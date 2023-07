Cómo se construyó la candidatura de Xóchitl

La fuerza mediática y digital que ha tomado la postulación de Xóchitl Gálvez como aspirante del Frente Amplio por México rumbo a la elección presidencial ha sorprendido a propios y extraños. Al oficialismo lo tomó por sorpresa y la respuesta iracunda del presidente López Obrador, de Claudia Sheinbaum y de opinadores, periodistas e influencers militantes de la 4T, reflejan claramente el efecto de su nominación. El resto de los medios, analistas y especialistas en redes sociales y en campañas, también reflejaron la misma sorpresa, pero en sentido distinto, mientras que amplios sectores de la sociedad en toda la República reaccionaron con entusiasmo a la ola política y mediática que levantó la senadora panista.

Incluso expertos serios en la medición y seguimiento de la conversación digital, como la doctora Rossana Reguillo, del Sigma Lab del ITESO de Guadalajara, analizaron y comentaron el fenómeno Xóchitl en redes como “una tendencia totalmente orgánica que hace tiempo no veía”, mientras que consultoras privadas de comunicación digital, como Xpectus, reportaron que en las mediciones de su herramienta en apenas una semana de haber lanzado su aspiración presidencial, Xóchitl Gálvez ya lidera la conversación de todos los presidenciables en las redes sociales más importantes como Facebook, Twitter, Tiktok e Instagram. Del 26 de junio al 2 de julio, las tendencias y conversaciones en torno a la senadora llegaron a 111.1 millones de personas, con un 65% de opiniones positivas contra un 35% de negativas. En segundo lugar, por debajo de la panista, apareció Claudia Sheinbaum con 109.2 millones de personas alcanzadas y la misma distribución entre positivos y negativos.

¿Cómo se generó ese fenómeno digital y de comunicación llamado Xóchitl Gálvez? No fue necesariamente a partir de una ocurrencia o sólo por el carisma o la simpatía que pueda proyectar la ya aspirante registrada del Frente Amplio. Y aunque los ataques constantes, agresivos y reiterados que le ha dirigido el Presidente López Obrador sin duda ayudaron, la realidad es que el rápido posicionamiento y la conexión que logró la política y empresaria hidalguense, también fueron resultado de un proceso de análisis, consultas y mediciones especializadas a través de focus group que se realizaron a lo largo y ancho de la República para medir el impacto que tendría la figura de la senadora, con respecto a otros aspirantes de la oposición.

Es decir, que lo que afirmó en su mañanera el Presidente, quien dijo tener “información de mis gargantas profundas” que le hablaron de una serie de “negociaciones y consultas” encabezadas por el empresario Claudio X. González, tenían en parte razón, pero no eran del todo exactas ni necesariamente tenían el tono conspiratorio y mafioso que le atribuye el Presidente, que intenta descalificar a sus opositores y adversarios al sugerir que todo lo que ellos deciden es por órdenes de lo que él llama la “oligarquía”, mientras el turbio y tenso proceso de Morena, en el que él es el único que decide, le parece prístino y democrático.

Lo que sí es real, y nos lo confirman fuentes directas que participaron en ese proceso, es que el Frente Amplio por México, apoyado por sus aliados de Va por México, del que forman parte empresarios como Claudio X. junior y Gustavo de Hoyos, entre otras organizaciones civiles, se asesoraron con consultores expertos para medir y analizar detalladamente a todos los aspirantes que habían levantado la mano para buscar se candidatos de la coalición opositora. En total incluyeron 14 o 15 nombres de políticos del PRI, PAN y PRD, además de empresarios y activistas que habían expresado su interés por la nominación presidencial.

Una vez definida la lista de aspirantes organizaron a nivel nacional un análisis basado en focus group que fueron seleccionados de todos los extractos y clases sociales, desde la clase baja, hasta la media en sus distintos niveles e incluso personas de clase alta, buscando una representación del espectro socioeconómico mexicano. Los grupos se crearon en 150 ciudades y municipios de la República, los más poblados y con mayor número de votantes en las 31 entidades federativas y la CDMX, a partir de la lógica de que en esos lugares y en la suma de los mismos es donde se decide una votación presidencial. A las personas seleccionadas, los expertos les presentaron cada uno de los nombres, tanto de la oposición primero, para después medirlos y contrastarlos con las 6 corcholatas presidenciales de Morena.

El resultado fue sorprendente y apabullante: de los precandidatos opositores resaltaron tres nombres como los más competitivos: Xóchitl Gálvez, en primer lugar; Enrique de la Madrid, en segundo, seguido por Santiago Creel Miranda en tercero y de ahí para abajo los 11 restantes con porcentajes menores. Pero la mayor sorpresa, según nos dicen los organizadores de ese método de consulta, vino cuando se cruzaron a los opositores mejor posicionados con los nombres de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, principalmente.

En ese contraste, en el que la oposición hizo el careo directo entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, a partir de que consideran a la doctora la más probable candidata de López Obrador, resultó que Xóchitl le gana a Claudia en el Valle de México, incluida la Ciudad de México donde la panista arrasó en la opinión de los grupos; le gana también en todo el Norte de México, con especial fuerza en las ciudades de la Frontera Norte donde domina por mucho la panista; mientras que Sheinbaum supera a Gálvez en el Sur Sureste de la República, con excepción de Yucatán donde prevalece la senadora. Y donde las dos empatan en simpatías y preferencias es en la zona del Bajío y en el corredor Puebla-Veracruz.

El dato más revelador para los organizadores de la consulta fue sin duda la forma en que la senadora panista supera a la ex Jefa de Gobierno en la mismísima Ciudad de México que gobernó hasta hace menos de un mes la doctora Sheinbaum. Otro dato que arrojaron las opiniones de la gente consultada es que la clase media “aspiracionista” (como la calificó el Presidente) estaría totalmente volcada a favor de Xóchitl, mientras que las clases más pobres apoyarían mayoritariamente a Claudia. Y es que, según el análisis de los datos que obtuvieron, lo que más vende Sheinbaum en los estratos bajos es ser la más cercana y compenetrada con el Presidente, por lo que las personas dicen verla como “la hija” política de López Obrador, más que como su “hermana”, sobre todo en el Valle de México. Para los sectores más pobres esa cercanía es un atributo, mientras que para la clase media es el principal negativo de la doctora, a la que perciben como “títere” de AMLO.

Así que ni ocurrencia, ni conspiración oligárquica, lo que hay detrás del “fenómeno Xóchitl” que tanto ha sorprendido a los mexicanos y ha descolocado al Presidente, es un ejercicio de consultoría y marketing político, perfectamente medible y con metodología basada en la estadística y las herramientas más modernas de mercadotecnia política. ¿Qué eso convierte a Xóchitl en un producto? Sí, en un producto político que está resultando muy vendible, tanto como lo fue López Obrador en 2018 con su personaje moderado y conciliador que ofrecía “cambio y esperanza”; o como lo fueron antes Enrique Peña Nieto, el producto mercadológico y televisivo por excelencia, el mismo Felipe Calderón y por supuesto el gran innovador y fundador del marketing político moderno en las campañas mexicanas, Vicente Fox Quesada. Todos al final son “productos” que visten, hablan, prometen y hasta sonríen, para convencer y de paso engañar al electorado.

Notas indiscretas...

Andrea Chávez se va del equipo de Adán Augusto López. La joven diputada chihuahuense dejará de colaborar en la campaña del tabasqueño tras las polémicas y el revuelo causado por las imágenes de su cercanía con el aspirante presidencial, de su camioneta Suburban blindada y de su familia volando en un jet privado, que en las redes se afirmaba que era propiedad del Ejército, pero ella finalmente aceptó que fue un avión privado rentado exprofeso para trasladar a sus parientes a su informe como diputada federal. La decisión la tomaron en el cuarto de guerra de Adán Augusto y se aplicó de inmediato, por lo que a Andrea no se le verá más junto al aspirante de la 4T. Y, como dicen, será el sereno pero la salida de la diputada coincide con que la esposa del exsecretario de Gobernación ya empezó a aparecer acompañándolo en sus eventos de proselitismo por toda la República. Que cada quien saque sus conclusiones…A propósito de la oposición y sus registros, ayer hubo dos notas significativas: la primera, el registro virtual como aspirante presidencial de Francisco García Cabeza de Vaca, que de manera inédita e inaudita en la política mexicana, se presentó de manera virtual y remota a solicitar su registro como aspirante a representar al Frente Amplio por México. Como el exgobernador de Tamaulipas vive en Houston y no quiere (ni puede al parecer) venir a México por aquello de sus problemas y acusaciones con la FGR y el Gobierno de Tamaulipas, Cabeza mandó a su esposa, Mariana Gómez, a sus hijos y hasta a su hermano, el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, para representarlo ante los dirigentes del PRI, PAN y PRD que ayer le recibieron su solicitud. El registro virtual de Cabeza provocó todo tipo de reacciones, entre ellas la de un usuario en Twitter que se preguntaba: “Si tiene miedo de venir a México y manda a su familia a representarlo, ¿cómo pretende gobernar al país que tiene tantos problemas de violencia y corrupción? Mejor que se quede en Estados Unidos”. Pues razón no le falta al twittero. Y el segundo hecho interesante del lado de la oposición fue ayer el anuncio de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien por la tarde, en un video que grabó en el Palacio de Gobierno desde Guadalajara y que difundió en sus redes sociales, anunció que no competirá por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, porque se quedará a terminar su encargo como gobernador “hasta el último día de mi mandato”. Pero también, Alfaro hizo fuertes críticas a la dirección nacional de MC, que encabeza el senador Dante Delgado, a quien, sin mencionarlo por su nombre, le reprochó la “falta de diálogo” y el desinterés que ha mostrado por las opiniones de su movimiento en Jalisco, a pesar de “lo mucho que le hemos aportado al partido”; pero lo más fuerte fue que el mandatario jalisciense dijera que no entiende a qué está jugando MC y sus dirigentes nacionales al negarse a sumarse al frente opositor y alargar hasta diciembre la definición de su candidatura presidencial. Y casi de inmediato, la reacción de Dante no se hizo esperar, y en un largo mensaje de su cuenta de Twitter el fundador y presidente de MC, le contestó a Alfaro que “diálogo siempre ha habido” y le aclaró que las decisiones que ha tomado su partido “no siempre se han tomado a partir de lo local; hoy no podríamos estar aliados en lo nacional, con quienes hacen lo imposible por frenar al “nuevo Nuevo León”, dijo Delgado. “En cuanto a Enrique Alfaro, siempre lo he respetado y sentido orgullo por su buen gobierno. Hoy también respeto su decisión de no ser candidato presidencial”, remató. Por cierto que el lunes, Dante y la plana mayor de MC presentarán su “Ruta al 2024” en el que definirán los tiempos, métodos y decisiones que tomará su partido rumbo a la elección presidencial. Lo harán en el Pepsi Center a partir de las 11 de la mañana…Y para no dejar de comentar también de las corcholatas morenistas, el lunes también, pero a las 12 del día en el Foro Blackberry, que se ubica en la esquina de Insurgentes y Chilpancingo, Marcelo Ebrard presentará su propuesta de estrategia de seguridad para acabar con la violencia y descomposición que hoy vive México. Se trata, según dice el propio Ebrard en un video que circula en redes sociales, del “Plan Ángel”, que nos dará el “México más seguro de la historia”, dice Marcelo, quien además comenta que “en los últimos 5 años viajando por todo el mundo y revisando qué tecnologías están funcionando y logrando éxito, he diseñado el Plan Ángel. Ya sé de dónde vamos a sacar los recursos y no nos va a costar un centavo adicional del presupuesto. Vamos a disfrutar del México más seguro de la historia”, promete el excanciller en su video. Y aunque no lo dice, muy claramente entre líneas Ebrard acepta que hoy no tenemos a un país seguro, como afirma insistentemente el presidente López Obrador, cosa que por lo demás sabemos de sobra y en carne propia los mexicanos. Veremos si el “plan Ángel” de Marcelo ofrece algo para vencer al demonio del narcotráfico que hoy nos domina, nos intimida y hasta nos gobierna en amplias franjas del territorio nacional…Los dados cierran con Serpiente Doble y gran caída. Semana triste.