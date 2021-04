Cabeza de Vaca demanda a Santiago Nieto en EU

A unos días de que se resuelva el juicio de procedencia en su contra en la Cámara de Diputados, en un fallo que dará a conocer la Sección Instructora el próximo lunes 26 de abril, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, denunció en Estados Unidos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, a quien acusa, a través de un despacho de abogados en Houston, de filtrar información confidencial del Departamento del Tesoro estadunidense a medios de comunicación mexicanos.

La información a la que se refiere la denuncia del mandatario panista le habría sido proporcionada a Santiago Nieto por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dedicada a combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros, y la denuncia habría sido hecha por el bufete Gerger Hennesy & McFarlane, de Houston, Texas, contratado por Cabeza de Vaca desde el 2 de abril pasado. El socio de esa firma, David Gerger, le escribió una carta a Michael Mosier, director del FinCen, en donde hace la acusación en contra del director de la UIF mexicana.

“Le escribo debido a los reportes noticiosos de que la Unidad de Inteligencia Financiera de México, o UIF, y su líder Santiago Nieto, están filtrando información confidencial del FinCen a la prensa mexicana”, se lee en la carta del abogado Gerger al director de la oficina del Departamento del Tesoro, de acuerdo con reportes de inteligencia del gobierno mexicano a los que tuvo acceso esta columna.

Los informes confidenciales a los que se refieren Cabeza de Vaca y sus abogados tiene que ver con la ampliación de denuncia que hizo la UIF el pasado 13 de abril en contra del gobernador de Tamaulipas, en los que dijo tener “nuevas evidencias” que comprueban el enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y corrupción fiscal en contra del mandatario estatal. Los nuevos señalamientos de Santiago Nieto se sumaron a la denuncia con base en la cual la Fiscalía General de la República solicitó el desafuero del gobernador panista por su presunta participación en delitos federales como delincuencia organizada.

La acusación de Cabeza de Vaca en contra de Nieto hecha ante el gobierno de Estados Unidos ocurre a unos días de que en la Cámara de Diputados, la Sección Instructora que preside el diputado Pablo Gómez dé a conocer su fallo en torno al juicio de procedencia que le solicitó la FGR, decisión que se hará pública en la sesión que está convocada para el próximo lunes y que viene a favor del desafuero inmediato del gobernador de Tamaulipas, a quien se le ha visto viajar en los últimos días en varias ocasiones a territorio de los Estados Unidos, a donde cruza en su calidad de doble ciudadanía, pues también tiene la ciudadanía estadunidense.

En una de esas visitas a principios de abril, Cabeza de Vaca contrató al despacho de Houston que mandó la carta-denuncia al director del FinCen, además de que se le ha visto también reunirse con el encargado de la DEA en Laredo, Texas, de acuerdo con los mismos reportes de inteligencia federal. El activismo del gobernador de Tamaulipas en Estados Unidos podría ser parte de una estrategia política que se prepara como una de las salidas que tendría el mandatario en caso de que la FGR decidiera proceder penalmente en su contra en cuanto la Sección Instructora declare válido el Juicio de Procedencia. En su condición de doble ciudadanía, Cabeza de Vaca podría optar por buscar la protección del gobierno de Estados Unidos e incluso de darle información importante a cambio de algún tipo de acuerdo, según los análisis que tienen en el gobierno federal.

Y es que, ante la inminencia del desafuero, en Ciudad Victoria ya se empiezan a manejar escenarios y hasta nombres, en caso de que procedan las acusaciones federales en contra del gobernador Cabeza de Vaca. El Partido Acción Nacional, tanto a nivel local como su dirigencia nacional, han mandado mensajes a las autoridades federales pidiéndoles que, en caso de la elección de un gobernador sustituto para Tamaulipas, se respete la posición para un panista. Incluso ya se barajan tres nombres de panistas que serían posibles sustitutos en la gubernatura: la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz; el alcalde de Tampico, Jesús Nader, y el exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas. Hay un cuarto nombre, el secretario de Gobierno, César Augusto Verástegui, “El Truco”, pero según comentan en Ciudad Victoria, ni en el panismo ni en el gobierno federal quieren que el segundo de Cabeza de Vaca se quede como sustituto y hay incluso acuerdos para evitarlo.

Las horas que vienen serán decisivas para lo que suceda en Tamaulipas, a partir del fallo de la Cámara de Diputados. Es tan claro que al gobernador de Tamaulipas lo están cercando, que además de su denuncia en Estados Unidos y sus recientes visitas al vecino país, una fuente del gobierno federal asegura que el mandatario panista ha buscado ya dos ocasiones a un alto funcionario de Palacio Nacional, al que le propuso una especie de “trato”, en la que él pedía licencia a la gubernatura, enfrentaba las acusaciones de la FGR y se defendía legalmente, a cambio de que “no toquen ni molesten a mi familia”, en referencia a sus hermanos, esposa, madre y suegro que aparecen también mencionados en las investigaciones y denuncias de la UIF ante la Fiscalía General de la República. Esto a pesar del discurso que Cabeza de Vaca mantiene en Tamaulipas en donde ha dicho que no va a renunciar y que “a mí solo me van a sacar de la gubernatura muerto” y hasta ha habido mensajes de cercanos del gobernador que advierten que “si es necesario nos defenderemos hasta con las armas”.

La próxima semana veremos cuál es el futuro de Francisco García Cabeza de Vaca y cuál el de Tamaulipas. Son varios los escenarios que se manejan en los análisis del gobierno federal sobre lo que puede ocurrir si, como todo indica, se procede penalmente contra el gobernador. Uno de ellos, contempla como “escenario extremo” que, si llega a desatarse violencia en la entidad tamaulipeca por la salida y procesamiento del gobernador, de inmediato se activa una declaración de “desaparición de Poderes” en el estado, que impulsaría la mayoría de Morena en el Senado de la República. Así de tensas se pueden poner las cosas en el caso Cabeza de Vaca.

NOTAS INDISCRETAS…

La situación de Mario Delgado se complica en Morena. Al interior del partido ha comenzado a gestarse una especie de “rebelión” contra el dirigente nacional al que tanto Félix Salgado como Raúl Morón acusan de haber sido el responsable de que no se presentaran a tiempo los informes de gastos de precampaña que ellos sí le entregaron a la dirigencia nacional. En sus recursos de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto Félix como Morón le echan la culpa al CEN que encabeza Delgado de haber presentado extemporáneamente en un caso y de plano no presentarlo en el otro, los reportes de gastos que ocasionaron que el INE acusara una violación grave a la ley electoral y les aplicara la máxima sanción que se establece en ese caso que es la cancelación definitiva del registro de sus candidaturas. Es tan fuerte la embestida que está sintiendo Mario Delgado al interior de su partido, que ayer subió en redes sociales un spot en el que se vuelva a lanzar en contra de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama a los que acusa de haberles “quitado nuestras candidaturas de manera arbitraria” y de “censurar al presidente” y atentar contra la libertad de expresión. En el INE ayer nos comentaban sobre los reiterados ataques de Mario Delgado, ante la revuelta interna que enfrenta, que si al presidente morenista no le cabe, tampoco reparta… Por cierto, ayer desde el Tribunal Electoral se adelantaba que el proyecto del magistrado Indalfer Infante prevé ratificar la decisión del INE de retirarle la candidatura a Salgado Macedonio, mientras que el presidente del Tribunal, el magistrado José Luis Vargas defendía en su cuenta de Twitter los argumentos por los que consideró “excesiva” la sanción contra el morenista. Veremos qué hace el magistrado Vargas si se queda solo en su defensa de Félix y de Morena…Mientras tanto en la otra impugnación, la de Raúl Morón, el proyecto de la magistrada Mónica Soto expone que a Morena se le sanciona como una conducta culposa, es decir sin intencionalidad, al precandidato se le acusa de una conducta dolosa o intencional, que eso es “incongruente” por parte del INE, por lo que la magistrada Soto considera que a Morón también se le debe sancionar como delito “culposo” y por tanto no pierde el registro de su candidatura. Ya veremos cómo vienen las votaciones de ambos proyectos entre los 7 magistrados… Dados girando. Capicúa. Repetimos el tiro.