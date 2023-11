Claudia no va a la FIL, ¿para no contrariar al señor?

Extraña, por decir lo menos, resulta la decisión de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, de cancelar sorpresivamente su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a donde había sido invitada para asistir a presentar un libro y su equipo de campaña había confirmado su asistencia. Sin dar una explicación clara de por qué cambió de parecer y decidió no acudir al principal foro literario y cultural de América Latina y uno de los más importantes del mundo, la doctora en ciencias ambientales, que presume su carácter de académica, dijo simplemente en un video difundido en sus redes sociales que “por motivos de agenda” no acudiriá, dejando la impresión de que tuvo otras razones para desairar a la FIL.

“Me han estado preguntando si asistiré a la FIL DE Guadalajara. Fui inivitada por mi querido compañero y amigo Paco Taibo II a presentar su libro, sin embargo por motivos de agenda no podré estar ahí”, luego de echarle flores y elogios al ideólogo radical de la 4T, la doctora solo tuvo al final un par de líneas para la mayor feria editorial y cultural de México: “A las y los organizadores de la FIL les deseo mucho éxito este año”.

La cancelación de Sheinbaum generó reacciones inmediatas. Su contrincante en la carrera presidencial, Xóchitl Gálvez, se le fue directo a la doctora: “Zacatito pa'l conejo. Le dijeron que no fuera”, escribió en su cuenta de twitter la candidata del Frente Amplio por México, quien aprovechó para anunciar que ella sí acudirá este lunes a la FIL y estará participando en sus foros y exposiciones, mientras que el rector de la Universidad de Guadalajara, patrocinadora del evento, confirmó que la precandidata de Morena le avisó que no asistiría: “A todos los que quieran venir, esta feria es de todos, tuvimos a Samuel García, tendremos a Xóchitl Gálvez viene al homenaje de Raúl Padilla, el lunes tiene su evento y hoy Claudia Sheinbaum nos comentó que no va a poder venir, pero todos han estado invitados y como siempre la feria es de todos y para todos”.

Y es que, desde el 9 de noviembre pasado, la directora de la FIL, Marisol Shulz, confirmó que la precandidata de Morena ya había sido invitada para asistir al evento, igual que dijo que también invitaron a Xóchitl Gálvez y ella desde esa fecha ya les había confirmado. Por eso cuando Sheinbaum habla de “problemas de agenda”, es díficil creerle porque justo el 24 de noviembre, un día antes de que se inaugurara la Feria literaria, ella estuvo en Guadalajara, a donde acudió a la designación de la precandidata de Morena al gobierno estatal, Claudia Delgadillo. ¿No pudo ajustar su agenda para que coincidiera con la fecha en que estaba invitada a la FIL?

Más allás de las razones que tenga Claudia Sheinbaum para negarse a asistir a un evento de la importancia de la FIL y de sus supuestos “motivos de agenda”, lo que preocupa es que a estas alturas, la aspirante presidencial siga cargando las filias y las fobias de su jefe político, López Obrador. Porque es bien sabido que, desde que llegó al poder y, por un pleito político absurdo que mantenía con el difunto Raúl Padilla López, el presidente de México emprendió una campaña de ataques en contra de la reconocida feria del libro de Guadalajara y llegó al absurdo de calificarla como “una feria de conservadores” y de prohibirles a todos los miembros de su gabinete que asistieran a invitaciones a ese evento.

Porque si bien se comprende su lealtad incondicional al presidente, algo que le valió el apoyo para que se convirtiera en la aspirante oficial de Morena y sus aliados a la Presidencia, lo que no se entiende a estas alturas es que una mujer política como Sheinbaum, que reivindica la igualdad de género, la defensa de los derechos femeninos y la necesidad de “un tiempo para las mujeres” en el máximo poder de la República, no pueda aún tomar decisiones autónomas e independientes, en algo que claramente no le gusta a López Obrador, como es la FIL, pero que a ella como candidata en campaña claramente le conviene asistir.

A querer o no, y más allá de lo que piensen en la 4T, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un foro plural y abierto donde convergen por casi una semana completa escritores, pensadores, académicos, editores, promotores culturales, periodistas e invitados de todo el mundo y un enorme público general de todas las edades, estratos sociales y origenes. Es un foro democrático y diverso por excelencia para el debate de ideas, la presentación de novedades literarias y todo un mundo de reflexiones y conocimientos que en los últimos años la convirtieron también en una parada obligada para los aspirantes presidenciales que justo en esta época del año están en fase de precampañas.

Por eso resulta extraña y díficil de entender la decisión de Sheinbaum; no porque esté obligada a ir, sino porque su ausencia —|que se suma a las de todo el sexenio en las que dejó de acudir a la Feria tras las criticas de AMLO al evento— sí parece tener un trasfondo político y confirma que Claudia no tiene ninguna autonomía de Palacio Nacional, ni parece interesada en salirse de la protección y el halo que le brinda el presidente, en parte porque sabe que sola no podría ganar una elección y en parte porque no quiere molestar en lo más mínimo a su jefe político al que, como todos en ese movimiento, le tiene una mezcla de admiración, devoción, pero también miedo.

Y es inevitable a estas alturas volver a preguntarse si en algún momento la mujer que aspira a convertirse en la primera presidenta de México en su historia, demostrará a los mexicanos que de verdad tiene una personalidad, ideas y decisiones propias y autónoma, o si su candidatura y eventual triunfo electoral, sólo son una pálida sombra y una mala copia del liderazgo de López Obrador. Porque si no empieza a dejar de repetir lastimosamente los mismos conceptos, frases y discursos del presidente, si no es capaz de tomar sus propias decisiones, aunque algunas no le gusten del todo al inquilino de Palacio, difícilmente logrará convencer de que puede ser una presidenta real, más que la marioneta que no se mueve si no se lo autorizan por temor a la furia del señor.

NOTAS INDISCRETAS… Y hablando de ausencias, la del presidente ayer en la inauguración de un centro Teletón en el municipio de Tlapa, en la sierra de Guerrero, se debió al plantón y bloqueo que le organizó la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, que con sus aguerridos maestros pertenecientes a la CNTE le aguó a López Obrador el que sería el último evento de su gira de 5 días por Oaxaca y Guerrero. La espera para que arribara el presidente se prolongó por más de una hora, mientras los organizadores de la Fundación Teletón y los invitados al evento, que incluían niños con discapacidades y problemas motrices y sus familias, esperaban la llegada del mandatario para dar comienzo al evento. Al final la presencia de los maestros guerrerenses, que también esperaban al presidente para reclamarle el incumplimiento de sus compromisos, terminó reventando la inauguración, cuando muchos padres de familia, con sus hijos discapacitados, comenzaron a abandonar asustados el recinto por la irrupción violenta del magisterio que se apropió del lugar. El presidente nunca llegó al evento, y diría después en sus redes sociales para justificar su ausencia: “No pudimos asistitr a la inauguración del centro de rehabilitación porque un grupo de maestros estaban en actitud de provocación y en busca de conflicto, de pura casualidad con todos los medios de manipulación, incluido el inmundo pasquín del Reforma (…) Ya llevo mucho tiempo evadiendo el acoso de extremistas y oligarcas, luchando por la justicia y aplicando el princiipio de la no violencia”, aseguró el mandatario. La inauguración la hizo apresurada, antes de la irrupción de los maestros, la secretaria Ariadna Montiel. Y en el Gobierno de Guerrero ayer aseguraban que la protesta de los maestros fue en realidad un acto de presión ejecutado por el líder de la CETEG, Héctor Torres Solano, pero orquestado tras bambalinas, según afirman, por el exgobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, en coordinación con el alcalde de Tlapa, Gilberto Solano, quien incluso ayer no asistió a la reunión del presidente con presidentes municipales de la Montaña. La versión que difunden fuentes del gobierno guerrerense es que la postura crítica del exgobernador Astudillo se debe a una investigación por corrupción de más de 900 millones de pesos, que realiza el gobierno federal al DIF de Guerrero, que presidió su esposa. ¿Será que los maestros de la CNTE que antes fueron aliados y hasta los recibía en Palacio Nacional el presidente hoy están conspirando en su contra y por eso López Obrador ahora los llama “extremistas”?... Petróleos Mexicanos no sólo se ha convertido en un “barril sin fondo” para los impuestos de los mexicanos (624 mil 805 millones de pesos para los mexicanos) sino que la empresa estatal se vuelve cada vez más opaca y turbia a la hora de informar cómo se están usando los recursos públicos que consume, mientras su producción no levanta y su situación financiera de quiebra no mejora. Con todo y que este gobierno le ha destinado cientos de miles de millones de pesos y de que el presidente López Obrador, como parte del decálogo que presentó el 18 de marzo de 2021, cuando en pleno aniversario de la expropiación petrolera ofrecía que con esas diez acciones iba a rescatar a la industria petrolera y a terminar de limpiar la corrupción en Pemex, más de dos años después, en la empresa pública siguen sin aclarar a dónde fueron a parar miles de millones de pesos de su Presupuesto 2022 —de acuerdo con la fiscalización que le realizó la Auditoría Superior de la Federación— y para colmo las prácticas opacas e irregulares siguen sucediendo en sus contrataciones. Es el caso del contrato para la asignación del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo que se utiliza como soporte en actividades estratégicas de exploración, perforación y refinación. De acuerdo con documentos de Pemex en poder de esta columna, en el segundo intento para adjudicar dicho servicio, la paraestatal abrió nuevamente la puerta para que en el concurso participen empresas vinculadas con Claudia Rincón, que en 2022 incumplieron con requisitos técnicos exigidos para arrendar el equipo, además de que esas empresas han sido señaladas por incurrir en prácticas monopólicas. Pemex está llevando a cabo el Procedimiento de Adjudicación Directa 2023-258-PMX_SA_PC_GCSS-SASSO-AD-N-A para el Arrendamiento de Computadoras, en el cual participa Soluciones Tecnológicas Especializadas S.A. de C.V., que de acuerdo con un dictamen técnico elaborado por la propia paraestatal, el año pasado concursó en la licitación para ese servicio y no cumplió los requisitos, por lo cual su propuesta comercial fue desechada. Sin embargo, en un oficio del 4 de agosto de 2023, el SPA del Titular de la Gerencia de Continuidad Operativa, Administrador del Proyecto, Rubén Martínez Olvera, recomendó de forma inexplicable a la Coordinación de Planeación y Proyectos, a cargo de Laura Maribel Jacobo Peralta, considerar a esa misma empresa —cuya propietaria es Claudia Rincón— “dentro del proceso de análisis de mercado que tengan a bien realizar” para la contratación de la prestación del arrendamiento del equipo de cómputo. Es decir, el funcionario pidió abrirle la puerta a la misma firma a la que en 2022 el mismo Pemex acusó de incumplir las especificaciones solicitadas. El nuevo proyecto para el arrendamiento de computadoras será el próximo 1 de diciembre, y con base en esas pruebas, entre algunos de los participantes existe sospecha de que funcionarios de la paraestatal están en contubernio con Claudia Rincón —a quien nombran “la reina de las licitaciones”— para legitimar el proceso con otras empresas con las que está vinculada, pues a este proceso se invitó a un número controlado de empresas participantes y, para abonar a la desconfianza de otras empresas participantes, se decidió que todo el procedimiento de contratación, incluída una subasta para las ofertas, se hicieran de manera cerrada. El grupo de empresas bajo control de la Claudia Rincón como Nuga Sys, S.A. de C.V., Aluxen Lumini, S.A. de C.V., Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A. de C.V., Synnex de México, S.A. de C.V., y Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A de C.V., en el 2022 presentaron escritos similares, con errores similares, que bajo los criterios de la Corte hacen presumir las prácticas monopólicas (Jurisprudencia Registro digital: 2009657), pero no se conocen las sanciones que le impuso Pemex, si es que las hubo. Veremos en qué termina esta licitación, y si en la caótica y opaca empresa que se ha convertido Pemex en la gestión de Octavio Romero Oropeza realmente están comprometidos con aquello que dijo el presidente el 18 de marzo de 2021 al presentar su fallido decálogo: “Se terminará de limpiar de corrupción a Pemex. Nunca más casos como los de Odebrecht, o el de la compra a precios inflados de las plantas de fertilizantes, ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios y a legisladores. Todo lo que representa significa una vergüenza”. ¿Se acabó la vergüenza en Pemex?...Los dados abren con Escalera Doble. A darle con todo a la semana.