De la “consulta popular” a la “Consulta de Estado”

Es tanta la obsesión y la necesidad de complacer el “ego” del presidente López Obrador y tanto el interés político de que una votación mayoritaria a favor de que siga en el poder impulse electoralmente a Morena, que el gobierno federal y el aparato oficial de la 4T se han volcado abierta e ilegalmente a promover la Revocación de Mandato. Incluso el uso de recursos públicos y la aparición de funcionarios públicos haciendo proselitismo y promoviendo la ratificación del presidente, convierten a la del próximo 10 de abril ya no en una consulta popular sino en una auténtica “Consulta de Estado”.

El fin de semana funcionarios del gabinete como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viajaron junto con el dirigente del partido oficial, Mario Delgado, a Coahuila en un avión de la Guardia Nacional, cuyo titular, el comandante militar Luis Rodríguez Bucio, utilizó los recursos del cuerpo de seguridad supuestamente civil, para apoyar la campaña proselitista del partido Morena a favor de la Consulta de Revocación de Mandato. Incluso, en uno de esos eventos partidistas, el general Bucio apareció vestido con su uniforme militar, como si fuera un militante más del partido oficialista.

Es claro que con tal de conseguir el objetivo político de que una mayoría abrumadora aclame al presidente y pida su continuidad, López Obrador ha ordenado desplegar toda una operación de Estado en la que ya no se oculta ni se esconde no sólo la violación de la Ley y de la “veda electoral” que recién ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino el uso abierto y descarado de recursos públicos para promover dicha Consulta y lograr “cueste lo que cueste” que la gente salga a participar el próximo domingo en una consulta que no entusiasma ni interesa más que a los seguidores y fanáticos del presidente.

Si ya a los 16 gobernadores morenistas les habían impuesto una cuota en sus estados para que lleven y acarreen a simpatizantes del gobierno a las urnas el 10 de abril, de modo que se logre alcanzar la difícil cifra de 40 millones de participantes que haga vinculante el resultado de la consulta, ahora el gabinete mismo se está volcando a la promoción desesperada, lo mismo sacando de sus delicadas funciones al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, para irse a promover la consulta a Coahuila —mientras siguen las masacres, asesinatos y balaceras en el país— que mandando al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la arenga y el ataque al INE y al Tribunal Electoral.

“Se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE, pues como dijo Alfonso, esos ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas. Ya todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de Reforma Electoral donde se van a ir todas, esas que ahora, se llaman autoridades electorales. Porque además México va a ser el primer país del mundo donde el pueblo elija democráticamente en las urnas a quienes van a conducir las próximas elecciones”, dijo ayer el titular de Gobernación en un acto proselitista de Morena en Coahuila.

Es decir, que ayer Adán Augusto se quitó de golpe dos máscaras: la del “tapado” para la sucesión presidencial donde ya muchos lo veían, pero ayer se desenmascaró; y la del encargado de la política interna que “dialoga” y “negocia” con la oposición y con los órganos electorales, para mostrar las verdaderas intenciones del presidente y de la 4T con esta simulación de “consulta popular”: desmantelar al INE y al Tribunal Electoral federal, cambiar a los actuales consejeros y magistrados autónomos por nuevos funcionarios electorales afines y dóciles al gobierno y a su partido.

Es como si, en su desesperación y obsesión por mostrar su fuerza y hacer de la Consulta Popular un éxito, a la 4T y al gobierno de López Obrador ya no les diera ni tantita vergüenza violar la ley y utilizar ilegalmente los recursos públicos, incluidos los de un cuerpo militarizado como es la Guardia Nacional, con tal de conseguir sus objetivos. Si en la lógica más autocrática del inquilino del Palacio Nacional “El Estado soy yo”, entonces el Estado y todos sus recursos deben volcarse a complacer al presidente y garantizarle su “ratificación” y con ella darle la justificación para intentar desaparecer a los organismos electorales autónomos. De eso se trata toda la farsa del próximo domingo.

NOTAS INDISCRETAS… Primero fue una placa en los uniformes de los integrantes de la Guardia Nacional en donde aparece, junto al escudo nacional, una leyenda que dice: “Por la Patria y el Presidente, Siempre leales”, luego al general Luis Rodríguez Bucio, comandante de ese cuerpo “civil” militarizado se le vio en un acto proselitista de Morena el sábado pasado, a donde acudió con su uniforme militar, y prestó un avión de la Guardia para llevar a esos eventos en Coahuila al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Y ante esa muestra de lealtad y cercanía política y el uso ilegal de recursos públicos para apoyar una causa partidista, conviene preguntar y saber si los militares en este país, y con ellos la Guardia Nacional, ¿ya son también militantes de Morena? y ¿están para servir al presidente y a su partido para cuidar y dar seguridad a todos los mexicanos? Porque si ya de por sí la Guardia nunca fue civil ¿ahora también será morenista?... El viernes el presidente López Obrador desconoció a su sobrina Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas y acusada de pedir “moches” en efectivo a proveedores. Dijo que no tiene mayor relación con ella y que si la ve en la calle ni siquiera la reconoce. Pero contra el dicho del presidente, hay fotografías circulando en las redes sociales donde se le ve muy cerca de la diputada tamaulipeca y de su madre y prima del presidente, Úrsula Mojica Obrador, quien falleció de Covid en Tampico en 2020. Pero más allá de que la reconozca o no, lo que es un hecho es que Úrsula Patricia presume de su cercanía con su tío y utilizó el nombre del presidente para que la nombraran coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas apenas hace unas semanas. “Es línea directa del presidente", decían quienes promovieron a la sobrina incómoda para convertirse en lideresa del grupo parlamentario morenista. Hoy, con la desconocida que le pegó el presidente y el escándalo por los audios donde presiona a contratistas y proveedores para que le entreguen dinero en efectivo a cambio de contratos, es muy probable que la quiten del cargo con el mismo argumento con el que llegó… Vienen cambios importantes en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El nuevo fiscal José Luis Cervantes Martínez, electo por el Congreso local el pasado 10 de marzo, realizará modificaciones a la estructura de la Fiscalía. En las fiscalías regionales habrá tres cambios de titulares, igual que en las especializadas otros tres cambios y en la fiscalía de Violencia de Género habrá dos movimientos. En los Jefes de Unidad de Fiscalías regionales se van ocho titulares y a 39 Policías de Investigación se les pedirá su renuncia por no pasar los exámenes de confianza. Con esos cambios el nuevo fiscal ofrece “dar resultados en poco tiempo”. Veremos si cumple… Serpiente Doble mandaron los dados. La semana empieza complicada.