena también tiene consecuencias… Y ya que andamos en Coahuila, se ha retardado demasiado el relevo del presidente del PRI coahuilense, Eduardo Olmos, quien ahora se desempeña como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y evidentemente ya no puede atender los asuntos de su partido. El problema es que a estas fechas los priistas ya deberían de tener quién dirija los amarres para unificar al proyecto de Manolo Jiménez, virtual candidato del PRI a la gubernatura, pero también posiblemente de la Alianza Va Por México. Está bien que el gobernador Miguel Riquelme es reconocido como un gran operador político y electoral, pero evidentemente no puede hacer todo solo y ya debería nombrar a un nuevo dirigente del PRI. ¿O será que Rubén Moreira no le da permiso al gobernador?... A la que se le va armar la de Troya en la CNDH es a la presidente Rosario Piedra Ibarra. Resulta que la recomendación 46/2022 que ayer difundió la oficina de Comunicación Social de la CNDH y en la que presuntamente el organismo autónomo se pronuncia por la “transformación del INE” y acusa al instituto electoral, también autónomo, de “ser instrumento parcial de sabotaje a la voluntad del pueblo”, fue manipulada en su contenido por la oficina de Rosario Piedra y que la recomendación original no dice nada de eso ni cuestiona de esa manera al INE. Anoche varios integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH se reunieron para discutir el posicionamiento de la presidenta de la comisión y acordaron desconocer las afirmaciones de Rosario y deslindarse del tema con una conferencia de prensa en la que desconocerán tal recomendación y acusarán que fue sacada de contexto y manipulada por Piedra Ibarra. ¿O sea que además de servil y agachona con el presidente, doña Rosario es también mentirosa y manipuladora de las recomendaciones de la CNDH?... Los dados mandan Escalera. Mejora el tiro.