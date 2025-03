Del “Llegamos todas” al “No estás solo”

La defensa a ultranza de un presunto violador, acusado penalmente por su media hermana, derrumbó e hizo añicos, en una sola tarde, el discurso feminista de Morena y de la presidenta con A. Porque mientras de palabra se les llenaba la boca diciendo que su movimiento y gobierno eran “de las mujeres y para las mujeres”, en los hechos prefirieron respaldar y proteger con el fuero constitucional –ese que criticaban y pedían eliminar como opositores— a Cuauhtémoc Blanco, un personaje lleno de señalamientos, denuncias e investigaciones formales por corrupción.

En un cálculo totalmente perdedor, donde fuera de ellos y su lealtad ciega y fanatizada, nadie más ve al polémico diputado Blanco como “víctima”, porque tiene todo el perfil y los antecedentes de ser el victimario y el agresor que abusó del poder durante su efímera y nefasta carrera política de los últimos 9 años, primero como alcalde de Cuernavaca y luego como gobernador de Morelos. Y es que en Morelos se acumulan en la Fiscalía estatal al menos 10 carpetas de investigación contra el exgobernador, amén de otras carpetas abiertas por corrupción contra sus colaboradores más cercanos, que igual que él se aprovecharon del poder para hacer negocios y saquear al estado.

Fuentes de la Fiscalía estatal de Morelos afirman que además de otros delitos y señalamientos por el ejercicio indebido del servicio público, hay entre esas 10 carpetas abiertas otra denuncia por violación en contra del diputado Blanco. Aunque no dan mayores detalles, las fuentes sostienen que se trata de una denuncia hecha por una mujer que acusa al gobernador de haberla violentado sexualmente y haberla agredido en una casa de descanso del gobierno morelense, ubicada en el municipio de Cuautla.

En ese lugar, según lo que se asienta en dicha carpeta, hubo una reunión a la que asistió el mandatario junto con varios amigos y colaboradores. Hasta el lugar llegaron mujeres invitadas y en algún momento de la fiesta que duró varios días, la víctima dice haber sido forzada y obligada a tener relaciones con el gobernador delante de varios de los asistentes y, cuando ella se negó, fue empujada, sometida y violada en presencia de los colaboradores que no hicieron nada para evitarlo.

A reserva de tener mayores detalles de la citada carpeta judicial, lo que queda claro es que el diputado salvado por Morena y por sus diputadas está muy lejos de ser la víctima que quieren justificar en el oficialismo con su pueril y ofensivo argumento de “la carpeta mal integrada”. El supuesto feminismo del movimiento político que hoy gobierna México, se dinamitó con una escena tan grotesca como lamentable en la que las mujeres morenistas se agolpaban para proteger a Blanco y empujaban y agredían a otras mujeres de la oposición que pedían cancelar la ilegal intervención en tribuna que se le concedió al exfutbolista.

Fue como si de pronto los gritos vergonzosos de las diputadas morenistas, que coreaban “no estás solo, no estás solo” ante las lágrimas de cocodrilo que vertía Cuauhtémoc Blanco, resonaron tan fuerte y tan groseros y vulgares, que no sólo desconocían e ignoraban a la víctima mujer que denunció al diputado, sino que condenaban y desconocían a todas las mujeres agredidas, violentadas y asesinadas en este país que, a las que de nada les sirve ni les servirá que hoy tengan 251 diputadas y 64 senadoras que supuestamente las representan, la mitad de secretarias del gabinete federal y hasta una Presidenta que despacha por primera vez en Palacio nacional; al final la mayoría de esas mujeres con poder protegerán a los agresores hombres.

La mayor muestra de que Morena no hizo sino proteger y encubrir a un presunto agresor sexual, fue la imagen del diputado Blanco, con su fuero convertido en escudo político y validado por los morenistas y hasta por la propia Presidenta, presentándose ante la Fiscalía de Morelos para intentar conocer de la acusación de intento de violación que le imputó su media hermana. Nunca antes el ensoberbecido exgobernador dio la cara ni se presentó a la Fiscalía, pero ahora lo hizo porque se sabe protegido y arropado desde el poder y verlo llegar en camionetas Suburbans blindadas y con guaruras, sólo confirmó que la clase política que hoy gobierna México terminó por convertirse en lo que su mismo líder y fundador criticaba y denominó: “la nueva mafia del poder”.

Efectivamente Cuauhtémoc Blanco, con sus 10 carpetas de investigación, sus denuncias de corrupción y los expedientes militares que lo vincularon con los cárteles de la droga a los que les entregó Morelos durante su mandato, “no está solo”, está muy bien acompañado y blindado por toda la clase gobernante morenista que estuvo dispuesta a sacrificar y desarmar el discurso y la retórica oficialista del “gobierno de mujeres” por evitar que le tocaran a uno de los suyos. Si las mujeres indígenas que adornan demagógicamente el logo del Gobierno de México pudieran hablar, tal vez también cambiarían su grito y, en vez de decirse orgullosas porque “llegamos todas”, también le gritarían muy convencidas a Cuauhtémoc que “no está solo”.

NOTAS INDISCRETAS…

Hablando de discursos demagógicos y falaces, fueron varias las veces en que el expresidente dijo y repitió que en su gobierno no se autorizarían más casinos porque ellos no eran corruptos como en el gobierno de Vicente Fox. Tanto se repitió ese discurso que al parecer terminó desgastándose porque de pronto en estos días apareció un nuevo casino de la cadena Jubileé y que está terminando su instalación en pleno Periférico Norte, justo en el municipio de Naucalpan y en el número 758 de la avenida Manuel Ávila Camacho, para ser exactos. Fotografías publicadas en redes sociales dan cuenta de que el nuevo casino está casi terminado y casi listo para iniciar operaciones, pero lo que no se entiende es qué fue lo que pasó y si de pronto cambió la política de no otorgar nuevos permisos para casinos en la 4T. Porque, entre muchas otras veces que lo dijo, el expresidente afirmó el 7 de enero de 2020 en Baja California la veda a los nuevos casinos, justo cuando se hablaba de reformas legislativas para favorecer la apertura de esos establecimientos: "Si están legislando y se afecta una facultad del Gobierno Federal, nosotros vamos a acudir a la autoridad competente. Nada de casinos. Nosotros no autorizamos casinos, tenemos muy presente cómo se empezaron a autorizar estos casinos en la época que se llamó el 'gobierno del cambio', ahí se los dejo de tarea, entonces no vamos a caer en lo mismo, sería lamentable hacer lo mismo”, dijo el entonces presidente aludiendo claramente al gobierno de Vicente Fox. ¿Y entonces ese nuevo casino que está a punto de abrir en Naucalpan de dónde salió, de la nada? ¿O será que la política anticasinos cambió en el actual gobierno de la doctora y ya hay nuevos permisos para las lucrativas casas de juego? Sería bueno saber qué dice al respecto la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez…En lo que llaman –con cierta ironía— el “nuevo sindicalismo” en la 4T, está cobrando fuerza la nueva organización denominada Asociaciación General de las y los Trabajadores (AGT) que empieza a verse como una de las centrales obreras con mayor crecimiento. La AGT se constituyó apenas el pasado 20 de octubre, con un evento en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la CDMX y recibió su toma de nota del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral un mes después, en noviembre del 2024. En apenas seis meses, la nueva agrupación de sindicatos, en la que participan organizaciones como el sindicato de Telefonistas, el Sindicato Minero, la CROC y la CROM, entre otros, han logrado instalar delegaciones estatales en Quintana Roo, Estado de México, Morelos, Yucatán, Baja California Sur e Hidalgo, creciendo su presencia y representación en toda la República. La dirección de la AGT es colegiada y los cargos son rotativos por elecciones democráticas y su presidencia actual está encabezada por el diputado Napoleón Gómez Urrutia, líder de los mineros, y uno de los principales promotores de la nueva central, Francisco Hernández Juárez, de los Telefonistas, Isaías González Cuevas de la CROC y Rodolfo G. González de la CROM. El objetivo de la nueva organización, dicen sus integrantes, es “refundar el sindicalismo mexicano y encarar los retos a que se enfrenta el sindicalismo de cara a los nuevos desafíos del mundo laboral, en los que la fuerza de los trabajadores estará en su unidad y organización”…El retiro de las órdenes ejecutivas emitidas por Joe Biden y la postura de Donald Trump en relación con Venezuela han reavivado el caso de Jorge Carlos Fernández Francés conocido como “El Sar del Dinero”, empresario mexicano que se paseaba en Europa con un Ferrari con placas de la CDMX, vinculado al polémico empresario colombiano Alex Saab, conocido por ser el testaferro y prestanombres de los negocios del dictador Nicolás Maduro. De acuerdo con investigaciones periodísticas como la que realizó la plataforma Connectas, el empresario mexicano movió 230 millones de dólares, lo que generó serios problemas para Jorge Carlos Fernández, especialmente a su llegada a Miami, donde ha sido detenido en el “cuartito de la aduana”, a pesar de poseer una destacada mansión en la ciudad estadounidense. Los problemas para Fernández y su Grupo El Sardinero (de donde le viene el apodo del “Sar del dinero”) se recrudecieron cuando, en colaboración con el Departamento del Tesoro, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República mexicanas empezaron a auditar sus operaciones. Aunque, extrañamente, esas investigaciones y auditorías no han impedido que Grupo “El Sardinero” siga obteniendo contratos en varios gobiernos, tanto federal como estatales, por cifras millonarias que, según arrojan las plataformas de Compranet, superan los 3,500 millones en contratos desde el año 2002…Los dados cierran semana con Escalera Doble. Buen fin de semana para los amables lectores.