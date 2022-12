Chocan las corcholatas por debates y renuncias

Marcelo Ebrard le metió, por primera vez, presión a la adelantada sucesión interna de Morena. Ante la urgencia del secretario de Relaciones Exteriores para que se definan las reglas para la contienda interna morenista y que se establezcan claramente las fechas no sólo para levantar las encuestas internas, sino para que los aspirantes a la candidatura presidencial del oficialismo renuncien a sus cargos públicos y puedan sostener varios debates públicos en los primeros tres meses de 2023 para contrastar sus ideas y proyectos, la reacción en contra que provocó el acelere de Ebrard mostró lo tensas y encontradas que están las posiciones de las llamadas “corcholatas” de López Obrador.

De inmediato, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López se pronunciaron en contra de las propuestas que Marcelo le entregó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el pasado domingo en Monterrey, donde ambos coincidieron en un evento del canciller. La jefa de Gobierno argumentó que no es posible debatir entre los precandidatos morenistas el próximo año, como propone Ebrard, “porque le estaríamos quitando su espacio a las elecciones de Coahuila y el Estado de México”; y sobre el planteamiento de que los aspirantes al 2024 renuncien a su cargo actual cuando lo defina el CEN de Morena, Sheinbaum también se dijo en contra: “No lo creo necesario, en mi caso yo, a diferencia de mis compañeros, soy electa y tengo una responsabilidad que cumplir”.

Y si Sheinbaum rebotó las dos propuestas de Ebrard, Adán Augusto López fue aún más duro en su respuesta: “Imagínese ¿el secretario de Gobernación va a debatir con el secretario de Relaciones Exteriores y con la jefa de Gobierno o con el presidente del Senado? Si no son todavía tiempo de proyectos políticos, son los tiempos del presidente”, dijo el tabasqueño, quien además estimó que la realización de debates públicos entre los aspirantes morenistas podría ser considerada “actos anticipados de campaña” por las autoridades electorales. Eso sí, cuando los reporteros le preguntaron si las giras y eventos proselitistas que él y Marcelo y Claudia realizan no son también actos anticipados de campaña, dijo que no son lo mismo.

¿Por qué negarse a debatir o a presentar una renuncia en una fecha determinada que no sea la que les marca la ley bajo el argumento de que pueden entorpecer las elecciones mexiquenses y coahuilenses, como dice Claudia, o que puedan eclipsar, como dice Adán Augusto, “los tiempos del presidente” cuando fue el propio López Obrador el que los autorizó y les aplaudió sus acciones de campaña fuera de la ley? Más bien parece que rehúyen confrontarse públicamente con Marcelo que, ni duda cabe, es mucho mejor polemista que la doctora y quién sabe si también que su compañero del gabinete.

En todo caso, está claro que Marcelo Ebrard se va a convertir, a partir de ahora, en la segunda “piedra en el zapato” para la sucesión presidencial de Morena —la primera fue Ricardo Monreal— y que la exigencia del canciller para que se definan ya reglas claras, tiempos y debates entre las “corcholatas” morenistas no va a parar.

Al final, Marcelo sabe muy bien que, más allá de lo que opinen Claudia y Adán, vaya ni siquiera lo que piense Mario Delgado, el único que definirá las reglas y los tiempos de la contienda por la candidatura presidencial de Morena se llama López Obrador. Si el presidente quiere, se harán los debates, las renuncias y las fechas establecidas claramente para las encuestas. La pregunta es qué hará Ebrard si resulta que la dirigencia de Morena termina por rechazar su propuesta de “reglas para el piso parejo” y si el presidente decide que ninguno de sus planteamientos es viable. ¿Se quedará el canciller en una contienda en la que no confíe y en donde el piso se ve más parejo para una que para otros?